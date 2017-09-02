悉尼女子隆胸手術身亡 無牌中國醫生被起訴

圖片版權 Google Image caption 診所鄰近悉尼中央車站附近一個商場。

澳大利亞一間美容診所東主黃珍（譯音，Jean Huang），在自己店內接受隆胸手術時，懷疑被用上不當的麻醉劑，導致心臟停頓，周三送院後腦部受損，延至周五不治。

涉嫌未有相關牌照便進行手術的33歲中國籍女子邵潔（譯音，Jie Shau）隨即被捕，警方以「使用毒品危及生命」及「導致嚴重身體傷害」的罪名予以起訴。

邵潔僅持旅遊簽證，來了澳大利亞數天。

法庭文件顯示，邵潔畢業於廣東醫科大學，主攻皮膚科，在英國和中國執業，但並沒有澳大利亞的相關執照。

法官認為邵潔或有機會潛逃返回中國、影響其他證人，決定不允許她保釋，她將在9月5日出庭。警方不排除起訴她更多罪名。

警方稱事發時一名在診所當護士的員工，同樣涉沒有相關執照。

法庭文件指，死者黃珍曾被注射了利麻醉藥利多卡因（lIdocaine）和「有毒物質」典馬多（Tramadol）。

典麻多是一種鴉片類藥物，主要用作鎮痛藥，可緩解普通到嚴重的疼痛。

35歲的死者黃珍之前住在墨爾本，曾入讀墨爾本大學及新南威爾士大學。

她是貴族醫學美容集團悉尼分店合伙人。集團臉書發帖稱涉事悉尼分店今年5月開張。

圖片版權 Getty Images Image caption 死因疑與麻醉劑有關。（資料圖片)

網頁資料顯示，這間診所2012年創立，在墨爾本及悉尼合共開了4間分店，專做激光美容、整形等手術，但並沒有談及有關隆胸的手術。

監管不力？

澳大利亞衛生部長布拉德‧哈澤德（Brad Hazzard）表示，會檢討此類診所的監管工作，他稱目前這些美容診所如果不做手術是不用申請牌照，但這或不足夠。

「這存在著一個重要問題，美容醫療診所正在做一些不應該由他們來做的醫療程序。」哈澤德說。

澳大利亞醫療護理投訴委員會發聲明指，正審視一宗有關註冊醫療人員執業的投訴。

澳大利亞整型外科醫生學會主席馬克‧阿什頓（Mark Ashton）亦發出聲明，指民眾要了解手術風險，並調查他們的醫生和設備是否具備認證。