圖輯：全世界「最受迫害的」羅興亞穆斯林

  • 2017年 9月 6日

數代生活在緬甸若開邦的約100萬羅興亞人，一直被當局視為孟加拉非法移民。可是孟加拉也不認他們......

  • 乘船經孟加拉灣到達孟加拉的羅西亞難民 Reuters

    自8月下旬開始，緬甸西部的若開邦再次爆發武裝衝突，政府軍表示，為應對極端組織的暴力行動，展開清剿行動。至今已經有12萬多羅興亞穆斯林出逃。

  • 流離失所的羅西亞人 AFP

    緬甸鄰國孟加拉政府擔心，大量湧入的羅興亞難民將使難民營情況更加惡化。

  • 擁擠在救援供給車旁的羅興亞難民 Reuters

    出逃的難民急需糧食、藥品等各種生活物資

  • 印尼首都雅加達，示威者在緬甸大使館外示威。 Reuters

    全世界各地的穆斯林聲援羅興亞人。在印尼首都雅加達，示威者在緬甸大使館外示威，高舉的標語牌寫著：停止種族滅絶羅興亞人。

  • 示威者打出的牌子上貼有昂山素季的照片 Reuters

    全世界都希望諾貝爾和平獎得主——緬甸領導人昂山素季為羅興亞人的人權停止在若開邦的暴力衝突。

  • 印度總理莫迪訪問緬甸期間關注羅興亞難民問題 AFP

    多國派出官員前往緬甸協調，正在緬甸訪問的印度總理莫迪也向昂山素季表達關注。

  • 穆斯林抗議針對羅興亞的暴力 EPA

    面對國際間的譴責和壓力，昂山素季9月6日就緬甸的武裝衝突表態。她說：為了恐怖分子的利益而發出的虛假消息煽動起族群關係緊張，但她沒有提及羅興亞人。

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