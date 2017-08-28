印度同意撤軍 中印洞朗軍事對峙結束

圖片版權 Getty Images Image caption 中印兩國邊境糾紛由來已久。

印度和中國同意結束長達兩個多月的邊界緊張對峙，雙方軍隊撤離對峙地點。

中國外交部發言人華春瑩確認28日下午14點30分許，印方人員和設備已經全部撤離，中方人員在現場進行了確認。

華春瑩說，中方將繼續按照歷史界約規定，行使主權權利，維護領土主權。

她指出，中國政府重視同印度發展睦鄰友好關係，希望印方切實遵守歷史界約和國際法基本原則，與中方一道，在相互尊重領土主權的基礎上，維護邊境地區和平安寧，促進兩國關係健康發展。

華春瑩說，中國邊境士兵從此可以正常在中國邊境境內一側巡防。

印度外交部發佈消息稱，中印兩國同意結束自6月以來中印邊界錫金段的對峙。

印度外交部的聲明中稱，兩國近幾周來一直保持外交溝通，在此基礎上印度同意從洞朗的對峙地點（face-off site）撤離。

聲明說，"幾個星期來，印度和中國就都克蘭（中國稱洞朗）事件保持了外交溝通，在這些溝通中，我們能夠表達我們的看法，傳達了我們的擔憂和利益，"

聲明說，"在這一基礎上，（兩國政府）已同意迅速撤離在都克蘭對峙地點的邊境人員，撤離正在進行中。"

中方人員是否撤離上述對峙地點，目前不得而知。雙方發生邊界對峙以來，中方宣稱印度軍隊非法越界進入中國領土。

針對最新動態，來自德里的中國研究所兼職研究員阿圖爾·巴爾德瓦伊接受BBC採訪時表示，因為中印這兩個亞洲大國之間的對峙"不可能繼續下去"，雙方達成協議是"唯一的選擇"。

Image caption 發生對峙的洞朗地區位於不丹印度中國交界處。

阿圖爾·巴爾德瓦伊說，結束對峙顯示「印度重視與不丹的關係和對不丹的承諾，但是很明顯，印度官員改變了想法。

他指出，」印度需要中國市場和投資。「印度最初表示不會後退，但是現在做出撤離決定，將在印度國內產生多大整治影響，值得關注。

邊界對峙

發生邊界軍事對峙後，雙方都增派部隊，甚至發生小規模的衝突。

兩國都擺開劍拔弩張的架勢，相互指責，要求對方撤離。北京海發出警告，繼續對峙將會產生「嚴重後果」。

自6月18日以來，中印兩國軍隊在中國、印度、不丹三國邊界附近的洞朗地區持續對峙。

6月16日，中國開始在西藏亞東縣修建延伸至洞朗地區的道路，該道路計劃通過中國與不丹之間有爭議的地區。

18日，印度派出進入洞朗地區，以阻止中方在洞朗地區修建道路。

洞朗地區位於不丹中國邊境的西段，中國和不丹之間就其歸屬問題還存在爭議。而不丹的外交與軍事高度受制於印度，而且不丹與中國沒有建立外交關係。

印度方面認為，中國在該地區修建道路，有可能對印度通往東部7個邦的西裏古裏地段產生威脅。

圖片版權 Reuters Image caption 5月在北京召開的「一帶一路」峰會上，中國領導人習近平同參會的其他國家人合影。莫迪拒絶參加這次峰會。分析說，印度可能成為一帶一路的潛在威脅。

此外，金磚國家會議將於9月3日在廈門開幕。此前有報道稱，印度總理莫迪可能缺席會議，改派較低級別官員參加。

在金磚會議來臨之際，雙方緩和對峙局面，是否為兩國領導人會晤創造有利條件，值得關注。