朝鮮核危機：中國邊境城鎮居民淡定得很

你的器材不支持播放多媒體材料 居於中朝邊境的丹東市民，如何看待近日的朝鮮核危機？

位於中朝邊境的丹東市，很好地反映出中國在朝鮮核危機中的角色：當地市民們都表現得十分淡定。

在這個與朝鮮接壤、有80萬人口的邊境城市，朝鮮周日進行的地下測試——該國宣稱是一次熱核試爆——並未引起話題。

遊客們就在鴨綠江的中方河岸悠閒漫步。販賣街邊美食的小販們十分忙碌，一直燒魷魚、烤饅頭直到深夜。

「啥測試來著？」一名小販被問到對朝鮮核試的看法時，這樣回應。

鴨綠江的河畔公園，是丹東當地年長居民播傳統中國音樂、一起跳舞的場所。當中確有一絲憂慮的氣氛。

「擔心是擔心，但是打不起來。」一名身穿退色「USA（美國）」T恤、戴著墨鏡的老婦，正在扇著紙扇休憩。

「打不起來，（因為）中朝友誼永遠。」

Image caption 這位丹東居民說因為「中朝友誼永遠」，所以"打不起來"

這種朝鮮北方邊境的慵懶氣氛，與朝鮮南方邊境似乎沒啥兩樣。

雖然國際社會十分震驚，但與韓國一樣，中國也不會對朝鮮核試感到驚訝，因為朝鮮只是按照著她一貫宣稱的戰略行事。

朝鮮火箭首度飛越日本領土上空，是在1998年。第一次地下核試則發生在2006年。

朝鮮行動升級的速度似乎越來越快，但在中國看來，一切如常。

到訪丹東的另一發現，是這個城市與朝鮮有這麼近。

與韓朝邊境的非軍事區（DMZ）不同，中朝邊境並不是封閉的。

只需數分鐘，你就可以由丹東河岸遊水到朝鮮。

Image caption 來自朝鮮的貨車排隊進入丹東關稅區

中韓邊界長1,400公里。近年，中方正在邊界的大部份地區加建防衛欄。

但在餘下的地區，兩國之間沒有任何阻隔，當地河道冬天結冰時，可以徒步而過。很多朝鮮難民就是這樣走入中國的。

對中國而言，保持朝鮮經濟正常運轉、當地極權體制完好，可能還是有一定戰略優勢的。

怎麼說也好，平壤在歷史上一直是北京的盟國，也是在當今世界中一同抗衡華盛頓的一枚利針。

但中國致力保持丹東大橋上的貿易如常流轉，更大的原因是中方對截斷貿易的可能後果，感到真實的恐懼。

將朝鮮推向政權崩潰的邊境，或將造成中國東北邊境的極大不穩定、甚至混亂。一個手握核武的失效國家，對整個地區而言也是極大的安全挑戰。

而即使撇開自身利益不談，北京也看不到華盛頓的做法有什麼道理。

中方認為，威脅為朝鮮的當權者帶來末日，只會增強、而不是減低朝鮮發展核武的動機。

對平壤而言，核武是終極安全保障。中國及俄羅斯均指出，朝鮮已學到伊拉克及利比亞的教訓。這兩個國家不是沒有核武在手，就是在談判中將其拱手交出。

Image caption 鴨綠江上的大橋，是通向朝鮮最主要的供應通道

立于丹東邊陲的一個大型油庫，是朝鮮倚賴中國的一大標誌。

朝鮮維持軍隊及經濟運作所需的原油，就是從這個油庫泵過邊境。

美國認為，中國只需要截斷此一管道，就可逼使朝鮮在核武發展上讓步。

但中國的看法很不同。我們曾到訪該油庫，可見該處在深夜仍在運作。

中國也許已開始質疑，一個擁核的鄰居是否符合己方利益，但她仍然相信美國才是朝鮮局勢不穩的根源，解決問題的鎖匙也在美國手上。

目前，原油仍在源源不絶的輸往朝鮮。

「朝鮮這樣是美國逼成的。」一名在丹東公園聽音樂的老伯感嘆。

「（朝鮮半島）無核是人們都嚮往的事…...但現在，金正恩就不服氣，什麼原因？美國給攪和的。」