伊朗駁回美籍華人學者上訴 關於王夕越間諜案的五大問題

圖片版權 Reuters Image caption 王夕越（中）被形容為醉心南亞、中亞和中東語言文化，妻子曲樺（右）則是律師出身。

伊朗公開證實四名美國公民或永久居民涉嫌間諜行為的案件上訴被駁回，當中包括華人學者王夕越。

德黑蘭總檢察官多拉塔巴迪（Abbas Jafari-Dolatabadi）星期天（9月3日）公開確認上訴判決。王夕越就讀的美國新澤西州普林斯頓大學上月中旬引述律師與王夕越妻子曲樺披露了有關消息。

現年37歲的王夕越是普林斯頓大學歷史系的博士生，2016年8月在伊朗被捕，今年7月中旬被裁定「與伊朗有敵對關係的國家進行合作罪」和間諜罪有罪，判處有期徒刑10年。

普大與美國國務院批評伊朗「捏造」罪狀，要求馬上放人，總統特朗普（Donald Trump）更威脅將採取。伊朗媒體曾稱何夕越擁有雙重國籍，但中國外交部公開表示「他不具有中國國籍」。

王夕越到底是哪裏人？

據親友證實，王夕越1980年在北京出生。他被捕的消息是在他被判刑之際首次曝光。當時有伊朗媒體稱他具有美國和另一個國家的雙重國籍。

中國外交部發言人陸慷7月17日主持例行記者會時被問到，外交部能否證實王夕越有中國國籍，中國政府是否了解該案，以及是否向王夕越及其家人提供了協助。

陸慷回答：「你應該了解中國政府有關政策，我們不承認雙重國籍。你也說了王夕越擁有美國國籍，我可以明確告訴你，據我們了解，他不具有中國國籍。」

圖片版權 AFP Image caption 王夕越在中國出生，後來歸化美國籍。

普林斯頓大學其後發表的答問集稱，王夕越在2009年歸化為美國公民。王夕越摯友，藝名文那的北京插畫家陳興興透過微博表示：「王夕越的美國國籍是因為他媽媽後來改嫁給美國人，他又隨他媽媽更改稱（成）美國國籍的。」

另一方面，王夕越妻子曲樺在委托普大發表的個人聲明中確認，「我和我們的兒子都是中國公民」。

普大指出，美國政府一直透過在伊朗代表美方利益的瑞士大使館對王夕越進行領事探視。校方還稱，此前一直沒有公開此事，是因為多名熟悉情況人士勸告校方和家屬，高調宣傳此事不利於爭取王夕越獲釋。

王夕越是怎樣跑到伊朗去的？

圖片版權 REUTERS / TIMA Image caption 王夕越在德黑蘭學習波斯語和研究歷史檔案。

普林斯頓大學傳訊部在得知上訴失敗後專訪曲樺。曲樺介紹說，王夕越外祖父是中國外文局一家雜誌社的法文編輯，母親是服裝設計師，父親則從事劇院的舞台設計工作。

由於父母工作繁忙，王夕越放學後經常在外公的辦公室流連，加上鄰居中有若干位曾經派駐印度的外交官，耳濡目染下，王夕越開始接觸南亞、中亞文化，還有印地語和烏爾都語。

他在19歲之年考得印度政府獎學金到當地學習語言，其間對南亞歷史興趣日趨濃厚。移居美國後，他先後取得華盛頓大學和哈佛大學的歷史學士、碩士學位。2008年透過「普林斯頓在亞洲」計劃到香港一家律師事務所工作期間認識了北京大學畢業的同事曲樺。

在結束香港的工作體驗後，王夕越於2010年到阿富汗，為紅十字國際委員會（ICRC）擔任翻譯官。官方中新社《中國新聞周刊》當時曾刊登有關王夕越與塔利班伊斯蘭武裝打交道經歷的長篇報道，有關文章目前仍可在ICRC的中文官網上找到。

圖片版權 AFP Image caption 王夕越曾在阿富汗擔任紅十字會翻譯。

王夕越於一年後離開ICRC，從阿富汗返回中國。2012年初，王夕越與曲樺結婚。曲樺對普大傳訊部說，當時正在思考重返學術界的丈夫尤其希望拜師普大名師斯蒂芬·科特金教授（Prof Stephen Kotkin）。

