羅興亞危機：緬甸政府不承認武裝分子單方面停火

圖片版權 Getty Images Image caption 緬甸當局加強了若開邦各處的警力

羅興亞武裝組織單方面公布停火一個月，緬甸政府表明不予承認。

「若開羅興亞救世軍」本周日宣佈停火，並要求緬甸政府軍亦放下武器。

但緬甸政府發言人佐泰（Zaw Htay）表示，政府不會與「恐怖份子」談判。

暴力衝突上月爆發至今，已有約294,000個羅興亞人逃離緬甸，進入鄰國孟加拉。

「若開羅興亞救世軍」於8月24日攻擊多個警崗，造成12人死亡，並引致政府軍展開大規模反擊。

在國民主要信奉佛教的緬甸，羅興亞是一個信奉伊斯蘭教的無國籍少數民族。有羅興亞人指控，政府軍與若開邦的佛教徒正殘酷地對待他們，並燒燬羅興亞人的村莊。

緬甸政府對此予以否認，指政府軍攻擊的是羅興亞「恐怖份子」。

若開羅興亞救世在推特上宣佈停火，原因是為了「容許人道主義工作者進入若開邦，處理當地的人道危機」。

圖片版權 Getty Images Image caption 位於孟加拉的羅興亞臨時難民營

聲明又稱，該組織「強烈要求緬甸政府，正面回應是次基於人道立場的停火」。

但緬甸政府發言人佐泰即日在推特回應稱，政府「沒有與恐怖份子談判的政策」。

與此同時，孟加拉當局表示，該國處理大量湧入的羅興亞人十分吃力，該國外交部長阿里（Mahmood Ali）形容，緬甸發生的暴力衝突是「種族屠殺」。

目前逃到孟加拉的羅興亞人，居於臨時搭建的營帳。雖然國際救援組織及當地誌願者均致力協助，但食水、食物及藥物仍然短缺。

一些陷入困境的羅興亞人，紛紛包圍救援物資運輸車輛甚至起衝突，孟加拉當局已加派警員及軍隊維持秩序。