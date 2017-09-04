朝鮮核試：美國警告將作出「強力回應」

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 韓國軍方星期一公布了在東海岸的試射導彈的照片。

美國國防部長馬蒂斯表示，朝鮮對美國及其盟國的任何威脅，均會被報以「大規模軍事回應」。

馬蒂斯向美國總統特朗普就朝鮮最新核試進行國家安全匯報後，作出上述表態。

為了回應平壤的第六次核試驗，韓國已經進行了模擬襲擊朝鮮核試驗場的導彈演習。

在實彈演習中，美韓軍隊從戰鬥機和地面發射了彈道導彈。

平壤宣稱，該國已經成功試爆可以裝載在洲際彈道導彈上的氫彈。此舉引起國際社會譴責。

朝鮮繼續發展核武及試射射程遠及美國本土的導彈，無視聯合國制裁及國際社會的壓力。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 韓聯社引述韓國聯合參謀本部稱，陸軍及空軍分別在演習中發射了一枚玄武地對地導彈，以及多枚由F-15戰機發射的空對地導彈。

你的器材不支持播放多媒體材料 馬蒂斯表示，美國的回應將具壓倒性

馬蒂斯在白宮見記者時稱，美國有能力防衛自己及盟國韓國、日本，並強調美國對盟國的承諾「堅定如鐵」。

「任何針對美國及其領土——包括關島——以及美國盟國的威脅，均會被報以大規模的軍事回應——既有效亦具壓倒性的回應。」

你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮核武：最新情況

然而，他指美國仍希望朝鮮棄核：「因為我們並非想將朝鮮這個國家完全摧毀。」

美國常駐聯合國代表團稱，聯合國安理會將於今日開會，討論對朝鮮核試的回應。

與此同時，美國總統特朗普警告，任何國家若維持與朝鮮的商業關係，美國將會停止與其貿易。

事發經過是怎樣的？

亞洲地區經歷了一個極不尋常的周日。最先出現的跡象是，地震監測儀讀出朝鮮一個曾經進行核試的地區傳來地震讀數。

美國地質調查局測得的地震強度為里氏6.3級。

日本外務大臣岸田文雄隨即指出，朝鮮無疑已經進行第六次核試，批評此舉「無可饒恕」。

之後，朝鮮官方電視台證實該國並無發生任何地震，並指朝鮮已經進行第六次、也是歷來強度最高的一次核試，成功試爆一牧可裝載在長途導彈上的氫彈。

你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮官方電視台公布氫彈試爆

朝鮮電視台又播出朝鮮最高領導人金正恩，與據稱是新型氫彈的合照。

氫彈比原子彈的殺傷力大很多倍：前者利用核融合釋出極大能量，後者則以核裂變為原理。

分析人士認為，外界應小心檢視朝鮮的說法，但很明顯，朝鮮核技術無疑已有所提升。

中國亦感受到氫彈試爆造成的震動。中國當局在與朝接壤的邊境地區，進行了緊急輻射檢查。

國際社會反應如何？

美國總統特朗普形容朝鮮核試「充滿敵意」及「危險」，並指朝鮮已經變成其主要盟友中國的「極大威脅及羞恥」。

特朗普又指韓國的「綏靖言論」並不奏效，因為朝鮮「只會明白一種語言」。

「美國正在考慮的其中一個選項，是停止與任何和朝鮮有商業關係的國家貿易。」特朗普在一則推特中表示。

朝鮮的外貿對象中，中國佔比達九成。

圖片版權 Reuters/KCNA Image caption 朝鮮官方媒體發佈金正恩檢視據稱是氫彈的畫面

韓國總統文在寅要求國際社會以「最強硬」姿態回應今次核試，包括聯合國進一步制裁，以「完全孤立」朝鮮。

韓國軍方表示，該國於周日當晚進行了一次「飛彈發射演習」，模擬針對朝鮮豐溪里核試場的攻擊。韓聯社引述韓國聯合參謀本部稱，陸軍及空軍分別在演習中發射了一枚玄武地對地導彈，以及多枚由F-15戰機發射的空對地導彈。

中國則對朝鮮核試予以「最強烈的譴責」，並批評朝鮮「無視了國際社會的廣泛反對」。

俄羅斯要求各方進行談判，強調這是解決韓半島問題的唯一出路。

英國首相特里莎·梅表示，這次「橫蠻」的核試意味對「對國際社會的進一步威脅，不可接受」。她呼籲各國領袖一同停止朝鮮「破壞穩定的行為」。

核試揭示了什麼？

韓國官員稱，今次核試在朝鮮吉州郡進行，即豐溪里核試場的所在地。據韓國氣象部門，今次「人為地震」的強度，是2016年九月朝鮮第五次核試的9.8倍。

雖然一些專家認為外界應謹慎評估，但今次可說是朝鮮歷來最成功、最大規模的核試，對外發出的訊息非常清晰：朝鮮要向世界展示，自己懂得製造一個具威懾力的核彈彈頭。

這是朝鮮「最大規模」的核試？

核武專家戴爾（Catherine Dill）向BBC表示，目前仍不清楚今次核試中試爆的是哪一款核武設計。

「但根據地震情況，與之前的核試相比，今次核試釋出的能量以幾何級數上升。」

據現時外界所得資料，無法確切證實今次核試中試爆的是熱核武，但戴爾指"目前看來非常可能"。

國際社會可以做什麼？

BBC防務與外交事務記者馬庫斯（Jonathan Marcus）：

朝鮮的第六次核試可能是該國最大規模的一次，這對外發出了清晰的政治訊號。

雖然特朗普政府及華府多次炮轟及威脅，國際社會亦近乎一致譴責，但平壤並不會就此停止或規限其核武發展。

值得憂慮的是，今次核試亦表明，朝鮮的核計劃正全面推進，其發展速度超乎外界預期。截止目前為止，所有向朝鮮施壓的嘗試，包括制裁、孤立及軍事威脅，都未能阻止平壤政府。

國際社會還可以做更多嗎？當然可以，但最強硬的經濟壓力，很可能會重創金氏政權，將其推向大災難，這是中國不願面對的。

過往國際社會要朝鮮停止發展核武，如今則要與一個擁核的朝鮮共存，國際社會將會調整對策，遏制及威懾手段將會更為常見。

圖片版權 EPA Image caption 朝鮮這次核試驗的威力明顯比此前五次為大。

中國會加強對朝鮮的鉗制嗎？

BBC駐上海記者白洛賓（Robin Brant）：

朝鮮的第六次核試，是對其唯一盟友的全面抗衡。

北京的反應可以預期：譴責、呼籲各方停止挑釁、要求對話。但今次北京進一步要求朝鮮「面對」國際社會尋求朝鮮半島去核化的「堅定意志」。

然而，目前沒有跡象顯示，中國願意同意國際社會，展示比聯合國新一輪制裁更為進取的「堅定意志」。

值得一提的是，今次核試進行的時間，正值金磚五國峰會召開。中國企以今次會議來提升對外形像，國家主席習近平在廈門迎來多國領袖。如今，即使是中國的官方媒體，也難以阻止習近平的表現時刻被其盟國奪走，亦令其蒙羞。