韓國稱朝鮮金正恩夫人李雪主二月誕下第三子　惟性別不詳

圖片版權 AFP/KCNA Image caption 金正恩李雪主兩人在鏡頭前表現親暱。（今年3月的圖片）

金正恩的家庭生活如同朝鮮國內環境一樣，一直都撲朔迷離。

韓聯社引述國會情報委員消息，指國家情報院向國會情報委做匯報時透露，朝鮮領導人金正恩夫人李雪主已於今年2月誕下第三胎，但是男是女，則不清楚。

由去年李雪主絶跡公眾視線開始，已不斷傳出她懷孕的消息。

他們另外兩個孩子相信是分別在2010及2013年出生。

目前並不知道金正恩有沒有男丁繼承家業。他們第一及第三個孩子的性別不詳，但我們就從前NBA球星丹尼斯‧羅德曼（Dennis Rodman）在2013年接受衛報訪問時得悉，他們第二胎是女孩，名為金朱愛（Kim Ju-ae，又譯金主愛）。

羅德曼曾經訪問朝鮮，稱與金正恩一家在海邊共度悠閒時光，又形容金正恩是名「好父親」，有一個「美好的家庭」。

圖片版權 AFP/KCNA Image caption 羅德曼多次訪朝，一度被稱為籃球外交。

神秘的金氏一家

朝鮮國營媒體甚少公開領導人的私人生活。

就算是金正恩，外界其實對他的成長所知甚少，金正恩在2010年9月，其父親金正日死前不久，才首度公開露面。

我們甚至不知道金正恩何時出世，但估計他是生於1983或1984年。

他的祖父金日成倒是經常和他的太太在公眾場合露面，並有他們與孩子的合照。

圖片版權 Reuters Image caption 金正日小時候與父親金日成和母親金正淑的合照。

但金正日和金正恩就令人難以捉摸。外界估計金正日至少有四個不同的伴侶－成蕙琳、金英淑、高英姬和金玉。

金正日的感情關係一直不為外人所知，但外界知道他有三子一女。

朝鮮國營電視台在2012年播放李雪主片段時，正式稱李雪主為「夫人」、「同志」，此前外界已在惴測這位經常陪金正恩出席活動的女子的身分，但估計兩人是在當時的三年前已經結婚。

Image caption 金正恩家譜

圖片版權 AFP/getty Image caption 金正恩據報曾用假名在歐洲讀書。

朝鮮的「繼承者們」

金正恩是金正日年紀最小的男丁，一直不被視為是最佳繼任人，但卻在2011年被指定為繼承者。

今年年初，金正恩同父異母長兄金正男在馬來西亞的機場遇刺身亡，令外界進一步關注錯綜複雜的金氏家族。

其後一個自稱拯救了金正男家人的組織，把一段相信是金正男兒子金韓松的視頻上傳到網上，反映男性繼承權在朝鮮家族仍然十分重要。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 金正男遇刺引起連串風波，外界猜測是朝鮮所為，但無法得到證實。（左圖為金正男小時候的圖片）

如果你想重溫金正男事件：

圖片版權 AFP/getty/ KCNA Image caption 兩人經常出席公開場合。

李雪主到底何方神聖？

外界對李雪主的背景所知不多，但她被廣泛報道為一個歌手，在表演期間獲金正恩的青睞。

的確有一個朝鮮的表演者名字是李雪主，但無法確認兩人是否同一個人。

而分析指出金正恩和李雪主有三個孩子，其實也只是透過李雪主間歇性消失於公眾眼前所作出的猜測，官方從未作出確認。

李雪主露面時的穿著風格有西化的感覺，看似與丈夫關係不算太拘謹，令人聯想到美國前第一夫人米歇爾‧奧巴馬（Michelle Obama）。

許多人因此希望金正恩會採取較溫和的領導風格，但朝鮮近來連番試射導彈，與各國關係急劇轉差。