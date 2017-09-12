黑冠獼猴案：動物自拍照版權誰屬終有定論
- 2017年 9月 12日
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一隻名為Naruto的黑冠獼猴2011年於印尼森林拿著英國攝影師戴維‧斯萊特（David Slater）的攝影機自拍，這張照片瞬間變成網紅。
按照攝影師自動獲得照片版權的規定，總部位於美國的善待動物組織（PETA）稱獼猴也應該擁有相片的版權，並代表Naruto入稟法院。
不過經過兩年訴訟，法官認為版權保障的法律不適用於動物，判斯萊特勝訴。
斯萊特同意捐出照片版權所獲得的25%盈利，給予「致力保護Naruto棲息地及福利」的註冊慈善機構。
組織代表律師傑夫‧克爾（Jeff Kerr）說： 「這開創性的案件觸發大規模國際性討論，探討有沒有需要為動物伸延其基本權益，而不單是只關於牠們如何被人類剝削的問題。」
斯萊特說他的付出足以讓他取得照片版權。他自稱環境保護者，說其照片已幫助了許多印尼的動物。
有關案件是善待動物組織以Naruto名義入稟，但事實上黑冠獼猴的身分也不清楚。組織稱Naruto是一隻雌性獼猴，但斯萊特就說牠是雄性。
大象也自拍
黑冠獼猴並非唯一一種動物化身攝影師。
英國和泰國都曾經發生過大象用長鼻子拿起手機或相機自拍的埸面。
有人笑言大象幫忙拍攝，一定比人類的手長很多，能夠拍出更加廣角的照片，不過，就要擔心牠會不小心把攝影機或手機摔掉。