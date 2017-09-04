分析：美國總統特朗普可能壓制朝鮮的三大「軍事選項」

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朝鮮聲稱已成功測試氫彈後，美國總統特朗普被問到會否攻打朝鮮時表示「走著瞧」，而國防部長馬蒂斯與特朗普召開國家安全會議後亦指，如任何美國或盟友受威脅，將會有「有效」和「壓倒性」的「大型軍事回應」，到底美國採取軍事行動可以有甚麼選擇？

朝鮮不理聯合國制裁和國際壓力下，發展核武和試射範圍覆蓋到美國的導彈。而韓國、日本、中國、俄羅斯都強烈批評朝鮮核試。早前朝鮮試射跨越日本北海道附近領空的導彈，觸發民眾要避難，特朗普當時已經表示「所有選項都在枱面上」。

雖然美國有無可匹敵的軍事力量，但實際上美國可以對朝鮮採取的行動選項是有限的。

圖片版權 AFP Image caption 特朗普警告，可能會與朝鮮有生意往來的國家暫停貿易。

選項一：「優化抑制手段」

加強軍事部署是最低風險、但很可能是最低效率的一個選項。因為在該區長期以來已有相關軍事部署，但對壓制朝鮮的彈道導彈及核計劃也不太有作用。

美國可以派駐更多地面部隊至韓國，可以加裝類似薩德系統的導彈防禦性裝備或是重型火炮裝甲車，展示其動武的決心。

但韓國憂慮刺激朝鮮，反對增加美軍地面部隊。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 一些韓國人擔心美國部署薩德，令該處成為朝鮮攻打的目標，威脅住在附近的居民。

事實上，朝鮮在美韓年度聯合軍演已有所反應，朝鮮或會把上述提出的可能性，視為地面入侵的前奏。

中國和俄羅斯亦毫無疑問會強烈反對，兩國都有能力透過東歐、南海、東海等地方，制衡美國。

美國海軍可能增加朝鮮半島附近的部署，派駐更多艦艇、驅逐艦、甚至是更多航母戰鬥群，去攔截朝鮮發射的彈道導彈。

除了海軍，美國空軍亦可以在關島、韓國、日本加強前進型軍事力量，調配更多戰鬥機、監察機、重型轟炸機和海上支援船隊。

但美國海軍和空軍，在全球已有繁重任務，開始感到吃力。美軍在例如伊拉克、阿富汗等多個地方有多年持續性的高強度軍事部署。

更重要的是，時間或站在朝鮮那邊，因為美軍增加部署不會直接暫停朝鮮發展迅速的核武計劃和彈道導彈測試。

美軍如果有意圖擊落朝鮮發射的遠程彈道導彈，美國海軍都要增加在朝鮮半島的軍事部署。

朝鮮或擁有大量彈道導彈，相對地美國攔截導彈是十分昂貴，在每艘船上也僅有有限數量的攔截導彈。

因此，如果朝鮮大量發射導彈，便會削弱美國海軍攔截導彈的存貨，令這些軍艦被迫返回港口。

這種極昂貴的政策，無法持續應對朝鮮威脅，更有可能觸發直接軍事衝突。

選項二：「外科手術式打擊」

所謂「外科手術式打擊」，是指以精確火力或特種作戰力量，對某一個特定的要害目標，從遠距離上實施迅速、突然閃擊的作戰行動。

美國海軍和空軍在全球都有最先進的「外科手術式打擊」技術。

美軍可以選擇由潛艇或B2隱形轟炸機，在朝鮮海岸發射多杖精確的戰斧巡航導彈，擊破朝鮮彈道導彈或核設施。

圖片版權 AFP Image caption 美韓在鄰近邊境進行實彈演練。

即使是在地下深處的設施，亦不是三萬磅巨型鑽地彈的對手。這種方法可以對高價值目標造成嚴重破壞，驟眼看十分吸引。

而美國戰機會否遇上危險則視乎多個因素，例如朝鮮有沒有事前獲警告，發動多少次攻擊、非隱身戰機在防禦範圍內的參與程度等等。

然而，朝鮮的防空網絡混合了俄羅斯（或蘇聯時代）、中國及自製的地對空導彈及逾50年前獲得的雷達系統，難以判斷網絡的實力。

如果美國戰機被擊落或有意外，要拯救機上的人近乎是不可能的任務，或許只由他們聽天由命。

更重要的是，即便成功破壞了部分核設施、導彈設施或控制中心，甚至乎擊斃朝鮮領導層，也不會阻止到朝鮮報復。

朝鮮人民軍有能力向韓國作出勢不可擋、甚具破壞力的即時性報復。

人民軍有超過一百萬常規兵，另有一些估計，朝鮮還有六百萬後備軍以及凖軍事部隊。

圖片版權 Reuters Image caption 朝鮮8月試射導彈跨越日本本土。

圖片版權 Reuters/KCNA Image caption 金正恩視察「氫彈」。

朝鮮也有大量傳統的火箭炮，大部分在非軍事區，或可以發射數千枚火箭至人口一千萬的首都首爾，即便是美軍也需要一段日子才可以完全清除這些炮台。

為何韓國政府反對這些先發制人式的軍事行動，正正是因為這些炮台。就算朝鮮沒有可使用的核武，或是積極地入侵韓國，都有可能對人口稠密的現代城市和韓軍帶來災難性的破壞，並可能因而令美韓盟國關係告吹。

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朝鮮的導彈計劃

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今年7月，朝鮮發射了兩枚導彈，並聲稱是射程足以覆蓋美國本土的洲際彈道導彈（ICBM）；專家們相信有關導彈之射程能覆蓋美國部分領土

世界各國專家在朝鮮到底是否已掌握縮小核彈頭技術方面，意見分歧

選項三：全面入侵

韓國不願支持美國軍行動，加上朝鮮人民軍的規模、其炮彈力量及防空能力，全面入侵這個選項太過不著邊際。

如想全面入侵朝鮮，美軍需要多個月的軍事凖備、韓國的全面參與，以及有方法去抑制朝鮮神秘的核能力。

雙方都可能有大量的人員傷亡。

圖片版權 AFP/KCNA Image caption 朝鮮動員反對聯合國制裁。

除了重型炮彈轟炸，人民軍亦長期受訓向韓國實行大規模突擊，並使用一些小型、慢速、難以被雷達偵測的雙翼飛機、小型船隻和潛艇。

儘管美韓部隊在技術上優勝，但人民軍的行動，都可能令大型衝突更混亂和犧牲人員性命，削弱美韓部隊。

對上一次美國及盟友攻入朝鮮是1950年韓戰時期的事，當時中國加入戰團，站在朝鮮的一方，阻止邊境的朝鮮半島統一成為一個西方支持的國家。

中國現在也不希望會發展成如此情況，這亦是中國長期支持金氏政權的主因之一。

最後，即便全面入侵取得全面成功，美國或需要負責起朝鮮受戰火破壞後的重建工作。

朝鮮經歷了60多年的自我隔離，整個國家被空前的洗腦，又面對長期的經濟困境。這重建任務十分艱巨，是冷戰後東西德統一時，也難以比得上。

現實是美國任何應對朝鮮的軍事行動，都是高成本和極具風險，美國要衡量能否承擔難以預測、但可能十分嚴重的後果。

關於本文

本篇分析文章經BBC委托外部機構專家寫作。

文章作者賈斯廷‧布朗克（Justin Bronk）是英國皇家三軍研究所（RUSI）的研究人員。

皇家三軍研究所是主力防衛及安全研究的獨立智庫。