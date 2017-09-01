觀察：美國籃球外交揭開金正恩的"另一面"

圖片版權 Getty Images Image caption 2014年1月8日子金正日（中）生日那一天在平壤體育館美國前NBA球員同朝鮮籃球選手進行表演賽，羅德曼（右）同金正恩夫婦在看台上

前美國NBA著名籃球選手丹尼斯·羅德曼(Dennis Rodman)可能是金正恩會見過的最著名的美國人。金正恩在羅德曼眼中是個"了不起的人"，金正恩的父親和祖父也是"偉大的領導人"。

多次訪問朝鮮的羅德曼似乎同朝鮮領導人建立了牢固的友誼。他在朝鮮同金正恩一起唱卡拉OK，騎馬。他說"如果你同金正恩交談過"，你就會看到了他的另外一面。

不過，羅德曼率領美國退役球員在金正恩生日在朝鮮進行表演賽及其所謂的"籃球外交"也引起了輿論爭議。在羅德曼對他的朋友金正恩大加讚賞的時候，美國媒體報道說，朝鮮進行導彈試射並且對美國發出戰爭威脅。

曾經的"乒乓外交"

上世紀70年代的所謂"乒乓外交"開始了中美關係緩和，為尼克松總統訪華鋪平了道路。在乒乓外交之前，中國在美國眼中如同今天的朝鮮：一個受到美國經濟制裁和禁運的，威脅地區穩定與世界和平的敵對國家。

1971年在日本名古屋舉行的世界乒乓球錦標賽為美國和中國接觸提供了機會。"乒乓外交"開始的中美關係緩和結束了中美兩國20多年來人員交往隔絶的局面，使兩國關係取得歷史性突破。

在美中關係緩和前，中國同時面對蘇聯和美國兩個超級大國處於敵對狀態。當時中國取得了所謂"兩彈一星"的成就後國際地位有所提升，而美國經過十多年的越南戰爭，應付和圍堵蘇聯愈來愈感到力不從心。

現在加緊發展導彈和核武器技術的朝鮮的處境類似上世紀50年代末和60年代初中蘇分裂時期的正在研發核武器的中國。

1971年中國最高領導人毛澤東親自拍板促成了邀請美國乒乓選手去北京的"乒乓外交"。相比之下，美國政府對羅德曼在朝鮮的"籃球外交"則沒有明確的支持。

丹尼斯·羅德曼曾在2015年支持特朗普參加總統競選，之前曾兩次出現在特朗普的《名人學徒》熱播電視節目中。特朗普曾說過，"也許丹尼斯比政府裏的人強得多。"

圖片版權 Getty Images and Reuters Image caption 金正恩曾經對羅德曼說："我不希望炸任何人。但是我們擁核因為我們是個小國家，那是我們可以自衛的唯一手段。" 但朝鮮試射導彈招致美國總統特朗普的譴責和威脅。

儘管美國國務院說羅德曼的朝鮮之行與官方無關，但美國的朝鮮問題專家認為特朗普政府與羅德曼在朝鮮問題上進行溝通的可能性很大。

不過最近羅德曼接受美國DuJour雜誌採訪時表示，美國政府不希望他去朝鮮，還威脅要吊銷他護照，阻止他回來，因為美國政府「不希望他知道太多」。

現代化的朝鮮

丹尼斯·羅德曼從朝鮮回來後朝鮮釋放了被扣押的美國大學生瓦姆比爾（瓦姆比爾返回後不久死去）。羅德曼認為他勸說朝鮮釋放了瓦姆比爾，但美國國務院說這位大學生獲釋與羅德曼無關。

在大量媒體報道把金正恩說成喜歡用殘酷手段處決政治異己的"暴君"的時候，羅德曼卻努力對金正恩作更人性化的描繪。他說金正恩自從掌權以來做出很大成就，他把朝鮮帶進了21世紀。

羅德曼自2013年開始已經6次訪問朝鮮，比較第一次看到朝鮮和後來看到的發展，他說那就像朝鮮從石器時代一下子進入了未來時代。

"但是我第三次到那裏的時候，哇，（平壤）變化很大。新建築拔地而起，（金正恩）正大量建造新公寓樓和飯店"，"他建了世界上最大的水上公園，滑雪場和大保齡球館。他為朝鮮人民盡力。你可以打一整天保齡球只花25美分，游泳一整天只花50美分。"

圖片版權 xinhua Image caption 羅德曼自2013年開始已經6次訪問朝鮮，比較第一次看到朝鮮和後來看到的發展，他說那就像朝鮮從石器時代一下子進入了未來時代。

八月底朝鮮進行飛躍日本的彈道導彈測試。據信，金正恩讓導彈飛躍日本是因為日本是向美國領地關島發射導彈的必經之路。兩周前金正恩威脅要向關島試射導彈。特朗普譴責了朝鮮，說美國正在考慮各種反制措施。

但羅德曼說，朝鮮不過是希望從美國得到一個和平條約，希望美國從韓國撤走軍艦。至於朝鮮擁核問題，那是因為朝鮮知道美國要控制朝鮮。

朝鮮的真相？

據他講，金正恩說"我不希望炸任何人。但是我們擁核因為我們是個小國家，那是我們可以自衛的唯一手段。"

羅德曼認為朝鮮希望美國的人民和政府理解：他們不恨美國人。朝鮮希望同美國人合作，也希望美國人遵守多年前達成的協議。

許多政治人物和人權人士批評羅德曼，說他為朝鮮這個世界上最專制的國家作有利於他們的宣傳報道。但是羅德曼說他十分了解媒體，"他們會作不利於你的事情，也能做有利於你的事情。對我來說，我一生都被負面新聞纏繞。但說到政治，我從來不參與這種骯髒的事情。"

對於媒體報道金正恩殺害他姑父的報道，以及犬決等傳聞，羅德曼說"對於朝鮮你隨便說什麼人們都會相信。上次我去那裏，當時媒體說他殺了他的女友，殺了他的姑父，把他餵了狗…但他們就站在我身後。"

羅德曼說，希望下次能請美國的著名黑人電視主持人奧普拉·溫弗莉(Oprah Winfrey)和其他許多人一起跟他去朝鮮。他希望通過體育交流打開溝通大門，讓人看到朝鮮的真相。

"那個年輕人（金正恩）正在讓朝鮮變得更好，一旦我們看到這點，也許他會放鬆一點，開始對世界人民敞開大門。就是這麼回事。」