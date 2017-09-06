圖輯：全世界「最受迫害的」羅興亞穆斯林
數代生活在緬甸若開邦的約100萬羅興亞人，一直被當局視為孟加拉非法移民。可是孟加拉也不認他們......
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Reuters
自8月下旬開始，緬甸西部的若開邦再次爆發武裝衝突，政府軍表示，為應對極端組織的暴力行動，展開清剿行動。至今已經有12萬多羅興亞穆斯林出逃。
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AFP
緬甸鄰國孟加拉政府擔心，大量湧入的羅興亞難民將使難民營情況更加惡化。
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Reuters
出逃的難民急需糧食、藥品等各種生活物資
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Reuters
全世界各地的穆斯林聲援羅興亞人。在印尼首都雅加達，示威者在緬甸大使館外示威，高舉的標語牌寫著：停止種族滅絶羅興亞人。
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Reuters
全世界都希望諾貝爾和平獎得主——緬甸領導人昂山素季為羅興亞人的人權停止在若開邦的暴力衝突。
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AFP
多國派出官員前往緬甸協調，正在緬甸訪問的印度總理莫迪也向昂山素季表達關注。
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EPA
面對國際間的譴責和壓力，昂山素季9月6日就緬甸的武裝衝突表態。她說：為了恐怖分子的利益而發出的虛假消息煽動起族群關係緊張，但她沒有提及羅興亞人。
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