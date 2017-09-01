《神盾局特工》華裔女演員：不改姓就沒戲演

圖片版權 Getty Images Image caption 汪可盈強調，改姓並不會改變她有華裔血統的事實

因出演漫威電視劇《神盾局特工》而為人所識的中美混血兒、美國演員汪可盈披露，她將自己的藝名由Chloe Wang改為Chloe Bennet，是因為好萊塢（荷裏活）的「種族歧視」。

25歲的汪可盈日前在社交網站上，盛讚白人男演員愛德·斯克林 （Ed Skrein）近日辭演《地獄男爵》的決定。

有網民留言質疑，本身有中國血統的汪可盈為何改姓。「荷裏活充滿種族歧視，」她回應：「如果我不把他們感到不舒服的姓氏改掉，就不會得到演出機會。」

本周初，汪可盈在Instagram讚揚愛德·斯克林的辭演決定，感謝對方「挺身對抗好萊塢一直以來，對美國亞裔群體的無視與輕率」。

在原著中，斯克林的角色Ben Daimio有日本血統，選擇斯克林出演該角被批評是將亞洲角色「漂白」。斯克林本周初宣佈辭演。

「這對一個演員而言絶非容易的決定，所以我要感謝你邁出勇敢的一步，帶來很大迴響。」汪可盈說。「希望此舉會啟發其他演員、製作人跟隨。」

圖片版權 Getty Images Image caption 愛德．斯克林說，接演地獄男爵時並不知道角色是亞裔

汪可盈此前曾公開講過，自己改姓後幾乎立即有了起色。

「我改姓後，去的第一場試鏡就成功得到角色。」她去年接受美媒The Daily Beast訪問時表示：「這是好萊塢運作模式的明顯例子。」

在汪可盈改姓的那一年，她就得到了《神盾局特工》（Agents of SHIELD）的主演位置。

「有亞裔影迷認為，我改姓是因為我不想被視為華裔，」汪可盈說：「但事實正好相反。我想以個性，而不是我的族裔身份去定義自己。」

汪可盈在該訪問中表示自己以有一半華裔血統為榮。

「我也需要交租」

「改姓不會改變我有一半華人血統、曾在中國居住、說國語、在中美兩種文化中成長的事實…...這只說明，我也需要交租。」汪可盈在Instagram回應網民時表示。

圖片版權 Chloe Bennet/Instagram

她創辦了平權組織RUN（Represent Us Now），致力改善美籍亞裔及太平洋島民演員在好萊塢的處境。

「我正在利用我有的平台去盡我所能，使其他人再也不用為了得到工作，改變自己的名字。」