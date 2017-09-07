說說朝鮮那個「核彈級」女主播

Image caption 據說李春姬在朝鮮被尊稱為「人民播音員」

導彈放飛、核彈試爆、領導人逝世……幾乎每一次朝鮮發生重大變化或者採取震懾性行動，世界都能聽到她鏗鏘有力的播報。

這位女主播儼然成了平壤政權的名片！那麼，她到底是個怎樣的人呢？

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你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮央視主播李春姬宣讀了氫彈試驗成功的聲明。

重大時刻豈能無她？

今年9月3日，朝鮮舉行第六次、也是迄今為止威力最大的一次核試驗。

平壤當局再一次請出李春姬，她還是穿著她那套代表性的粉色傳統襖裙，慷概激昂地向世界宣告：金正恩親自下令的氫彈爆炸取得"圓滿成功"！

話音一落，平壤街頭在大屏幕前圍觀的群眾發出一片歡呼。

李春姬在朝鮮央視屏幕上的常青業績估計會令其他國家不少女主播艷羨：40多年穩坐頭把交椅。多年以來，李春姬一直是朝鮮核試驗、放導彈、駁斥西方邪惡、宣揚金家治國理念的首席主播，在朝鮮享有"人民播音員"的美譽。

現在她不僅在朝鮮是家喻戶曉，說馳名世界恐怕也並不誇張。不信的話可以去上網搜一搜，看看能找到多少她的照片。

她多大年齡？

我們無法肯定李春姬到底多大年紀，但是據信她年逾七旬。

其實李春姬已經是處於半退休狀態。但是，每當朝鮮有重大消息通報世界時，她還是會被請出山。

圖片版權 Reuters / Kyodo Image caption 在平壤，街上群眾都停留在電視大屏幕前收看李春姬播報核試驗「圓滿成功」的消息

她喜歡粉色？

特別是艷粉色的朝鮮傳統服裝"赤古裏裙"（chima jeogori）。朝鮮第五次、第六次核試驗，李春姬都是打扮成這樣上鏡播報的。

但是，粉色顯然並不適用所有場合。

朝鮮領導人去世的時候，李春姬一襲黑衣，播報時非常動感情，幾乎淚下。

Image caption 李春姬在電視上宣佈金正日去世

她很受賞識

李春姬很受平壤當局的信任、賞識和重用。據信，金正恩曾親自指定李春姬向世界傳達他的口信。

朝鮮前領導人金日成、金正日去世的時候，平壤也都是請李春姬來播報的。

朝鮮火箭將衛星送入軌道，我們也是通過李春姬得知的。當時，平壤的做法被看作是測試遠程導彈測試，受到世界的普遍譴責。

她更戲劇化

李春姬的播報風格和西方女主播大相徑庭，她的聲音、表情都更加戲劇化。她曾在屏幕上哭過、笑過、大喊大叫過。

一個人坐在鏡頭前長篇大論地念稿子，喜怒均可形於色。但是，在播報朝鮮領導人的口信時她相當肅穆，頗有權威感，與平壤的專制體制看來很配套。

在播放核彈、導彈新聞時，李春姬通常都是啟用強勁有力的聲音，擺出威嚴莊重的神情，一副能把敵人嚇到魂飛膽破的派頭。

圖片版權 Getty Images Image caption 李春姬還向朝鮮人民播報了金日成（左）去世的消息

她"粉絲"不少

看起來，李春姬應該有不少追隨者。

平壤，每當她的形像出現在街頭大屏幕時，圍觀的群眾多是聚精會神，該慶祝時鼓掌歡呼，該難過時熱淚盈眶。

這些感情是不是真實的呢？在朝鮮，不表忠心可能會給自己、家人引來大禍。

近來，西方不少媒體也都注意到了這位朝鮮女主播，對她加以報道。

她要退居二線？

其實李春姬已經是"半退"，她的播音生涯可能不會持續太久了。

去年李春姬曾經在一部紀錄片中表示，希望能轉到幕後工作，為平壤培養幾名新的女主播。

Image caption 她好像確實愛穿粉色

她好吃好玩？

據說李春姬住在平壤，在國營媒體工作了大半輩子，分得舒適公寓。

據說李春姬喜歡享受，特愛去平壤的高檔餐館吃飯、請客。

朝鮮仍然是一個貧窮的國家，普通百姓就業機會不多，電力供應都沒有保障。救援機構估計，自從1990年代中期至今，朝鮮可能有多達兩百萬人死於饑餓。