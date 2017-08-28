被判無期僅冰山一角 護士殺人為領導表揚

你的器材不支持播放多媒體材料 這名男護士在法庭審理全程中一直捂著臉。

德國北部小鎮一名謀殺兩位患者的男護士，目前成為警方調查另外至少84起謀殺案的頭號嫌疑人。媒體報道說，他也有可能成為德國戰後的頭號「殺人魔」。

這名40歲，名叫"Niels H"的男護士此前被指控在2006年和2015年犯有兩起蓄意謀殺罪，被判終身監禁。

受害人在他負責的護理區域內收到致命藥物。事發後，患者親屬要求警方對他做進一步的刑事調查。

隨後，一個調查委員會於2014年成立，並著手調查這名護士涉嫌的犯罪規模。結果發現，他所犯罪行有可能讓他成為德國戰後最臭名昭著的頭號「殺人惡魔」。

這名護士給患者服用的藥物導致患者心臟衰竭、或體內循環系統癱瘓。

渴望獲得領導讚賞

圖片版權 AFP Image caption 這名"殺人魔護士"兩年前已經被判終身監禁。

法官稱，他的犯罪動機居然是渴望獲得領導的讚賞。他認為，如果領導得知他給患者做心臟復蘇急救的話，就會對他的工作予以肯定。

在2015年案件審理期間，他承認給他所在的特護診所內的大約90名患者都服用過那種致命藥物。他當時工作的診所在德國小鎮代爾門霍斯特。

不僅如此，警方稱這類反常情況可以追溯到2000年，當年另一個位於奧爾登堡的診所也有類似情況發生。

警方表示，當時那家診所的醫務人員還在2001年開會討論患者死亡和使用心臟復蘇急救的數量出現異常的原因，但會後並未報警，所以此後這名男護士能順順當當地前往代爾門霍斯特的診所工作。

調查困難

目前，調查委員會已經對數百份醫療記錄進行了分析，並且開棺對134具屍骸進行了藥物殘留檢測。

但由於很多患者去世後被火化了，調查工作難度很大。

奧爾登堡當地警方負責人庫姆說："調查結果接連超出人們原來的想像，讓我們無法說出到底有多少人被殺。"

他警告說，遇害人數還將會隨著調查的展開攀升。

警方將於2018年初對這名男護士提出新的數項指控。