觀察：梅首相出訪 英日再續"兄弟情緣"？

圖片版權 EPA Image caption 英國首相特里莎·梅訪問日本，希望促成兩國在脫歐後的貿易協定。

本周，英國首相特里莎·梅安排了在日本為期三天的訪問。在英國啟動脫歐程序後，日本這個世界第三經濟大國對英國自然顯得越發重要。

就在特里莎·梅抵達日本之前，朝鮮試射的導彈，飛越日本北海道落入北太平洋海域。梅首相尚未抵達日本京都，在飛機上就對朝鮮的行為嚴加痛斥，還呼籲日本如今最為擔心的另一個大鄰國——中國花更大力氣遏制朝鮮。

在英國很多媒體的報道中，似乎朝鮮本次的導彈試射才使得英國首相在日本大談兩國的防衛合作。實際上，安全合作本來就是英國首相訪日的重要議題。

特里莎·梅本次在日本表示，日本是"我們在亞洲最密切的安全伙伴"，她與日本首相安倍晉三討論"如何在網絡安全、反恐和防衛等方面更加密切合作，而防衛合作在這個變化莫測的世界中更為重要。"

的確，即將舉辦2020年奧林匹克運動會的日本，在網絡安全、反恐問題上可以借鑒2012倫敦奧運會的經驗。

至於安全防衛，英國與美國的關係以及作為聯合國安理會常任理事國，都是日本非常重視的國際政治價值。

島國

英、日兩國，雖然相隔萬里，卻也不乏相同之處：島國、君主立憲、自然資源缺乏；英國曾率先發起工業革命成為雄霸世界的超級大國，日本如今仍然是世界製造和貿易大國。

因此，西方輿論中不乏評論認為，英國和日本應該走得更近，這兩個島國可謂"天然的盟友"。而日本方面也表示，英、日這兩個民主島國可以聯手大展拳腳。

英國《獨立報》前記者彼得·珀普漢姆（Peter Popham）在日本生活多年。他說，曾幾何時，英國將日本視為自己的小兄弟。

珀普漢姆所說的曾幾何時，指的是1868年日本明治維新之後到第一次世界大戰那段歷史。

他說："英國當時作為世界上最強的帝國，認為日本是有它的用處的，可以起到在亞洲鉗制俄羅斯的作用。而且當時日本效仿英國的發展模式，成為一個海上強國，按照英軍的制式，發展起自己的海軍，當時還在很多其他方面是以英國馬首是瞻的。"

1902年，兩國為了各自的利益曾簽署英日同盟條約。該條約被視為英國結束幾十年"光榮孤立"外交政策的標誌。在這一外交政策下，英國不加入永久性聯盟或是與其他強國簽訂盟約。

合作

圖片版權 PA Image caption 特里莎･梅在日本防相小野寺五典的陪同下，前往海上自衛隊橫須賀基地，視察了日本直升機航母"出雲"號。

如今，特里莎·梅訪問日本，為的卻是英國脫離歐盟後的雙邊貿易和防衛安全。英國的經濟實力已經落後於當年的小兄弟日本。

英國能拿到想要的盟約嗎？

在貿易層面，日本在英國的投資仍然名列世界前列。目前，共有1000家日本公司在英國投資，總額達400億英鎊，員工近14萬。

其中大約四成的日本公司屬於製造行業，他們選擇將總部設在英國，是為了靠近歐盟這個大市場。

顯然，盡快與英國達成貿易協議符合日本的經濟利益。可問題是，在如何脫歐的重大問題上，英國政府現階段並拿不出實實在在的措施和辦法。

周四，特里莎·梅和日本首相安倍晉三表示，兩國將力爭在英國脫歐後，迅速達成英日貿易協定。

在防衛層面，兩國領導人周四會晤後發表的聯合聲明稱，日本歡迎英國更多涉足地區安全問題，包括未來可能部署英國皇家航空母艦。

中國關注

英日之間的安全合作，比貿易合作更為讓中國方面關注。

中國社科院日本研究所外交室主任呂耀東分析認為，英日"雙方各有所需。英國希望在脫歐後 繼續保持對全球事務的關注度和影響力；而對日本來說，能拉英國過來，讓其關注東亞乃至亞太地區的安全問題、尤其是朝核問題並在這些問題上有所表達，能夠從 一定程度上表明日本在參與國際事務上已經跳出亞太地區、不僅僅拘泥於日美同盟關係的一種姿態"。

英國和日本近期在軍事層面的合作，中國方面早已透過各種渠道發出警告希望英國不要與日本締結新的安全伙伴關係。

本次，針對特里莎·梅此行敦促中國多加遏制朝鮮，中國的《環球時報》發表文章再發警告：英國的強大不是聲明紙沾著唾沫就能糊出來的，英國需要真正的經濟增長，而梅政府正在一步步遠離中國這個最重要的經濟伙伴之一。