「哈維」橫掃得州：災情未退時特朗普總統應親自到災區視察嗎？

圖片版權 AFP Image caption 數以千計災民要疏散。

美國得州受逾五十年來最強的颶風哈維吹襲，水災造成多人死傷。

得州多處遭遇嚴重洪水，有組織估計今次災情損失，可以與2005年的卡特琳娜相提並論。

白宮宣佈，美國總統特朗普將於周二前往得州視察災情，特朗普表示，在不影響救援工作下，便會成行。

氣象部門預料未來數天仍有豪雨。

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1270毫米的雨量

美國第四大城市休斯敦是今次風災受重創的地區之一，氣象部門周日表示，過去48小時錄得超過760毫米雨量，沿岸地區周末雨量或達至1270毫米，等如一年的平均雨量。

國家氣象局形容情況「前所未見」。

當局建議休斯敦及得州部分地區的居民，即使有洪水也不要離開住所，因為道路已經被嚴重破壞或水浸，有需要時應爬上屋頂暫避。

市內部分學校將停課一周，大批航班取消，有醫院及緊急避難所因為水浸被迫關閉，要把病人及災民送往別處。

一些地區政府呼籲家有船隻的民眾協助搜救。

休斯敦在15小時內，接獲56,000個911救助電話。

市長西爾維斯特‧特納（Sylvester Turner）促請民眾勿亂打求助電話，要在生命危險受到威脅時才尋求救援。

「不要上街，不要以為風暴已過。」他說。

特納在記者會上強調不疏散全市230萬名民眾是避免更壞的情況。他表示2005年卡特琳娜吹襲時決定疏散民眾，有份導致二十小時的交通混亂及過百人死亡。

圖片版權 Reuters Image caption 過去周末，特朗普身處馬里蘭州的總統度假莊園戴維營。

豪雨下視察災情？

今次是特朗普上場後首次面對重大災難。過去周末，特朗普身處馬里蘭州的總統度假莊園戴維營，透過電話或視像會議，與內閭成員商討災情。

他多次在社交媒體"推特"撰文，讚揚當地處理救援工作的部門、官員及義工，又形容休斯敦及得州地區迎來「歷史性」的雨量，並引述專家指哈維帶來「五百年一遇」的洪水。

白宮宣佈他在周二會到訪得州，正在與有關部門作協調工作。

特朗普在推特表示，在不影響當地救援工作下，便會成行。

Skip Twitter post by @realDonaldTrump I will be going to Texas as soon as that trip can be made without causing disruption. The focus must be life and safety. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年8月27日

但氣象部門警告，當地未來數天仍會有豪雨。

由於總統出行會有大批人員跟隨，所以許多領導人都避免在災情最嚴重的情況下到訪，避免影響救援工作。

但2005年卡特琳娜吹襲時，時任總統布什被指救援不力，並無親身到訪當時受風暴重創的新奧爾良，只是發放一張他在飛機上視察災情的照片。

有共和黨人已警告特朗普，要避免重蹈布什的覆轍。