圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮聲稱，已經成功製造氫彈

在朝鮮進行第六次也是迄今為止最大規模的一次核試之後，聯合國一致通過新決議，對該國實施新一輪制裁。

此前，平壤的盟友中國與俄羅斯均曾對制裁表示過質疑，經商討後一致通過。

中國外交部在周二（9月12日）表示：「朝鮮不顧國際社會普遍反對,再次進行核試驗，嚴重違反聯合國安理會決議。中方贊同安理會就此採取必要措施。」

中國同時還再次強調朝鮮核問題必須「和平解決」而不是通過軍事手段，並指出：「中方決不允許半島生戰生亂。」

俄羅斯較早前曾表示，進一步制裁對朝鮮將沒有作用，之後對決議投下贊成票；俄羅斯常駐聯合國代表瓦西里·涅邊賈（Vassily Nebenzia）表示：「對核試不作切實的回應將是錯誤的。」

與此同時，中國與俄羅斯均重申，要求美國與韓國停止所有挑動朝鮮的軍事演習，同時停止部署富有爭議的「薩德」系統，以換取朝鮮停止發展武器項目。黑利在上周對這一提議表示批評，稱這是一種冒犯。

嚴厲制裁

該決議在安理會表決中以15-0全票通過，但是制裁措施的嚴厲程度遠低於美國此前提出的要求。

朝鮮現在將面臨石油製品進口被設上限，並禁止朝鮮出口紡織品，目的是阻斷武器項目的資金來源。

制裁決議於周一（9月11日）在聯合國安理會會議上通過，朝鮮對此表示憤怒。

分析－BBC中國總編輯凱麗（Carrie Gracie）

這或許是迄今為止對朝鮮最嚴厲的制裁，但是美國還是不得不對措施作了一些讓步，才得以令俄羅斯以及更重要的中國加入通過這一決議。

於是措施未能對朝鮮實施全面的石油出口禁令，而是加設了上限；也沒有全面禁止朝鮮人在海外工作，而只是不再允許增加新工作職位。

制裁的目標是大幅削減朝鮮的外匯收入和能源進口，從而限制平壤核項目的財政和能源。

一如往常，更強硬制裁的關鍵阻力是中國。中國想令朝鮮半島無核化，但是更希望半島局勢維持穩定。

北京正在走一條很微妙的路線：以足夠嚴厲的制裁令平壤知道，中國對它並不滿意，並避免被美國指控為同謀；但同時又不能太嚴厲，進而威脅到朝鮮的生存。

朝鮮國家新聞社朝中社發表的一份聲明指，美國是「嗜血的野獸」，而推翻平壤的核武項目是妄想，同時還警告，如果美國最終推進更嚴厲的制裁，朝鮮將「絶對保證美國付出相應代價」。

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美國曾呼籲對朝鮮實施最嚴厲的制裁，包括全面禁止出口石油至朝鮮；一些分析人士認為這一措施將大大加劇朝鮮政權的不穩定。

但是新的制裁只是對朝鮮進口石油產品架設了上限。目前朝鮮的石油進口大部分來自中國。

此前提出的對領袖金正恩實施資產凍結和旅遊禁令均未有最終列入決議。

而禁止朝鮮人在海外工作以及禁止該國出口紡織品——這是平壤第二大出口類別和重要的財政收入來源——的禁令則通過了決議。

美國常駐聯合國代表妮基·黑利（Nikki Haley）在表決後向安理會表示：「我們對今天進一步加強的制裁並不感到愉快，我們不是要尋求開戰。」

「朝鮮政權還沒有到一個不能回頭的地步……如果它同意停止核項目，就能夠找回自己的未來。」

周一的決議是聯合國自2006年以來第九次全票通過的決議。

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8月，美國禁止朝鮮出口煤礦的制裁令平壤損失約10億美元（7.67億英鎊）——相當於朝鮮整個出口經濟收益的三分之一。

聯合國安理會的一項決議，禁止朝鮮進行任何發展核武或導彈的項目，平壤的多次核試和導彈試射是對這一決議的違犯。