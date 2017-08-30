美國得州風災善後：實施宵禁防搶掠再現

圖片版權 Getty Images Image caption 休斯敦許多地區仍泡在水中。

美國第四大城休斯敦受到颶風哈維吹襲，城市宣佈實施宵禁以避免12年前卡特琳娜風災後「打砸搶」亂像再現。

颶風哈維帶來破紀錄的雨量，休斯敦市區大面積淹水，房屋被毀，死亡人數至少15人。

休斯敦市長西爾威斯特•特納（Sylvester Turner）表示，實施宵禁是為了防止搶劫發生。

美國總統特朗普周二（8月29日）到得州視察颶風哈維帶來的災情，他以「史詩級的」形容颶風哈維。

宵禁時間從當地時間凌晨0時至清晨5時，持續多少日則還未訂。志願者、前線人員及上下班的民眾可豁免。

市長特納稱，宵禁能避免已撤離住所的居民家園被闖空門，並防止「潛在的犯罪行為發生」。

休斯敦官員已接到搶劫、武裝搶劫，以及民眾冒充警察的事件報告。

你的器材不支持播放多媒體材料 得州中部沿岸最先受到哈維的暴風圈影響。

上千民眾在大洪水中離開家園到安全的庇護所。

特朗普稍早前與第一夫人梅拉尼婭抵達得州聖體市（Corpus Christi），上周五颶風哈維在聖體市造成山泥傾瀉。

在得州降落後，特朗普表示，希望救援工作能成為應對颶風的模範。「我們希望這次做得比以往都好，」特朗普說。

「這個風暴，所發生的事堪稱史詩級別，但你們知道，事件發生在得州，得州可以應對任何事。」

特朗普此行不會前往休斯敦。白宮表示特朗普不想因為他的到訪延誤救災。

颶風哈維帶來的降雨量創下美國大陸的新紀錄，美國國家氣象局周二時說，自上周五開始，在得州西打河口（Cedar Bayou）錄得51.88英呎（132公分）的降雨量。

圖片版權 Getty Images Image caption 颶風哈維衝擊德克薩斯州聖體市一個地方造成的災害現場。

颶風災情發展：

一名休斯敦警員在上班途中被困在洪水中身亡。

哈里斯郡（Harris County）官員表示，3000幢房屋水浸。

一些橋樑和道路在洪水衝擊下變形。

休斯敦南部布拉索裏亞郡（Brazoria County）的哥倫比亞湖（Columbia Lakes）堤壩潰堤，當局在推特上說：「現在就撤！」

化工廠克羅斯比（Crosby）半徑1.5英里（2.4公里）的民眾被疏散，因為化工廠有失火或爆炸的可能。

特朗普已經宣佈得州和路易斯安那州進入緊急狀態，預估颶風哈維可能在周三早晨造成這兩地山泥傾瀉。

政府在緊急狀態下提供救援資金和其他支援。

颶風哈維是得州50多年來遭受的最強大颶風。

圖片版權 Getty Images Image caption 氣象衛星拍下了哈維登陸得州的一刻

目前哈維已經從颶風降級為熱帶風暴，但仍預期會在未來幾日在已淹水的地區帶來大豪雨。

路易斯安那州新奧爾良（New Orleans）的居民，周二紀念卡特琳娜風災12週年，接下來的兩天，當地民眾將面臨豪雨及洪水。