2013年，王夕越獲普大歷史系錄取修讀博士學位，至2014年10月，曲樺帶著剛出生不久的兒子來到美國團聚。2015年5月，王夕越考試及格，正式提出其博士論文研究計劃，核心課題是十九、二十世紀之交的歐亞大陸文化與歷史，當中涉及到伊朗、俄羅斯和英國。

普大表示，王夕越致函伊朗駐華盛頓代表機構，以及伊朗國內的圖書館和檔案館，詳細解釋了他的研究計劃，包括需要查閲伊朗檔案文獻的範圍。

在取得簽證後，王夕越在2016年1月首次造訪伊朗，並修習波斯語課程。3月份返回普林斯頓與家人短暫相聚後，於同年5月1日回到伊朗繼續學習語言和研究工作。

家屬與校方如何回應伊朗指控？

伊朗司法機關的通訊社稱，王夕越原定於8月離境返回普林斯頓，但在出境時被捕。德黑蘭檢察部門指控他意圖為英國和美國的學術機構搜集「高度機密文章」。

通訊社報道稱：「在他被捕之前，他在嚴密監視下，還能把國家的4500頁文件作數字化存檔。」

據摯友陳興興轉發的聲明，普林斯頓的一些華人學者和志願者組成了「王夕越救援小組」。這份聲明說：「王夕越所查閲獲得的檔案文件均為一百年前的老檔案，年代截止到1920年，且均非保密文件。」

按此說法，有關文件屬伊朗卡扎爾王朝（愷加王朝）或以前。伊朗現政府是在1979年伊斯蘭革命後成立。

圖片版權 Getty Images

普林斯頓大學在其答問集中說：「伊朗政府最近作出宣佈稱，他（王夕越）是被普林斯頓大學『派遣』去『滲透』伊朗，並稱他與情報機關有聯繫。這些指控是完全錯誤的。普林斯頓大學不會指示學生到哪裏做研究。就像我們所有學者一樣，王先生自行判斷了該為博士論文做什麼樣的調研、到哪裏去調研。他沒有跟任何政府或情報機關有聯繫。」

普大還解釋說，歷史系為王夕越提供了8500美元的研究經費。同時，普大摩薩瓦—拉瑪尼伊朗和波斯灣研究中心（Mossavar-Rahmani Center for Iran and Persian Gulf Studies）也為他提供了不到8800美元研究經費。

「在王先生被捕後，他被伊朗司法部交付1.2萬美元押金。」

在另一篇聲明中，普大強調王夕越並無參與任何政治活動，並對其上訴被駁回感到「焦慮不安」。

曲樺也在其聲明中說：「伊朗方面指控他與敵國合作，進行對伊朗的間諜活動，是毫無根據的誣陷，繼續囚禁他更是極其不公正的行為。」

她強調丈夫是在「獲得伊朗政府必要的准許」的情況下前往當地，「是投身學術的熱情驅使他前往伊朗，並計劃此後到俄羅斯繼續研究工作，除此之外，並無其他目的」。

曲樺還說：「我和我們的兒子都是中國公民。在過去一年中，我們已表現出了對伊朗司法體制的尊重，在案件的調查、起訴和審判過程中，我們都在耐心等待。夕越理應重獲自由。我們希望伊朗官員能夠立即釋放他，讓他能夠繼續學業，也使我們一家得以團聚。」

王夕越算是在美伊交惡中躺槍了嗎？

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普上台後旋即頒布的入境禁令涉及對伊朗公民設限，禁令本身引起了莫大爭議。

BBC國際台中東事務分析員約翰遜（Alan Johnston）指出，這次上訴判決結果是在伊朗和美國關係日趨緊張之際公布。

除了王夕越，德黑蘭總檢察官多拉塔巴迪還證實另外三名被起訴相同罪名的美國居民同樣被駁回上訴，同樣被判監10年。

這三名被告涉及同一起「為美國充當間諜」案件。其中，商人思雅馬克·納瑪茲（Siamak Namazi）和他的81歲父親巴格爾·納瑪茲（Mohammad Bagher Namazi）是美國—伊朗雙重國籍，扎卡（Nezar Zaka）則是一位擁有美國綠卡的黎巴嫩人。

