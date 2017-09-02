美韓醞釀軍購大單將帶來哪些新武器

圖片版權 South Korean Defense Ministry via Getty Images Image caption 8月31日，韓國F15K戰機飛過朝鮮半島。美韓聯合軍演出動了重型轟炸機和隱形戰鬥機。

美國和韓國周五（9月1日）就一項價值數十億美元的軍購大單達成一致。

在朝鮮再次試射導彈之後，白宮和青瓦台都確認將加強韓國的武器配備。韓國總統府發言人稱，美國總統特朗普和韓國總統文在寅（Moon Jae-in）已就增強韓國導彈能力達成一致。

朝鮮周二發射了一枚"火星-12"中程彈道導彈，並將此行動稱為應對美韓聯合軍演的"堅決舉措"的第一步。

這次發射的時間選在為期10天的美韓年度"乙支自由衛士"聯合軍事演習（Ulchi-Freedom Guardian）接近尾聲的時候。朝鮮將該演習視為侵略演習。

特朗普堅稱，所有選項都在考慮範圍之內。他暗示將對朝鮮採取先發制人的措施。周二美國的重型轟炸機和隱形戰機在韓國參加了實戰演習。

白宮聲明稱，兩位領導人周五在電話中討論了朝鮮"持續破壞穩定和升級的行為"。

圖片版權 South Korean Defense Ministry via Getty Images Image caption 美韓聯合軍演模擬轟炸地面目標。

"兩位領導人同意通過防務合作的方式加強聯盟關係，並增強韓國的防衛能力。"

"特朗普總統表態同意韓國提出的價值數十億美元的軍購案。"

韓國總統府青瓦台發言人樸洙賢（Park Soo-hyun）透露，應韓國方面要求，兩位領導人就放寬韓國發展彈道導彈限制達成了一致。

根據兩國相關協議，目前韓國裝備的彈道導彈射程不超過800公里，裝彈量不超過500千克。

韓國方面希望能夠將裝彈能力提高一倍，即能夠裝載1噸重的彈頭。五角大樓已表示將積極考慮這一建議。

圖片版權 Reuters Image caption 朝鮮領導人金正恩觀摩導彈發射。白宮稱，美韓領導人周五在電話中討論了朝鮮"持續破壞穩定和升級的行為"。

韓國2001年同美國簽署的"導彈及其技術控制制度"（Missile Technology Control Regime，MTCR），將自己裝備的火箭射程控制在300公里以內，目的是防止在東北亞區域引發軍備競賽。

朝鮮2012年試射了遠程火箭之後，韓國已經將自己的火箭最遠射程提升到了800公里，這不僅覆蓋了朝鮮的軍事設施，還能覆蓋到中國和日本領土。

美朝導彈對峙逐步升級之際，韓國建造核武器的呼聲也進一步高漲。

駐扎了28500名美軍士兵的韓國從1994年被禁止發展自己的核武器，美國承諾對其提供"核保護傘"。

青瓦台發言人樸洙賢稱兩位領導人通話時重申了將朝鮮拉回談判桌的必要性，但特朗普在朝鮮最近一次試射導彈後表示，同朝鮮談判不會成為答案。