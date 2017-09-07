分析：昂山素季為何對羅興亞問題「坐視不理」

圖片版權 Reuters Image caption 外界對昂山素季寄予很高的期望，以為她有化解國內任何問題的權威和能力。

緬甸西部若開邦出現人道主義危機，少數民族羅興亞人亟須保護，國務資政昂山素季面對的國際壓力越來越大。

與孟加拉接壤的若開邦是一個十分貧窮的區域，有約一百萬羅興亞人居於當地。緬甸大部份國民視羅興亞人為來自孟加拉的非法移民，政府亦拒絶賦予羅興亞人公民身份。

最近幾個月以來，政府軍及武裝組織「若開羅興亞救世軍」（Arakan Rohingya Salvation Army）爆發衝突，約九萬羅興亞人流離失所。新一輪暴力衝突於八月底爆發，武裝份子協調攻擊30個警崗，並殺害12名安全部隊人員。

緬甸受軍政府統治多年，昂山素季一直被軍方軟禁。緬甸近年逐漸民主化，昂山素季於2015年領導其政黨「全國民主陣線」邁向執政。

被軟禁的昂山素季成為人權運動的標誌，並於1991年獲頒諾貝爾和平獎，以表彰她針對軍政府的和平抗爭。

但昂山素季現在卻未有為自家門前的人道危機發聲，背後有三大原因。

圖片版權 AFP Image caption 由於羅興亞人世代信奉伊斯蘭教，不少遠離緬甸的國家也爆發支持羅興亞人的民眾示威（圖為巴基斯坦示威者在卡拉奇舉行抗議集會）。

Image caption 緬甸西部若開邦，主要居住著信奉佛教的若開族人和大量信奉伊斯蘭教的羅興亞人，兩個族群關係長期不和。

一、憲法限制

緬甸民主化是由軍政府主導並精心策劃的。

緬甸現行憲法於2008年由軍政府高層起草，清楚列明該國所有軍事力量均由「緬甸政府軍」（Tatmadaw）領導，亦寫明國內安全威脅，是由軍方、而不是警方處理。

若開邦的衝突正是國內安全問題。根據憲法規定，處理此次事件的主導權在軍方，而不是昂山素季領導的政府當局。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 根據軍方制定的憲法規定，兒子為英籍的昂山素季無法成為總統，因此她以「國務資政」的身份實際掌管政府

憲法更列明，政府當局如需採取軍事行動，必須與當地媒體稱為「軍方影子組織」的「國防與安全事務委員會」協調。

二、軍方控制

昂山素季的政府於2016年三月正式執政。從一開始，新政府就必須與軍方「分享」權力。

軍方勢力掌控政府所有與國家安全有關的部門，內政、國防、邊境管制部門均由軍官領導。

羅興亞問題就在這三個部門的管轄範圍之中，所以軍方得以全盤決定緬甸政府對羅興亞問題的處理方式。

Image caption 緬甸政府軍總司令敏昂萊

緬甸政府軍總司令敏昂萊是主導這個議題的人物。他選舉對羅興亞人採取強硬態度，於9月4日宣佈將若開邦大部份地區，劃為軍方的「行動範圍」。昂山素季領導的政府亦支持此一決定。

三、民心所向

昂山素季沒有就羅興亞人的苦難發聲，更致力避免自己被塑做為捍衛羅興亞權益的鬥士。

今年四月，昂山素季否認若開邦出現「種族清洗」，委婉地表達了對軍方的支持。

昂山素季選擇這個身位，背後有一個至關重要的政治考慮：她必須為自己領導的全國民主陣線，維持在國內的廣泛支持。

雖然全國民主陣線在2015年選舉中以壓倒性的姿態取勝，但新政府推動經濟及民主改革的步伐緩慢，令其在2017年四月的補選中失利。

圖片版權 Reuters Image caption 暴力衝突導致數以萬計的人流離失所

一旦昂山素季表態支持羅興亞人，很可能會進一步削弱緬甸國內佛教徒對全國民主聯盟的支持度。佛教徒佔緬甸人口九成。

目前看來，昂山素季並不願意踏出這一步。