在王夕越於7月被一審判刑後，美國總統特朗普警告說，除非所有被「不公正地拘押」的美國公民都獲釋回國，否則伊朗該凖備面對「新的而且嚴重的後果」。

美國國務院也指控伊朗「騷擾、逮捕和拘押美國公民」，並稱德黑蘭當局專門針對雙重國籍人士，因為美國在這些人被捕時所能採取的外交措施「極其有限」。

伊朗外長扎裏夫 （Mohammad Javad Zarif）針對特朗普的話反擊成，華盛頓利用「不合時宜的違反制裁控罪」來扣押伊朗公民，「為的都是虛假和純粹政治的理由」。

圖片版權 AFP Image caption 扎裏夫指控華盛頓利用「虛假」指控拘押伊朗公民。

今年早些時候，德黑蘭當局稱有達70名美國「間諜」在伊朗首都的監獄服刑，這些人只有極少數的身份被公開。

2016年1月，美國與伊朗進行了一次歷史性的囚犯交換，一些此前因受制裁牽連而被捕入獄的伊朗人被美國釋放。同時，伊朗也釋放其囚禁的美國公民。

交換囚犯進行前不久，聯合國國際原子能機構確認伊朗已完成了執行防止發展核武計劃的部分措施，國際社會繼而宣佈撤銷對伊朗的制裁。

中國國內輿論如何看王夕越案？

摯友陳興興把王夕越被判刑的消息轉發到微博上時說：「之所以會在中國公開，求助，是來自於他愛人的援請。而在我心中他也只是小時候我們一起在十三陵水庫裏划船的小伙伴，長大後會用英文教我怎麼說白堊紀的好朋友，和國籍沒有關係。」

與此同時，一些美國華人學人在白宮請願網站We the People發起聯署，目前約有1200餘人簽署。

北京電影導演袁衛東也站在王夕越一方，在微博上呼籲加入聯署：

圖片版權 Sina Weibo / @導演袁衛東

不過，像陳興興和袁衛東這樣的網絡呼籲，甚至像上海澎湃新聞對王夕越的詳細報道，看來都只屬少數。美國網絡雜誌《外交家》指出，普大與曲樺的最新聲明說明他們已經到達絶望的境地，「讓事情更糟糕的是，沒多少中國網民同情王夕越」。

擁有超過111萬微博粉絲的自媒體作家師偉7月曾發文將王夕越與獲朝鮮假釋回國後逝世的美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）相提並論，稱「兩人的共同點是都是美國在世界上搞事的犧牲品」。

圖片版權 Sina Weibo / @師偉微博

師偉的文章稱：「美英的說法是王夕越保存的文件不是秘密文件或不具有情報價值，王夕越在普林斯頓大學的導師也是這個調調——我覺得這些觀點不成立：伊朗依法判決是其主權的體現。同時美英及普林斯頓大學的名聲大家也是知道的。」

「總之王夕越是被CIA收買，以中國人相貌和學者身份騙取伊朗信任而從事間諜行為。美國人不承認他的間諜身份其實是想把事搞殭、簡單說是犧牲他以獲得更多利益。」

「所以王夕越的行為不但讓伊朗人不爽、也讓中國人不爽，大家巴不得丫被多判幾年！」

網民「歡顏居」把這篇文章局部轉載到天涯社區後，被其他網民質疑，既然王夕越是美國公民，事情與中國無關。「歡顏居」回應說：「雖然沒有中國國籍，但是長著一幅中國面孔，在中國友好國家冒充中國人為美國利益服務，損害的是中國名聲和利益，讓當地人對中國人不信任，你說和中國沒關係嗎？」

具美國官方背景的自由亞洲電台（RFA）評論說，在香港銅鑼灣書店事件上，被中國警方扣押的李波和桂民海分別有英國國籍和瑞典國籍，中國外交部部長王毅曾表示根據中國《國籍法》，李波「首先是中國公民」，「暗示即使持有外國護照，中國人的第一身份仍是中國公民」。

RFA的評論說：「至於王夕越，生於北京，如今中國外交部指『他不具中國籍』。」