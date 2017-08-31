觀點：為何說印度廢幣反貪腐計劃「徹底失敗」？

圖片版權 Getty Images Image caption 總理莫迪的計劃在印度引起混亂，民眾迫於無奈，排起長龍等候兌換新的紙幣，取代已被廢除的舊版紙幣。

印度總理莫迪去年宣佈廢除面額500和1000盧比的紙幣，以打擊腐敗。但中央銀行最近公布的數字顯示，他的如意算盤似乎打不響。印度經濟學家考爾（Vivek Kaul）為大家探討其背後的原因。

魔鬼永遠在細節之中。

印度央行周三（8月30日）發表了厚厚的年報。這項報告第195頁的一段文字，隱藏著許多印度人都想知道的事情：莫迪的計劃究竟有沒有奏效？

如果根據央行提供的數字推斷，可以說他的計劃是一個徹頭徹尾的大失敗。

一切從去年11月8日說起。莫迪政府當天宣佈廢除面額500和1000盧比的紙幣（約合7美元和14美元），市場上這兩種面額的紙幣加起來，約值15.44萬億盧比。莫迪解釋決定時說，他要打擊市場上的假幣和沒有向稅務部門申報的財產，政府在聲明中稱這些沒有申報的財產為「黑錢」。

這個決定在當天凌晨生效，生效時間和宣佈時間之間不過數小時。政府要求持有這些面額紙幣的人必須先把錢存進自己的銀行戶口，稍後可以重新提取。當時政府預算，持有大量「黑錢」的人不會想把它們存進銀行，因為這種做法會令他們的身份曝光。政府認為整個過程完成後，將會把大量「黑錢」擠出市場外，持有這些錢的人再沒法在市場上花掉這些錢。

圖片版權 AFP Image caption 印度當局推出新版2000盧比面額鈔票，取代1000盧比的紙幣。面額500盧比鈔票更改設計後繼續流通。

但印度央行提供的數字顯示，似乎這個方法沒有奏效。

報告說，截止6月30日，各銀行收到總值約15.28萬億盧比的500和1000面額的盧比紙幣。換句話說，超過99%的「黑錢」又重新流入印度的銀行體系。

有一種觀點認為，持有「黑錢」的人找其他人幫忙，把自己的錢存到他們的帳戶裏，避免引起監管機構的懷疑。

在打擊假幣方面，印度央行的報告顯示，2016年4月至2017年3月期間發現的500和1000面額的假冒盧比紙幣共573,891張。

莫迪的計劃共回收了約240億張紙幣。算起來，那些發現的假幣佔總共回收的紙幣接近0%。

而莫迪推行計劃前一年，沒有這個大型廢除紙幣行動，印度當局宣佈發現了404794張500和1000面額的假冒盧比紙幣。

總的來說，莫迪的行動兩大目標，無一達成。

有趣的是，政府從來沒有估計究竟有多少「黑錢」被隱藏起來。印度財長賈特裏（Arun Jaitley）2016年12月16日向下議院發出書面回復，對此直認不諱。

而根據當地稅款部門的行動顯示，「黑錢」持有人通常只會將5%的財產以現金保存。

公開的資料有限，但這無阻許多經濟學家為莫迪的政策辯護，雖然大多沒有解釋他們的推論背後的邏輯。

印度的經濟的十分依賴現金，莫迪的計劃令許多人的生計大受影響。

連執政印度人民黨（Bharatiya Janata Party）一個支部也承認，約有250,000個私人企業因莫迪的計劃而被關閉，樓房買賣也受影響，造成「大量工人失業」。

農業也未能倖免於難。許多農夫沒能以好的價錢賣掉他們的農作物，引發示威。數個邦政府要豁免他們因借貸所需要付出的費用。

莫迪的廢幣計劃影響還不止於此。推行計劃初期，政府沒有凖備足夠的紙幣讓公眾換領，使他們要花一整天排隊到提款機取款，期間甚至有死亡的個案。

圖片版權 AFP Image caption 民眾排隊等候從銀行提取存款時，當局一度需要派出警員維持秩序。

圖片版權 AFP Image caption 有示威者不滿莫迪的"廢幣"政策，認為政策使民眾遭受痛苦，卻毫無效用。

莫迪政府大概會繼續宣揚自己的計劃的好處，而不會承認過失。

結論是，從未有一個相對健康的經濟體系成功推行類似的計劃。印度政府最新的經濟報告也指出：「這個廢幣計劃在國際上是史無前例的，計劃推行前沒有預兆，在經濟正常發展的情況下突然推行。此前，如果其他地方推行類似的計劃，都必先經歷超級通貨澎脹、戰爭、政治動亂等極端情況。」

這個史無前例的計劃的真正後果，似乎現在才開始浮現出來。

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