「向大街上遛老虎的人買的」　青少年偷運小老虎進美國

圖片版權 San Diego zoo Image caption 萌萌的小老虎給送到聖迭戈動物園暫時棲身。

美國加州一名青少年企圖從墨西哥邊境走私一隻雄孟加拉國虎幼獸到美國，事發後被逮捕。

現年18歲的劉易斯‧尤多羅‧瓦倫西亞（Luis Eudoro Valencia）被以走私動物至美國罪起訴。警方在座車地板上發現老虎寶寶。

他在星期三（23日）早晨穿越加州邊境城市奧塔伊梅薩（Otay Mesa）時被捕。

美國漁業與野生動物管理局的工作人員將老虎寶寶暫時收留。

圖片版權 US Customs and Border Protection Image caption 動物園獸醫表示，老虎幼崽馬上就要長牙齒了。

劉易斯說他花了300美元購買這只老虎寶寶，交易當時賣家正在墨西哥的城市蒂華納（Tijuana）街頭遛一隻成年老虎。

聖迭戈動物園的獸醫對老虎寶寶做了全面的檢查，宣佈牠的健康狀態良好。

根據動物園網站上首席獸醫吉姆‧奧特修斯（Jim Oosterhuis）的說法：「牠的心臟、肺和血液狀態良好。牠喝了一瓶奶，這是牠將會成長茁壯的良好訊號。」

「我估計這只幼獸有五到六周大，體重稍微超過六磅，牠快長牙齒了，未來一兩周應該會看見牙齒長出來。」

老虎寶寶現在被動物園人員看管，與其他動物隔離。

所有品種的老虎都在瀕危動物保護法的保護範圍中。進口所有瀕臨絶種動物到美國都必須經過許可。