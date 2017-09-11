颶風艾爾瑪：風眼襲向佛州西岸

你的器材不支持播放多媒體材料 現場：冰上曲棍球場變成臨時避難所

颶風艾爾瑪的風眼已抵美國佛羅里達州大陸，在南部城市那不勒斯（Naples）登陸，當地風暴潮預計可達4.5米高。

艾爾瑪較早前在佛州以西的馬可島登陸時，風速達到每小時169公里，隨後逐漸減弱為二級風暴。

佛羅里達州已有三人因艾爾瑪罹難，630萬人需要疏散。

美國國家颶風中心於當地時間昨晚八點（北京時間今早八點）公布，艾爾瑪位處邁爾斯堡市附近，正向北移動。

艾爾瑪此前已肆虐加勒比海，造成至少28人死亡。

美國總統特朗普已宣佈佛州進入重大災害狀態，並批出聯邦緊急援助。

他形容艾爾瑪是「大怪獸」，並讚揚聯邦部門的處理手法。他又指自己很快會前往佛州視察。

「這次颶風出現在西方，不會造成非常大的損害，可說是我們的幸運，但我們還要繼續觀察它接下來幾小時會如何。」特朗普說。

你的器材不支持播放多媒體材料 現場：邁阿密市中心出現水浸

艾爾瑪現在何處？

颶風於當地時間15:35（北京時間凌晨03:35）登陸馬可島。

目前艾爾瑪正在減弱，但美國國家颶風中心預計，當地時間周一早上以前，艾爾瑪仍將維持颶風強度。

「周一早上，艾爾瑪的風眼料將沿佛羅里達半島西岸移動。」

「之後艾爾瑪將會移向內陸，於周一下午進入佛羅里達北部，以及喬治亞州西南部。」

美國國家颶風中心早前在推特呼籲，那不勒斯及馬可島的風暴潮可能達到4.5米高，居民應遠離岸邊。

圖片版權 Getty Images Image caption 邁阿密市區多處有樹木倒塌

那勒斯市中心出現水浸，但相信是淡水。

市面目前平靜，居民仍在街道上活動，風暴潮預計將於稍後時間到達。

艾爾瑪目前向坦帕灣區域移動，該區有三百萬人口，自從1921年以來未曾有過颶風來襲。

美國國家颶風中心強調，雖然艾爾瑪正在減弱，但至周一為至仍然達颶風強度。

圖片版權 Paul Blake/BBC Image caption 加勒比海英屬海外領地遭致命颶風襲擊

艾爾瑪如何到達佛州？

離開古巴後，艾爾瑪於當地時間周日早上，快速略過佛羅里達以南的礁島群。

傳媒報道指，周六艾爾瑪颶風的邊緣到達礁島群時，一名男子因貨車撞向樹木而喪生。

佛羅里達半島南部地區均現強風、豪雨及風暴潮。

佛州主要城市邁阿密的金融區，出現高達0.6米的風暴潮，其中一條主要街道水積水成河，但西部地區的損毀料將更加嚴重。

風暴當中，邁亞密市內兩座吊臂起重機倒塌。

艾爾瑪吹襲的其他地區

艾爾瑪是大西洋近十年來最強的風暴，在多個加勒比島嶼造成極大破壞：

古巴： 政府指艾爾瑪在當日造成「顯著破壞」，但未有進一步交代詳情，但至今未有傷亡報告。古巴首都夏灣拿出現大範圍停電

政府指艾爾瑪在當日造成「顯著破壞」，但未有進一步交代詳情，但至今未有傷亡報告。古巴首都夏灣拿出現大範圍停電 聖馬丁及聖巴泰勒米島：在由法國及荷蘭分治的聖馬丁島，據法方官員稱，有六成房屋被破壞，在法治地區有九人死亡、七人失蹤，荷屬地區則有四人死亡

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