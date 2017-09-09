應對朝鮮危機 俄羅斯在做什麼

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「這氣味很香，也洋溢著我們對領袖的尊敬。」一名朝鮮女子對著俄羅斯電視台的鏡頭說。

她剛剛嗅了一朵以朝鮮前領袖金正日名字命名的大紅花。

這些有關神秘國度朝鮮日常生活的報道，每天透過俄羅斯的國營電視台，在早餐時段播放給數以百萬計的俄羅斯民眾，報道活潑正面，題目由時裝到食物。

該系列報道反映出俄羅斯對朝鮮核計劃及試射導彈採取與美國截然不同的態度。美國總統特朗普八月曾在推特中寫道：「（我們的）軍事解決方案已經完全就緒，填彈完畢並鎖定目標」。

俄羅斯總統普京近期已多番強調有不同的看法，警告別有「軍事上的歇斯底里」，並指朝鮮寧願在制裁下「吃草」，也不會放棄其武器計劃。

雖然普京亦有份批評朝鮮試射導彈「具挑釁性」，但他依然盡力為朝鮮辯護。

普京稱，朝鮮人仍然記得2003年美軍指控薩達姆‧侯賽因有大規模殺傷力武器，並以此為由入侵伊拉克，所以朝鮮知道只有成為核國家才是自我防衛的實力保證。

圖片版權 EPA Image caption 普京稱朝鮮核力量僅為自衛。

「偏執」

「俄羅斯相信朝鮮的目標並非要炸任何人，而是制衡韓國和美國。」莫斯科卡內基中心的亞歷山大‧加布耶夫（Alexander Gabuev）說。

「俄羅斯明白這一點，因為朝鮮在這方面的偏執，就和美國希望要推動民主一樣。」

圖片版權 AFP Image caption 專家稱俄朝有歷史淵源，俄羅斯是對朝鮮「最少敵意」的大國。

俄羅斯反對向平壤施加更多懲罰性措施，去壓制其核野心，部分源於俄羅斯正身處美國制裁之下。

美國尋求國際社會向朝鮮施加更大的經濟壓力，包括全面能源禁運和禁止聘用朝鮮勞工。

「我們可以怎麼做？禁止出口能源進口只會迫使平民遭受嚴寒之苦，而救護車亦沒有燃料可以去救助病人。」一名在朝鮮多年的俄羅斯外交官格奧爾基‧托洛拉亞（Georgy Toloraya）說。

他認為俄羅斯的立場是依照原則，而非擔心貿易受損。

普京自己曾經形容，給予朝鮮的能源出口「幾乎是零」，但約三萬名朝鮮人受聘在俄羅斯遠東從事伐木及建造業工作。這群人都是由國家付錢聘用的。

「俄羅斯能否起作用相對不重要，問題是為甚麼俄羅斯要這樣做？」他問。

圖片版權 KCNA Image caption 平壤市民慶祝核試成功。

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「緩衝」

格奧爾基‧托洛拉亞解釋：「我們整個概念就是，不容許孤立和箝制朝鮮或削弱其政權。」

和中國一樣，俄羅斯也與朝鮮接壤。朝鮮被中俄視為抗衡美韓的緩衝區。

俄中兩國已發表解決衝突的路線圖，先是希望朝鮮暫停試射導彈，同時美韓暫停聯合軍演，繼而再把各方拉進談判桌。

圖片版權 KCNA Image caption 美國打算凍結金正恩資產。

有意見稱這種策略只是擺姿態，而非追求和平，俄羅斯亦想在這國際危機中佔一席位。

「俄羅斯知道計劃未必會成功，但就讓美國蒙羞。」亞歷山大‧加布耶夫說。

「至少俄中兩國是一個和平的計劃，而美國總統只是在推特說怒火中燒。」

他認為，即使俄羅斯長時間支持平壤政權，但它能夠在朝鮮問題起發揮的作用有限。

不過，普京本月在完成訪華行程後，在東俄一個經濟論壇招待韓國、日本的領袖，而朝鮮代表亦有出席。

圖片版權 EPA Image caption 俄羅斯總統普京早前與韓國總統文在寅共同出席經濟活動。

「歷史聯繫」

這個論壇在符拉迪沃斯托克舉行，此處在平壤最新核試時也感受到震動。

「有一個和平、穩定的鄰居對合符我們利益。」格奧爾基‧托洛拉亞說：「對朝鮮而言，俄羅斯是在這場危機中對其最少敵意的大國。」

他認為俄羅斯與朝鮮的歷史聯繫意味俄羅斯仍然認識朝鮮「許多有影響力的人」。

圖片版權 Reuters Image caption 俄朝邊境沒有兩韓邊境般緊張。

多年前，普京註銷朝鮮在蘇聯時期欠下的債務，被視為是重大善意舉措。

俄方近期亦致力改善兩國關係，例如讓朝鮮旅行社設於莫斯科，讓大批旅客能茂名而來，一嗅以朝鮮領袖命名的花朵。

之前亦新增渡輪服務，但需求偏低下，有關服務暫停了。

俄羅斯目前和美國關係不斷惡化，俄羅斯被美國制裁、被指介入美國選舉，雙方還互相驅逐外交官。

這使俄羅斯更沒有誘因支持美國打擊朝鮮。俄羅斯知道可以撤銷制裁的權力目前在充滿敵意的美國國會之中。

與此同時，俄中合作愈來愈重要，兩國致力推動和談，去防止朝鮮半島局勢會意外升級至實際的衝突。

「美國需要接觸朝鮮，愈快愈好。如果美國希望，我們也可以為美國傳達資訊。」格奧爾基‧托洛拉亞說。

「和談或需十至二十年的時間，但這期間局勢會較穩定，而不是走向戰爭。」