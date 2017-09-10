大西洋三大颶風一起發飆 「禍首」是誰？

圖片版權 NOAA Image caption 九月確實是颶風多發季

艾爾瑪橫掃加勒比後直衝佛羅里達，何塞和凱蒂亞彷彿也不甘示弱。過去這幾天，三大颶風在大西洋一起發飆。

艾爾瑪（Irma）的強度令專家震驚，185英里的時速保持了33個小時以上，使她成為有記錄以來持續時間最長、威力最大的颶風。佛羅里達州嚴陣以待，大規模的疏散讓周日（10月8日）的邁阿密形如鬼城。

回顧周五，何塞被升級為4級颶風，以每小時140多英里的速度、踏著艾爾瑪的足跡吹向那些剛剛遭受重創的地區。美國"國家颶風中心"（NHC）稱何塞（Jose）"極度危險"，聖巴斯和聖馬丁發佈預警。

第三個颶風凱蒂亞（Katia）周五晚在墨西哥東部登陸。凱蒂亞在周六被降格為一級熱帶風暴，但是美國國家颶風中心仍然警告，她可能會帶來強降雨，導致"山洪暴發、泥石流等威脅生命安全"的災害，特別是在山區。墨西哥該地區還剛剛遭受本世紀以來最為嚴重的地震！

更加值得注意的是，所有這一切，都發生在颶風哈維（Harvey）剛剛施威兩星期之後。哈維是德克薩斯州過去半個世紀以來經歷的強度最大的颶風，造成極大破壞。

圖片版權 JOE RAEDLE / GETTY IMAGES Image caption 颶風哈維給休斯敦造成嚴重破壞

科羅拉多大學研究學者Philip Klotzbach發推特說，"同時可見三個時速超過90英里的大西洋颶風，這是有記錄以來的第四次。"

根據美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）的資料，上一次大西洋同時出現三個颶風是在2010年，它們分別為伊戈爾（Igor）、茱莉婭（Julia）和卡爾（Karl）。

但那一次茱莉婭並沒有登陸的威脅，所以北美地區並未發佈她的颶風警告。今年這回是第一次預警三大颶風可能同時登陸。

目前許多科學家都在思索的一個問題是，這樣頻繁、這樣極端的颶風正常嗎？有無特殊原因？

污染降低？

颶風的生成需要溫暖的水域、潮濕的大氣等元素。

過去一些年，不少人懷疑極端氣候現象的頻發與污染導致全球變暖有關，不過，卻有一種觀點認為，颶風的增加或許與空氣污染源減少有關。

威斯康辛大學國家海洋和大氣管理局的颶風專家Jim Kossin說，大西洋颶風季節受許多複雜因素影響，包括大規模洋流、空氣污染—因為這通常會導致海水溫度降低、以及氣候變化。

普林斯頓大學環境研究所的地理學教授Gabriel Vecchi介紹，自從1990年代中期以來，大西洋進入"活躍期"。2013年到2016年相對平靜，1960、70、80年代颶風也不多見。

Vecchi說，圍繞颶風週期變化的原因科學界還存在爭論，但有人認為，二戰後工業污染急劇增加，或許導致更多顆粒阻擋太陽輻射，幫助海洋降了溫。從而讓颶風形成所需要的熱量和濕度條件難以產生。他告訴法新社："污染減少了颶風活動。"

進入1980年代，由於實施清潔空氣法案等法規，污染減輕，陽光直射海面增強，導致海水升溫，給風暴添了柴。

Vecchi說，目前科學家之間爭論的焦點是，對颶風的變化哪一個因素起的作用更大：洋流的變化還是污染的降低。兩者都可以找到證據，但是下結論的數據不足，"我們不知道週期會持續多長，我們缺乏歷史性數據。"

圖片版權 ETHAN MILLER / GETTY Image caption 有些科學家認為颶風頻發和氣候變化有關，有些科學家說找不到確鑿證據

氣候變暖 ？

賓州大學氣候學家Michael Mann則肯定，現在災難性颶風的增多絶非巧合。

他說，過去幾年，全球海洋表面溫度是有記錄以來最高的，同期出現以峰值風速保持時間來計算強度最大的颶風，不僅在南半球，也在北半球；不僅在太平洋，現在也在大西洋。

"氣候變化的衝擊不再是溫柔的。我們正在目睹它實時發飆。悲哀的是，過去幾個星期就出現活生生的證據。"

厄爾尼諾？

邁阿密NBC電視網氣象部主任John Morales告訴BBC，今年這樣的颶風發作頻率確實不常見，或許只是"偶發"現象，但其它因素也有一定影響。

他說，今年沒有厄爾尼諾現象。厄爾尼諾一般會增加太平洋風暴發生的頻率，但是會減少大西洋的。此外，厄爾尼諾導致暖氣流升到大氣表層，"蓋住了風暴的風頭"，阻止颶風具備艾爾瑪這樣的威力。

Morales也認為氣候變化對颶風有影響。他說，全球變暖絶大部分由海洋擔當。 "而海洋的溫度很關鍵。溫度越高，蒸發越多，濕度越大，"而"濕度是颶風的營養劑"、

儘管氣象學家對氣候變暖是否影響颶風的生成頻率尚無共識，但根據Morales介紹，普遍認為，"氣溫升高後，颶風會更少、但威力會更大。"

換句話說，全球變暖並不一定導致更多颶風的生成，但會加大其強度。

圖片版權 NASA / NOAA GOES PROJECT VIA GETTY IMAGES Image caption 艾爾瑪與眾不同的危險點在於：她好多天持續都是超級颶風

大驚小怪？

另外一種說法則是，三大颶風同時生成沒什麼大驚小怪的。

"氣象公司全球預報中心"的Juan Cardenas提醒，過往數據和觀測無法證明近來威力更大的颶風更加頻繁。

他說，根據國家颶風中心的歷史記錄，（大西洋中）同時有三個活躍颶風的現象確實罕見，但算不上特別罕見：大約每15年出現一次。

Cardenas還指出，除此之外，我們還要記住的一點是，在衛星成像技術出現之前，根本無法確切知道海洋上到底生成了多少颶風。