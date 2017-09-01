台裔美國人助中國獲「敏感」核技術遭判刑的來龍去脈

圖片版權 XINHUA Image caption 同屬被起訴之列的中廣核曾經表示高度關注案件。（圖為中廣核寧德核電基地）

美國司法部周四（31日）宣佈，替中廣核做顧問、66歲的何艾倫（Szuhsiung Ho、Allen Ho，又譯何思雄）因未獲美國能源部許可下，非法在境外參與發展「特殊核材料」，被美國田納西州地方法院判監24個月、在家監督服刑一年及罰款2萬美元。

他在今年1月已經認罪，當地傳媒報道，他向美國政府提供有關中國的情報，獲得減刑。

何艾倫是何方神聖？

法庭文件顯示，何艾倫在1950年在台灣出世，政府最初把他當成持中國國籍。他在1971年獲機械工程學位，1973年入讀美國加州大學柏克萊分校，進修機械工程碩士學位，1980年他在伊利諾伊大學完成核子工程博士學位。

他曾在不同的電氣能源公司工作，1983年與太太正式歸化成美國人。

他1988年創立能源技術國際公司（Energy Technology International），並與太太定居特拉華州。其公司為美國、台灣、日本、中國的客戶提供顧問協議，一般是與核電站有關，客戶會尋求何艾倫的幫助，確保核電站運作安全和有效率。

他犯了甚麼事？

案件追溯至1997年至2016年4 月。法庭文件顯示，何艾倫以顧問身分為中國最大的核電運營商中廣電工作，在中廣核的指示下，識別、聘用來自美國的民用核技術工業專家，前往中國提供技術支援，協助中廣核發展及生產「特殊核材料」。

根據美國法例，鈈、鈾-233及其同位素233 或235經濃縮處理的鈾，都是特殊核材料。雖然特別核材料只有輕微放射性，但含有裂變同位素──包括鈾-233(uranium-233)、鈾-235(uranium-235)及鈈-239（plutonium-239）經濃縮處理後的裂變同位素是核彈的主要材料。

司法部指，何艾倫為中國節省研究和發展核技術的時間和財政成本，更快地設計及製作核反應堆的部件，重點涉及中廣核的小型模塊化核反應堆計劃、先進型燃料組件計劃，核實及確認核反應堆相關電腦編碼等等。

何艾倫、其能源技術國際公司及中廣核是在去年被起訴。

圖片版權 CNS Image caption 何艾倫的公司為多國核電項目提供顧問服務。（資料圖片）

他是間諜嗎？

何艾倫在今年1月已經認罪，並透過律師道歉，表示會從錯誤中學習，否認是間諜。

美國傳媒指，在法庭上控辯雙方曾就何艾倫所洩露的資訊是否會間接令中國能夠製造核武燃料而各執一詞。

何艾倫的代表律師在庭上強調，何艾倫並非為了協助中國製造核武，而中國亦只想改善核電廠的安全，何艾倫只是「草率地走截徑」繞過政府向美國的工程師購買資訊。

「中國都有這些東西了，為何他們還要去聘請一個人去偷呢？」何艾倫的代表律師說。

但控方反駁，指這些核材料的副產品可以用作製造核武，並質疑何艾倫以「秘密計劃」方式，下載限制級文件，並在香港成立空殼公司，把數以百萬計的錢從中國匯給美國的工程師。

法官最終認為，何艾倫所犯的罫行，並非涉及大殺傷力武器，並建議監獄方面，不用把他視為間諜作出最高級別的安全規格。

何艾倫被判監24個月、在家監督服刑一年及罰款2萬美元。當地傳媒指，原本何艾倫會被判處57至71個月，但律師稱他協助美國了解中國秘密，要求減刑。

美國聯邦調查局負責案件的特工蕾內‧麥克德莫特（Renae McDermott）稱，局方十分關注外國勢力偷取美國的核技術，表明會繼續調查那些偷取技術讓外國政府得益的人。

而檢察官南希‧哈爾（Nancy Harr）就表示，美國檢察部門會繼續確保敏感技術不會被非法出口。

圖片版權 CNS Image caption 中廣核稱在英國欣克利角的核電項目進展順利，這宗美國的案件去年曾令中英雙方就項目談判產生變數。

中廣核有甚麼回應？

中廣核未有就判刑作出回應，但中國環球網曾經在去年8 月時報道，引述中廣核負責人稱，公司高度關注有關案件，將依照相關法律及公司的相關政策進行處理。

事件有產生甚麼影響嗎？

這宗案件曾在英國惹來高度關注。

英國和中國去年就欣克利角核電項目斡旋來到重要關頭時，英國遲遲未允批准有關項目，有輿論一度以美國這宗案件為例，擔憂中國介入英國核電項目。

而英國在去年9月已正式宣佈批准有關核電項目。