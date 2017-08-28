印度教派領袖即將判刑　當局嚴防衝突再現

圖片版權 AFP Image caption 辛格將在印度時間周一（8月28日）判刑。

印度十分受歡迎的教派領袖辛格（Gurmeet Ram Rahim Singh）預定周一（8月28日）判刑。當局不敢掉以輕心，調派約1,000名軍警到法庭所在的哈里亞納邦（Haryana）和隔鄰的旁遮普邦（Punjab）戒備，又切斷該區的網路連線。

辛格上周五（8月25日）被裁定強姦罪成後，當地爆發暴力衝突。事隔數天后，事情似乎開始平息下來，但最少還有上萬人仍然留在他位於印度哈里亞納邦的大型總部內。

法庭頒下裁決前，約有200,000名支持者到當地聽取裁決。事後，許多辛格的信徒指法庭的判決不公，認為辛格無罪。

連日的衝突造成最少23人死亡，約2,500人被捕，暴力浪潮更一度蔓延至首都新德里。旁遮普邦首席部長批評，指哈里亞納邦當局不應讓這麼多的辛格支持者聚集。

當地警方發言人指已經成功控制暴力浪潮，當局也增派警員，遏止示威浪潮。

Image caption 辛格的行徑經常引人側目，這是他在2015年參演的電影的宣傳海報，名為"上帝的使者"。

教派領袖辛格是誰？

辛格是印度一個稱為「社會福利和精神組織」（Dera Sacha Saudra）的領袖，全球約有6,000萬信徒，被支持者譽為「神人」。

他常常穿上色彩艷麗的衣服，拍攝了數段音樂錄影帶和電影，也喜歡戴著飾物，外界因此給他起了許多綽號，包括「搖滾明星教父」、「金光閃閃教主」。

「社會福利和精神組織」在印度和世界各地管有46個中心，其中在哈里亞納邦的總部面積龐大，設有學校、醫院、甚至電影院等設施。

但他也經常惹起爭議。他早前被指要求400名信眾切除自己的生殖器，好讓他們可以「與上帝更接近」。他數年前打扮成一個印度教的神祇，惹來印度教領袖不滿，指辛格「傷害了他們的宗教感情」。

印度政黨近年也因為他的支持者眾多，利用他來宣傳，這包括當地執政印度人民黨（BJP）和在野的國民大會黨（Indian National Congress）。

發生了甚麼事？

辛格在2002年被指強暴兩名女信徒，經過十多年的訴訟，當地法庭上周裁定他罪成。但支持者認為辛格應獲判無罪，觸發暴力衝突。

支持者在昌迪加爾的街上與警察衝突，破壞車輛。首都新德里也有兩節火車車廂被縱火燒燬，當地傳媒指是辛格的支持者所為。

BBC記者羅賓（Ravinder Singh Robin）在當地報道，指警方向人群發射水炮，也施放催淚彈。

辛格被判有罪後，當局指需要保障他的安全，交由軍方扣押。當局也曾在昌迪加爾部份地區實施宵禁，但在周日（8月27日）暫停宵禁令，好讓辛格的支持者能按當局的要求離開。

你的器材不支持播放多媒體材料 辛格支持者的行動演變為暴力衝突。