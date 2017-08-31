朝鮮導彈危機：特朗普主戰馬蒂斯勸和　美內部分歧未息

你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮中央電視台播放了火星-12導彈試射的片段。

朝鮮證實再度試射火星-12型中遠程彈道導彈後，美國總統特朗普（Donald Trump）與國防部長馬蒂斯（James Mattis）再次在對朝政策上展示分歧。

特朗普星期三（8月30日）稱，在朝鮮問題上，「對話不是答案」。馬蒂斯在會見韓國國防部長官宋永武之際回應總統言論說，美國「從來不缺外交對策」。

中國不具名指責美國企圖「長臂管轄」朝鮮問題之際，俄羅斯也加入警告美國切勿對朝動武的行列。

朝鮮官方喉舌則發表評論，警告美國和日本要是繼續其「軍事狂熱」，將「促進自我毀滅」。

官方朝中社稍早前發稿確認，星期二飛越日本的這次導彈試射是朝鮮在太平洋上軍事行動的「第一步」。聯合國安全理事會成員國一致譴責朝鮮的行為「令人髮指」，日本首相安倍晉三批評這是「前所未有的深刻且重大威脅」。

朝中社其後再發表社評說：「美國加強與日本的軍事勾結，是為了更加牢牢地掌控手下『盟國』，為實現亞洲戰略乃至稱霸世界戰略，將之充當急先鋒。詭計多端的日本也打算依仗美國，達到自己的戰略目的。」

「可悲的是，他們尚未認識到，這種妄動是進一步走入朝鮮的瞄凖鏡裏，促進自我毀滅的道路。切勿忘記，朝鮮的一系列超強硬反制措施，不僅對嚴重威脅朝鮮主權和生存權的美國，還對追隨美國，不知死活地撒野的日本，蘊含著警告的意味。」

特朗普與馬蒂斯都怎麼說？

特朗普幾天前才說，他覺得朝鮮最高領導人金正恩「開始尊重」美國，但到了星期三，他發Twitter說：

Skip Twitter post by @realDonaldTrump The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年8月30日

「美國一直跟朝鮮對話，也在敲詐之下給他們付錢，都25年了。對話不是答案！」

其後，馬蒂斯在五角大樓會見宋永武時被記者問到美國是否已經對外交斡旋絶望，馬蒂斯說：「不。我們從來不缺外交對策。」

馬蒂斯繼續談論美韓軍事往來，說：「我們將繼續合作。長官與我都在承擔保家衛國的責任，保護我們的人民與利益。」

圖片版權 AFP Image caption 馬蒂斯（左）在會晤宋永武（右）之際公開與特朗普唱反調。

俄羅斯怎樣「加入戰團」了？

俄國遠東地區與朝鮮有一小段邊界接壤，與美國和日本隔海相望。莫斯科表態說，美國的軍事活動局部導致了近期的半島局勢升溫。

據路透社報道，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）星期三與美國國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）通電話時說，外交是克服朝鮮半島緊張的唯一途徑，軍事行動「充滿了不可預測的後果」。

拉夫羅夫還說，聯合國要是進一步加強對朝制裁，必將引來反效果。

中國是怎樣指控美國……或其他國家？

英國首相特里莎·梅（Theresa May）星期三抵達日本東京訪問之際說，中國在國際社會如何回應朝鮮「魯莽行為」方面有著關鍵角色，北京應當加大對朝鮮施壓。

同日早上中國外長王毅重申，中國反對朝鮮發射導彈，但任何國家要對朝鮮採取措施，都應該「在安理會的框架之下」。

中國外交部發言人華春瑩星期三在例行新聞發佈會上先被要求回應梅夫人的言論。她說：「我也很想問問有關方面，當他們說中國應該在施壓方面使出更多力氣、發揮更大作用時，他們自己是否在不折不扣、全面、完整、忠實地執行聯合國安理會相關決議？還是只是有選擇性地執行？比如，只注重施壓制裁，而完全忽略了推動對話和談？」

「我們也注意到，有的硬塞私貨，有的一邊指手劃腳、一邊『背後捅刀』，有的則是渾水摸魚，甚至企圖火中取栗。嚷嚷制裁時衝到最前面，推動和談時又躲到最後面，不想承擔任何責任，卻只想坐享成果。這些都不是負責任國家應有的態度和作為。」

華春瑩被要求澄清是否指責英國不負責任時說：「大家可以憑良心觀察一下，想一想，答案就不言自明瞭……如果僅靠施壓制裁能夠解決問題，半島局勢還會走到今天這種惡性循環不斷升級的狀態嗎？到了當前半島火藥味很濃的時刻，各方都應冷靜下來，仔細想想。」

對於要是實施進一步對朝制裁，中方有何意見，華春瑩說：「我們反對任何國家搞單邊制裁，或根據自己的國內法對別的國家進行『長臂管轄』。」

「安理會決議包含制裁和促談兩方面內容，兩者同等重要，不可偏廢。希望有關各方都能切實、全面、完整地執行現有安理會決議。」

她還說：「在推動實現半島無核化、維護半島和平穩定、通過外交方式和平解決問題的大目標上，中俄是完全一致的。不僅中俄目標一致，而且安理會五常以及國際社會在這一大方向上也是一致的。」

「只不過在如何實現的具體途徑上，目前階段有些國家之間可能有不同觀點。」

朝鮮的導彈計劃