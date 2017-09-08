新聞背景：殺死20餘名警察的羅興亞救世軍是恐怖組織嗎？

圖片版權 AFP Image caption 若開邦的警察部隊受到了羅興亞武裝人員的襲擊。

8月25日以來，已有超過10萬名羅興亞人（Rohingya）逃離家園。他們逃難的目的是躲避暴力——在羅興亞武裝分子襲擊了警察之後，緬甸當局正在採取報復性的軍事行動。

襲擊警察的暴徒聲稱自己代表了緬甸的羅興亞人。他們到底是誰呢？

"羅興亞救世軍"

襲擊警察的羅興亞武裝組織全稱是若開羅興亞救世軍（Arakan Rohingya Salvation Army，ARSA），在位於緬甸北部的若開邦範圍內開展行動，該區域大部分人口為穆斯林族群，且受到種種威脅。緬甸政府否認他們的國民身份，稱他們是來自孟加拉的非法移民。

去年以來，不同種族之間的衝突時有發生，羅興亞人武裝暴亂事件呈上升態勢。以前被稱為"堅定信仰運動"（Harakah al-Yaqin）、現在名為"羅興亞救世軍"的武裝組織殺死了20餘名警察和安全人員。

8月25日，該組織襲擊了位於若開邦的一個警察局，殺死12人，這是迄今為止最大的一起襲擊，導致了緬甸安全部隊的報復和鎮壓。

緬甸政府將其稱為恐怖組織，並表示它的頭目在國外受過訓練。國際危機組織（International Crisis Group，ICG）也表示，這支武裝接受過國外訓練。國際危機組織2016年發佈的一份報告稱，該武裝組織由居住在沙特阿拉伯的羅興亞人指揮，其領導人名叫阿泰•烏拉（Ata Ullah），出生於巴基斯坦後在沙特阿拉伯長大。

但該組織發言人反駁了這一說法，並告訴《亞洲時報》（Asia Times）羅興亞救世軍和極端分子沒有任何聯繫，其存在目的只是為羅興亞人爭取合法的少數民族身份。

他們擁有什麼武器？

緬甸政府稱，8月25日的襲擊中使用的武器是刀具以及自製炸彈。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @JeromeTaylor Latest update from Myanmar army chief shows just how poorly armed Rohingya militants are. Lead ball gunpowder rifles & home made guns pic.twitter.com/9kXUJDd26e — Jerome Taylor (@JeromeTaylor) 2017年9月5日

羅興亞救世軍似乎主要使用自製武器。但國際危機組織表示，他們並非完全的業餘武裝，有跡象表明他們接受了其它衝突地區有經驗作戰人員的幫助，有的來自阿富汗。

羅興亞救世軍的起源

羅興亞救世軍稱，自己的目標是堅守自衛原則，"保護、保衛以及拯救"羅興亞人，讓他們免受政府鎮壓。

他們拒絶接受恐怖分子的標籤，稱自己從未攻擊平民。但有報告稱他們在訓練中殺害過告密者。

國際危機組織稱，羅興亞救世軍的成員是年輕羅興亞男性，他們對2012年政府在一場致命騷亂中採取的措施不滿。嘗試逃離當地的年輕羅興亞人通常乘坐小艇前往馬來西亞，但馬來西亞海軍2015年封鎖了這條路線，導致成千上萬羅興亞難民被困海上。有人將此視為暴力。

這些事件發生的背景是，羅興亞人生活在極度貧窮和無政府狀態，他們的流動受到限制。緬甸安全部門對暴力行為採取了嚴厲措施。今年2月聯合國發佈的一份報告稱，軍隊使用"令人震驚的殘忍手段"，毆打、強暴及殺害該區域內的人民。

聯合國人權事務特別報告的起草人說，今年的破壞程度遠遠大於去年。

騷亂的後果

對安全人員和警察的攻擊導致了政府軍隊的鎮壓。政府稱他們的鎮壓對象是攻擊平民的武裝分子。截至目前已有超過10萬名羅興亞人跨過邊界逃到了孟加拉，但那裏的難民營已經人滿為患。難民們說鎮壓他們的軍隊在佛教徒支持下燒燬村莊並殘殺平民。政府方面則表示，佛教徒和印度教徒也在逃難者行列。

圖片版權 Reuters Image caption 隨著騷亂升級，若開邦區域內很多平民開始步行逃難。

在發生衝突的若開邦，媒體採訪受到嚴格限制，這使得真相難以得到辨認。

一些活動人士和政治人物對難民缺少避難場所及食物供應的狀況表示了擔心。還有報告稱有兒童在逃難時被地雷炸傷。

諾貝爾和平獎得主馬拉拉呼籲緬甸領導人昂山素季停止暴力行動。昂山素季曾說，該區域內存在很多"敵對行為"，但不能使用"種族清洗"這一"過於強烈的字眼"。