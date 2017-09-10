圖輯：颶風艾爾瑪吹襲過後的英屬處女島

五級颶風艾爾瑪（Irma）上周三襲擊加勒比海地區，多個島國與英國等歐洲國家的海外屬地受災極其嚴重。

英屬處女島（British Virgin Island）是大中華商家熟悉的加勒比海離岸公司集中地之一，在這次風災中，這個英國海外屬地遭遇了毀滅性的破壞。

圖片版權 Paul Blake/BBC

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BBC團隊在現場幾個小時，這張照片所攝地區的大部分通訊都還處於中斷狀態。

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已知至少五人在風災中身亡，地區實施宵禁。

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這是大西洋地區十多年來最強烈的颶風──平房被吹倒，樹被撕毀。

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許多英屬處女島的居民幾乎失去一切。

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英國陸軍皇家工兵團（Royal Engineers）和海軍突擊隊已抵達災區協助重建工作。

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當地政府還未能評估颶風所造成的確切損失。

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