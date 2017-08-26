美國本土13年來最強颶風哈維衝擊德州

圖片版權 Getty Images Image caption 氣象衛星拍下了哈維登陸得州的一刻

美國本土13年來遭遇過的最強颶風哈維周六（8月26日）已經衝擊德克薩斯，狂風暴雨造成嚴重的災害，一些人可能被困在倒塌的房子裏，成千上萬家庭停水停電。

早些時候，大西洋熱帶氣旋哈維吹襲美國，在德克薩斯州登陸。

據美國國家颶風中心測定，哈維於四級颶風狀態下，在美國中部夏令時星期五（8月25日）22:00左右（星期六03:00 GMT）登陸德州羅克波特市，最大持續風速每小時130英里（209公里）、陣風時速155英里（249公里）。

美國總統特朗普簽發命令，宣佈德州進入災難狀態，從而調撥聯邦資源到當地救災。德州州長格雷格·阿伯特稍早前警告，哈維「複雜而危險」，這將是一場「非常重大災難」。

氣象預報稱，哈維將帶來40英寸（1016毫米）雨量和12英尺（3.5米）高的風暴潮。國家颶風中心警告，這將在首府休斯敦周邊造成嚴重水災。

阿伯特州長在發送特朗普總統的信函中說，德州將面臨數以十億美元計的財產損失，「幾乎肯定」將有人命傷亡。

白宮表示特朗普可能在下周到德州視察災情。

你的器材不支持播放多媒體材料 得州中部沿岸最先受到哈維的暴風圈影響。

「這個風暴很可怖」——BBC記者詹姆斯·庫克（James Cook）聖體市報道：

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我們經過一系列的堤圍與橋樑靠近這座海邊城市之際，天色漸黑，而且已開始淹水。帶著泡沫的浪花正把馬路吞噬。

剎那間，我們的汽車被強風吹到一旁，越過數條車道；每隔幾分鐘就打閃，詭異的綠色閃電照亮天空。

當風眼在30英里外的岸邊登陸之際，我們在一家旅館內蹲在一旁，聽著外頭狂風呼號，還有偶爾的撞擊聲。

我從旅館一旁的一道門廊看著，一座正在建設中的鋼鐵樓房塌下了一面牆，直砸到地面上。

厚厚的棕櫚樹也被吹倒，而從街燈透出的幾分光線，還有閃電的亮光，你能看見空氣有多沉重，雨灑個不停。

這是個強大的風暴，它是危險的，讓人望而生畏。

哈維這颶風有多糟糕？

國家颶風中心星期五早些時候預測哈維將以三級颶風登陸，如今哈維登陸時已達五級系統中的第四級。

由此，哈維成為2005年颶風威爾瑪登陸佛羅里達州以來吹襲美國的最強颶風，也是2004年颶風查理以來首個吹襲美國的四級颶風。

威爾瑪當年造成共87人死亡。同年8月，颶風卡特琳娜重創路易斯安那州新奧爾良市（New Orleans），超過2000人遇難。

圖片版權 AFP Image caption 聖體市（Corpus Christi）受到颶風正面吹襲

圖片版權 Reuters Image caption 電力公司調集工程車待命，隨時處理搶修停電事故

圖片版權 Reuters Image caption 氣象專家警告，哈維颶風將帶來難以想像的龐大雨量

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哈維將帶來哪些危險？

哈維的強勁陣風並非最大的威脅，而是其帶來的降雨量和風暴潮。

氣象學家們警告，哈維將帶來非比尋常的雨量，加之颶風可能在得州沿岸徘徊，暴雨恐將持續至下周中期。

其中，蘊藏豐富石油的美國第四大城市休斯敦（Houston）預測將在未來幾天錄得20英寸（508毫米）的降雨量。

風暴潮更將給德州沿岸中部雪上加霜。風暴潮是指低氣壓「拉高」潮汐至異常高度時，強風把海浪推向岸邊。

結合這兩大因素，國家颶風中心警告德州東南沿岸將發生「災難性淹水」。

美國45%石油提煉設施都設在墨西哥灣沿岸，其中以得州聖體市（Corpus Christi）的石油港地位最舉足輕重。石油企業在颶風抵達前已減產20%防範，市場也擔心哈維將導致石油產量下降，造成石油價格走高。

聖體市市長此前已公開呼籲低窪地區居民撤離，但當局並未發佈緊急撤離令。

特朗普總統也呼籲得州居民聽從地方當局指示。

Skip Twitter post by @realDonaldTrump I encourage everyone in the path of #HurricaneHarvey to heed the advice & orders of their local and state officials. https://t.co/N6uEWCZUrv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年8月25日

哈維來襲對得州居民生活造成哪些影響？

颶風登陸前，德州中部出現試圖撤離的長長車龍。英國酷玩樂隊（Coldplay）原定於星期五晚在休斯敦舉行的演唱會也宣告取消。

在加爾維斯頓（Galveston），三艘郵輪據報無法靠岸，至少2萬名旅客受影響。當地報章稱，客輪可能要一直滯留海上，直到下周中期。

聖體市一家兒童病院調用飛機緊急轉運10名新生兒加護病房的住院病兒到內陸醫院，以防颶風登陸後引發停電。