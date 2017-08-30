朝鮮：向日本試射導彈「太平洋上軍事行動第一步」

圖片版權 KCNA Image caption 朝中社發放了火星-12火箭從朝鮮順安發射的照片。

朝鮮官方發佈最新一次導彈試射的消息，朝鮮勞動黨委員長金正恩稱，這是朝鮮在太平洋上軍事行動的「第一步」。

朝中社星期三（8月30日）發稿確認，星期二（29日）發射的這枚導彈為火星-12型。導彈飛越日本北海道落入北太平洋海域，引起日本強烈不滿。

朝中社稱，金正恩在指導發射的過程中再次重申對美屬關島的威脅，並稱呼該島為美國對朝「侵略前哨基地」。

聯合國安全理事會星期二晚間開會，一致通過了譴責朝鮮的動議。

安理會發表的聲明批評朝鮮再次試射導彈「令人髮指」，要求平壤政權停止一切導彈試驗。

不過，這份聲明並未威脅進一步加強對朝制裁措施。

朝鮮最近無視聯合國安理會的歷次制裁決議，多次進行導彈試射。

據韓聯社報道，韓國總統文在寅星期三早上與日本首相安倍晉三通電話。文在寅在通話中譴責朝鮮導彈穿越日本上空，批評此舉為平壤對鄰國的「暴舉」。

報道引述青瓦台發言人說，韓日政府首腦一致認為要「提升到最大限度」對朝鮮施壓，促其主動重返對話桌。

朝鮮這次是從首都平壤近郊的順安市發射火星-12型導彈，飛行約2700公里，經過日本北海道渡島半島和襟裳岬上空，最後落入日本以東1180公里的北太平洋海面。

日本向北海道發出警報，呼籲民眾躲避。首相安倍晉三批評說：「這是暴行，是前所未有的深刻且重大威脅，嚴重損害地區的和平與安全。」

朝鮮有交待為什麼會有這次試射嗎？

朝中社通稿介紹參與這次演練的朝鮮人民軍戰略軍火星炮兵部隊時，稱呼該部隊為「負責有事時打擊太平洋作戰區內美國侵略軍基地任務」的部隊。

通稿明言，這次試射乃針對美韓聯合軍演。

「眾所周知，『乙支自由衛士』聯合軍演挑戰意味深長的朝鮮警告，強行舉行。朝鮮人民軍戰略軍的中遠程戰略彈道火箭發射訓練是對應武力示威的一部分。」

朝中社還說：「金正恩於107年前『韓日合併』這一恥辱的條約公布的8月29日，大膽開展令慘無人道的日本鬼子嚇破膽的作戰，批准在首都圈發射彈道火箭，替朝鮮人民報仇雪恨。」

「金正恩指出，近似實戰的此次彈道火箭發射訓練是朝鮮軍隊進行的太平洋上軍事行動的第一步，是牽制侵略前哨基地——關島的意味深長的前奏。今後要把太平洋作為目標，多進行彈道火箭發射訓練，積極推進戰略力量的戰力化、實戰化和現代化。」

這是朝中社首次證實勞動黨政權蓄意發射導彈飛越日本上空。此前數次發射飛行物飛越日本後，朝鮮均聲稱是發射衛星，而非導彈。

圖片版權 KCNA Image caption 朝中社稱，金正恩對導彈試驗結果「表示極大的滿意」。

朝鮮什麼時候說要炸關島的？

平壤是在8月上旬首次披露正制定轟炸關島的作戰計劃。

美屬關島上住有16萬美國公民，是美國在太平洋的軍事行動中心。華盛頓官員曾指出，朝鮮至今仍未把威脅付諸實行，反而是其取得進展的跡象。

特朗普透過白宮發表聲明說，世界已「清楚聽到了朝鮮的最新信息」。

「這個政權表達了對其鄰國，對聯合國全體成員國的蔑視，以及可接受的國際行為的下限。」

「威脅與加劇不穩的行動只會增加朝鮮在區內以至於世界各國間的孤立。所有的選項都放在台面上。」

在此之前，特朗普曾威脅要「充滿怒火」地回擊朝鮮對美國的各種威脅。

朝鮮的導彈計劃

朝鮮建基於前蘇聯的飛毛腿（Scud）導彈，開展了歷經數十年的導彈開發計劃

該國已進行多次中、短程導彈試射，有些試射是為了紀念重大節慶，也有些是在地區局勢緊張之際進行

近月測試步伐加快；專家稱，朝鮮似乎在實現建造可靠的長程核武器方面有顯著進展

今年7月，朝鮮發射了兩枚導彈，並聲稱是射程足以覆蓋美國本土的洲際彈道導彈（ICBM）；專家們相信有關導彈之射程能覆蓋美國部分領土

世界各國專家在朝鮮到底是否已掌握縮小核彈頭技術方面，意見分歧

朝鮮「洲際彈道導彈」真可飛達美國大陸嗎？

朝鮮發射的導彈有多先進？

平壤閲兵式披露朝鮮導彈完整計劃