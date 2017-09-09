"世紀颶風艾爾瑪"衝擊古巴 美國自憂 中國關注

你的器材不支持播放多媒體材料 "艾爾瑪"夾雜狂風暴雨衝擊古巴

有氣象記錄以來大西洋最強颶風之一"艾爾瑪"衝擊古巴，預計周日登陸美國佛羅里達州。中國為何密切關注？

"艾爾瑪"夾雜狂風暴雨衝擊古巴，這是古巴幾十年來遭遇的最大颶風，儘管周六（9月9日）早上稍有減弱，從5級下調為4級，但預計將對古巴造成嚴重破壞。

"艾爾瑪"颶風來襲前，已有上百萬古巴人撤離家園，轉移至安全地帶。上萬名外國遊客早已被疏散。

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颶風"艾爾瑪"是有氣象記錄以來大西洋上的最強颶風。近日，"艾爾瑪"重創加勒比地區，聖馬丁島、波多黎各、安提瓜和巴布達等地損失慘重，已經有至少20多人因風災死亡，數千人無家可歸。多米尼加、海地、巴哈馬等國紛紛採取措施緊急應對。

美國擔憂

圖片版權 EPA Image caption 古巴平時給遊客表演的海豚都轉移「避風」了。

"艾爾瑪"颶風預計周日將衝擊美國佛羅里達。佛羅里達州早已嚴陣以待，已經向該州約25%人口即650萬民眾發佈預警令和撤離令。

這是美國德州剛剛經歷了颶風"哈維"衝擊後的又一次天災。而一些專家認為，"艾爾瑪"的破壞力可能超過重創德州的"哈維"，"可能造成對美國經濟有史以來最嚴重衝擊。"

美國總統特朗普早在周五發表談話表示，艾爾瑪是"具有史上罕見摧毀風險的颶風"，提醒民眾警惕。

據悉特朗普與中國領導人習近平曾經舉行會晤的佛州棕櫚灘的私人度假村海湖莊園，也位於被下令撤離的範圍內。

中國密切關注

世界第二大經濟體中國的媒體密切關注"艾爾瑪"衝擊的有關消息，包括對古巴的衝擊。

據古巴國家統計局數據顯示，2016年，中國超過委內瑞拉，躍居古巴第一大貿易伙伴。

中國對古巴出口大量的汽車，電器，日用產品，並在古巴有不少承包工程。

中國也更關注"艾爾瑪"對美國的衝擊可能帶來的經濟影響，包括對貿易、油價等方面的影響。