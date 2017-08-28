半島局勢：朝鮮再發一枚導彈 飛過日本上空

圖片版權 Getty Images Image caption 日本方面還說，雖然這枚導彈飛越了日本的上空，但東京方面並沒有將其擊落。

朝鮮在當地時間周二（8月29日）早些時候再次發射一枚導彈。

韓國軍方表示，平壤在當地時間周二早晨5點57分發射了這枚導彈。

由於這次發射越過了日本上空，日本政府要求該國北部的居民採取防備措施。

日本首相安倍晉三表示，他會盡一切所能，保護國民。「我們會盡全力保護國民的生命安全。」

日本方面還說，雖然這枚導彈飛越了日本的上空，但東京方面並沒有將其擊落。

截至發稿，韓國和日本方面尚未確認這枚導彈的型號。不過分析人士認為，這一最新舉動將再次挑起半島的緊張局勢。

周六（8月26日），朝鮮在該國東海沿岸發射了三枚短程導彈。專家認為，這些導彈能夠打到位於韓國縱深的美軍基地。

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今年以來，朝鮮多次發射導彈。上月，平壤不顧國際社會的制裁與反對，發射了兩枚洲際彈道導彈（簡稱：ICBM）。

目前尚不清楚國際社會將對朝鮮的最新舉動予以怎樣的回應。朝鮮唯一的盟友中國在本月中旬宣佈禁止從朝鮮進口煤、鐵、鉛等主要產品，切斷了平壤政權的主要經濟生命線。

中國商務部8月14日表示，為執行聯合國決議，根據中國外貿法，全面禁止從朝鮮進口煤、鐵、鐵礦石、鉛、鉛礦石等產品。禁令次日生效。

但是分析普遍認為，即使如此，中國也很難讓朝鮮放棄核武計劃，因為朝鮮視核武為自保生存的基礎。