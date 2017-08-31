雙邊關係再受挫 美要求俄關閉舊金山領事館

圖片版權 Getty Images Image caption 美國這次的決定並不包括驅逐俄國外交官。美國方面表示，俄國可以繼續持有這些房產，但不能使用。

美國國務院周四（8月31日）通報說，鑒於俄國"無理"行為，美國已經要求俄羅斯關閉位於舊金山的領事館和兩個辦事處。

這是在此前莫斯科驅逐美國755名駐俄工作人員後，美國對俄羅斯的又一"報復"行動。這些此前被俄國驅逐的美國外交官離開俄國的最後時間是本周五，即9月1日。

去年12月，前任總統奧巴馬政府下令，美國將收回兩名俄羅斯外交官的住宅大院，並驅逐35名俄羅斯外交官，作為對美國民主黨和希拉里競選陣營受到黑客攻擊的回應。

圖片版權 EPA Image caption The US embassy in Moscow. US staff in Russia have been sizeably reduced

周四，美國國務院發言人表示，"本著對等精神，美國要求俄政府關閉在舊金山的領事館、駐華盛頓特區的一個辦事處，和駐紐約市的一個領事辦事處。"

不過，美國這次的決定並不包括驅逐俄國外交官。美國方面表示，俄國可以繼續持有這些房產，但不能使用。

美國給出的最後期限是本周六，即9月2日。

當天，俄羅斯外長拉夫羅夫與美國國務卿蒂勒森通了電話，"對雙邊關係緊張升級表示遺憾。"這兩名外交官將於下月紐約聯合國大會期間會面。