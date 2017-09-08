BBC記者目擊：若開邦穆斯林村落被焚毀

圖片版權 JHEAD/BBC Image caption 喬納森·赫德於若開邦拍攝到高杜扎拉村起火的情況

自八月暴力衝突再起，兩周以來緬甸若開邦已有約164,000羅興亞人逃亡至孟加拉。羅興亞武裝份子攻擊當地警崗後，一些羅興亞人說，緬甸軍方與若開邦的佛教徒正在破壞他們的村落，以逼使他們離開。

緬甸政府否認指控，指武裝份子及羅興亞穆斯林的村子是他們自己放火焚燒的。 BBC駐東南亞記者喬納森·赫德（Jonathan Head）則目擊到一條穆斯林村子遭到焚毀，縱火者似乎是一群若開邦的佛教徒。以下是他目擊到的情況。

我與一群記者參與由緬甸政府安排的採訪團，到若開邦首府貌奪市實地視察。加入採訪團是有條件的：我們必須跟大隊，不可擅自離隊，只能到訪當局安排我們去的地點。

要求去其他地方的話，不論有多近，他們都會以危險為由拒絶。

我們去了貌奪南方城鎮阿雷潭喬（Al Le Than Kyaw），鎮上仍在冒煙，意味著有房屋剛被焚燒不久。

警員指穆斯林居民自行放了火燒屋—但大部當地鎮民早在8月25日，武裝組織「若開羅興亞救世軍」攻擊警崗時已經逃離該鎮。我們在鎮中看到北方遠處有最少三道濃煙，並聽到疏落的槍聲。

回程時，我們看到稻田中一堆樹木—通常代表該處有村落—當中冒出一道濃煙。

我們立即爭相跑過去，剛好看到村中第一批房屋起火。通常這類村落的房子只需20-30分鐘就會燒光，因此很明顯，這批房屋是剛剛才著火的。

我們走進村子，看到一群手持刀劍、彈弓的健壯年輕男子正凖備離開。我們提出要訪問他們，但他們拒絶被拍攝。

然而，我的緬甸當地同事在鏡頭外與他們交談。他們聲稱自己是若開邦的佛教徒，其中一人更承認自己有份縱火，並說警察有協助他們。

你的器材不支持播放多媒體材料 喬納森·赫德與一群記者參與由緬甸政府安排的採訪團，到若開邦首府貌奪市實地視察

我們再往前走，看到村中的穆斯林學校亦遭縱火，火勢蔓延至旁邊的民居，三分鐘後兩座建築就全成了一片火海。

村子裏沒有其他人，我們看到的那群男子是外來者。一路上，居民的家居物品、孩子的玩具與婦女的衣物散落各處，路中心有兩個散發著汽油味、還有一點汽油殘留在內的空罐。

我們離開時，本來還熊熊燃燒著的房子，已成一片焦黑的廢墟。