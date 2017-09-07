美對朝制裁新動議：石油禁運加資產凍結

圖片版權 KCNA Image caption 美國提出的制裁包括凍結金正恩的個人財產。

針對朝鮮新一輪核武器試驗，美國提出了一系列新的制裁建議，其中包括石油禁運以及凍結朝鮮領導人金正恩的資產。

美方已經起草了一份聯合國決議草案，該草案將送交所有安理會成員國商討。

草案內容包括，對朝鮮實施一系列石油產品禁運、禁止購買朝鮮生產的紡織品等。此外還包括凍結金正恩的資產並禁止他出國。

朝鮮宣佈自己已經擁有威力巨大的氫彈，其重量尺寸縮小到可以搭載上洲際導彈的水平。今年8月，朝鮮試射了一枚飛躍了日本上空的洲際導彈。

目前尚不清楚美國的新制裁方案是否得到了中國和俄羅斯的支持。中俄兩國已經就不斷升級的對朝制裁表達了懷疑態度。

中國和俄羅斯都是朝鮮的石油供應國，而且都在聯合國安理會擁有否決權。

圖片版權 KCNA Image caption 朝鮮官方通訊社公布照片稱，平壤市民集會慶祝氫彈試驗成功。

美國提出的方案中還包括禁止在海外招募朝鮮工人。海外匯款和紡織品出口是目前朝鮮仍然保有的重要收入渠道。

美國駐聯合國大使尼基•黑利（Nikki Haley）本周早些時候在聯合國一次會議上表示，過去20年擠牙膏式的制裁並沒有阻止朝鮮的武器發展計劃。

"我們應該盡可能採用最強有力的措施，"她說。

路透社稱黑利希望聯合國周一就該草案進行表決。

俄羅斯總理普京已經表示，俄羅斯向朝鮮的石油出口量大約為4萬噸，這一數量微不足道。

他還向法新社稱，謀求更多制裁不是（解決朝鮮危機的）答案。

"情緒化毫無意義，不應該把朝鮮逼到牆角，"他說。

作為朝鮮主要盟友的中國投票支持了最近一次聯合國制裁朝鮮的決議。

8月通過的此項決議禁止朝鮮出口煤炭等產品，此舉讓朝鮮減少了大約1/3的出口，價值達到10億美元。