裸體有理--德國人為什麼喜歡天體浴？

圖片版權 Sean Gallup/Getty Images Image caption 東德貝爾瓦爾德海灘，人們盡情享受天體浴

在很多人眼裏，德國人比較拘謹、甚至保守。但是，蒸桑拿、游泳、在公園或者海濱曬太陽，德國人脫到一絲不掛可都是常態。

天體浴在德國也被稱作FKK，大意是身體自由文化，歷史悠久，在德國相當主流。

沃夫岡·海德爾（Wolfgang Haeder）裸曬已經有60多年了，對此他非常自豪。

他說，裸體絶不是什麼"挑逗、煽情"的事，那很"自然"。他認同這是德國文化的一部分，如同健步、爬山、游泳一樣，人"完全徹底、全身心地"融入大自然。

沃夫岡今年87歲，當初愛上天體浴，是在波羅的海度假期間。他說，海灘上有小伙子、有大姑娘，我們會一起玩兒，通常都有運動項目，比如排球，當然要游泳。

難道就不覺得赤身裸體有點尷尬嗎？對此沃夫岡的回答相當堅決，絶對沒有！"對我們來說，那很自然。而且，我真有點搞不懂你為什麼會這麼想，你好像覺得那有一點維多利亞時代（暗指落後）？"

很顯然，沃夫岡很嚴肅。也不該吃驚，如前所說，天體浴在德國有悠久的歷史：FKK運動大約起源於100多年之前。

Image caption 親近大自然？

英國布里斯托爾大學當代歷史講師麥克利蘭（Josie Mclelan）是這一領域的研究專家。她認為，德國人愛裸體的根源在於關注健康，"（他們）認為身體暴露在陽光、新鮮空氣中有益健康；裸體還常常被看作應對工業化帶來的一些弊端的良藥。"

當時不少人相信，天體浴對肺結核、風濕等很有療效。到了1920年代，為健康而裸在德國越來越普及，全國各地出現出數以百計的天體保健水療中心。

麥克利蘭說，第一次世界大戰之後，德國有一批人試圖推廣裸體運動，將其融入社會民主傳統。他們認為，對廣大人民群眾來說，在戶外的新鮮空氣、陽光下鍛煉身體相當重要。

Image caption 萊尼·裏芬斯塔爾

納粹統治期間，領袖人物赫爾曼·戈林（Hermann Gowring）曾提出陽光和空氣"有助身心自癒"、增強國民體質的觀點，但是戈林並不贊同在公開場合全身赤裸，他說這是"文化錯誤"，特別會威脅女性的德行。納粹一度限制異性同地裸浴。

儘管道德壓力導致當時的裸體風潮略顯低迷，但仍然有不少人堅持認為，那是打造完美雅利安人的途徑。其實，希特勒最喜歡的製片人萊尼·裏芬斯塔爾（Leni Riefenstahl）在她1930年代拍攝的黑白紀錄片中，曾大量使用強健的運動員、裸體等畫面。

麥克利蘭介紹說，納粹宣傳中也有很多對裸體的讚美、欣賞，特別是圍繞奧運會，或者在萊尼著名的影片中。她說，"裸體成了一個強大的德國、年輕的德國、種族純潔的德國的象徵。所以從某種意義上看，這也和天體運動的一些主張比較吻合。"

二戰之後，很少德國人有條件出去度假。但是到了1950年代初，波羅的海海濱再次成為東德人喜歡的度假勝地。

Image caption 1936年柏林奧運會。納粹當時大力宣傳雅利安人的種族優越。

沃夫岡回憶，當時東德人仍然可以去西方旅行，但是錢是個問題，所以波羅的海成了普通人去的地方。與許多度假者一樣，沃夫岡和他的朋友也裸體游泳、曬太陽。

不過他說，裸體也是有規矩的。比如人們不喜歡被照相。"但是確實有人很過分。我記得見過有人裸體去超市。這很不好。"他還說，你公司的老闆、大學的教授可能就（裸體）坐在旁邊！"海灘上人人平等，裸體這事看上去很民主。"

但是，共產黨並不這樣看。有人認為這破壞了"社會主義道德"。當時的文化部長貝切爾（Johannes Becher）提議"為了審美……保護全國人民的眼睛"禁止天體浴。

麥克利蘭說，當局甚至派出警察在海灘巡邏、強制人們穿上衣服，但是效果很糟糕。因為人們一般都拒絶聽命。他們可能會嘲笑警察、圍攻警察。還曾有報道說，有人會在海灘上打領帶，警察來了，他們會說自己根本沒裸體--帶著領帶呢；還有人會對警察說，我是社會主義者，我是黨員，裸體沒錯，這是社會主義的傳統。

還有一種觀點說，在東德，天體浴也是一種逃避，逃避政府指定的制服、政府組織的遊行、抵抗當局讓全國人民順從的企圖。

沃夫岡記得，後來有些組織、比如工會等也開始贊助、推廣裸體運動，聲勢越來越大。地方政府開始有些吃驚，後來調整對策，開辦了官方的天體浴場。

圖片版權 AFP/GETTY Image caption 德國東北部。波羅的海呂根島上的度假人

沒有凖確數字表明在共產主義執政期間，多少東德人去官方組辦的天體營地，但是，到了1980年代，大約80%的東德人表示他們裸泳。

1989年柏林牆倒塌，東德共產主義政權崩潰，沃夫岡說，他發現，有些西德人更拘謹，不懂東德人為什麼如此熱衷裸體。

他感覺"西方人對這樣自由生活的反感有點荒唐"。沃夫岡還注意到，現在去海灘，原本對裸體很習慣的上了年紀的人也不像從前那樣自由了。

今年夏天，他按慣例去海濱度假。遺憾的是，天太冷了，整整一星期不能下海……