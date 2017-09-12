羅興亞危機：多名平民遭地雷炸傷

Image caption 哈克的母親說，她的15歲兒子生存機會渺茫

有羅興亞平民向BBC表示，在逃離緬甸若開邦的暴力衝突期間，因踩到軍方地雷而受傷，傷勢嚴重者需要截肢。

其中一名年僅15歲的男性傷者，需要截去雙腿，現在孟加拉的醫院接受治療。

暴力衝突由八月起爆發，至今已有超過30萬羅興亞人逃離緬甸。緬甸政府軍否認有攻擊平民。

對國際譴責不一樣的回應

丁泰瑞（Tin Htar Swe）BBC緬甸語記者

聯合國人權事務高級專員扎伊德•拉阿德•侯賽因（Zeid Raad Al Hussein）指控，緬甸政府針對羅興亞群體的攻擊是「種族清洗」。這是聯合國評論若開衝突用詞最重的一次。

聯合國難民署駐孟加拉官員約翰·麥基西克（John McKissick）去年亦曾作出類似表態。緬甸政府否認曾針對羅興亞平民作出上述惡行，並稱對聯合國的評論感到失望。

緬甸政府之後更就有關言論向聯合國難民署及BBC國際頻道作出正式投訴，指這些言論是建基於謠言、傳言及單方面的意見，與真實情況相去甚遠。

去年，緬甸政府針對麥基西克的言論作出即時回應，但對於今年人權高專扎伊德·侯賽因的言論，緬甸政府則未有反應。

去年，傳媒無法進入若開邦採訪衝突，因此緬甸政府要說外界指控沒有根據，十分方便。但今年，緬甸政府准許國際傳媒有限度地進入若開邦採訪。政府的原意是想向外界證明，放火燒燬羅興亞村落的是逃離的羅興亞人。但這些公開伎倆，已因有記者目擊若開邦佛教徒懷疑縱火而失效。

扎伊德又指，聯合國「收到大量報告，以及衛星圖片，均顯示政府軍及當地武裝份子焚燒羅興亞的村落；一些相符的供詞亦指向法外處決、向逃走中的平民開槍等行徑。」

無人會否認昂山素季領導的政府權力有限，無法控制軍方的行徑，但她有道德上的權威。當國際社會看到反映羅興亞人苦難的影像，很多人均期望她能夠發聲。

昂山素季終於打破沉默，卻將此次羅興亞危機歸咎於「錯誤的資訊」，她立即受到穆斯林國家，以及其他諾貝爾和平獎得主的批評。

昂山素季已取消了出席聯合國大會的行程。

若開邦出現了暴動是事實，但昂山素季拒絶正視當地出現的人道災難，拒絶承認羅興亞穆斯林受到種族清洗，拒絶譴責軍方濫權，均令她在國際上的正義、人權鬥士形像嚴重受損。

周日，國際特赦組織指控緬甸政府軍，在羅興亞人逃離緬甸時經過的邊境地區，埋下多枚地雷。

路透社引述緬甸政府軍消息稱，涉事地雷早於1990年代已經埋下，軍方一直致力將舊地雷移走，近年並無再埋下任何新的地雷。

你的器材不支持播放多媒體材料 15歲的哈克失去了雙腿

BBC記者到訪孟加拉的醫院，醫生表示近日有大批被地雷炸傷的傷者求醫。

15歲的哈克（Azizu Haque）被送到醫院時，雙腿已被炸毀。哈克的母親表示，他的兄弟遭被送往另一醫院，兩兄弟遭遇了同樣的命運。

「他們的傷勢好嚴重，看上去跟已經死了一樣。」哈克的母親對BBC說。 「他們承受的痛苦太大了，還不如讓阿拉就此把他們接走吧。」

Image caption 50歲的三子之母​​娜哈亦因為踩到地雷，雙腿需要切除

另一名傷者、50歲的三子之母​​娜哈（Sabequr Nahar）則指，緬甸政府軍針對她居住的村落攻擊，她因此攜同三名兒子逃離緬甸，期間踩到地雷。

「他們向我們開槍，又埋下了地雷。」

可怕的傷勢

麗塔．查卡芭提（Reeta Chakrabarti）BBC孟加拉記者：

哈克的身體被爆炸重傷，雙腿需要切除，上身亦受了傷。哈克的醫生接受我們採訪時，情緒明顯不穩，因為他對救治哈克並無信心。哈克的血型較為罕見，醫院內又沒有血庫，也找不到捐血者。

在隔鄰的女病房，身型嬌小的娜哈則顯得筋疲力竭。她說自己與三名兒子一同逃出緬甸，自己殿後。她的三名兒子目前安然無恙。

目前尚不清楚地雷究竟由誰埋下，以及是何時埋下。但醫院內傷者的狀況，令外界對緬甸政府的說法有所質疑。

衝突始於8月25日，羅興亞武裝份子攻擊若開邦的多個警崗，造成12名維安人員死亡，並引發緬甸當局的大型軍事行動。國際社會對政府的作為予以譴責。

周一，聯合國人權高專扎伊德批評，緬甸政府軍針對羅興亞穆斯林的行動是「殘酷的軍事行動」，以及「種族清洗的教科書式案例」。

你的器材不支持播放多媒體材料 羅興亞村莊被縱火焚燒

逃離緬甸的穆斯林稱，他們的村落被放火焚毀，平民也遭到攻擊，指政府的軍事行動目的是將他們趕出緬甸。

瑞典及英國向聯合國安理會提出，就若開邦「不斷惡化的情況」進行閉門會議，安理會計劃於本周三開會討論緬甸的暴力衝突。

緬甸當地穆斯林組織「緬甸伊斯蘭教總會」周六則發表聲明，表示伊斯蘭教從無宣揚禍及無辜的恐怖活動，將羅興亞武裝組織「若開羅興亞救世軍」稱為「極端、恐怖主義組織」並予以強烈譴責，呼籲各界與政府當局合共制止恐怖活動。

你的器材不支持播放多媒體材料 救援組織說，羅興亞難民亟待救援物資

羅興亞是居於若開邦的無國籍族群，若開邦民眾主要信奉佛教，羅興亞人則以穆斯林為主。羅興亞人被指屬非法移民，在緬甸長期受到逼害。

自若開衝突爆發後，大批羅興亞人逃離緬甸，孟加拉現已接收數以十萬計的羅興亞人。

現有的難民營已爆滿，新來者只能在極不理想的空間歇息。

緬甸政府實際領袖、國務資政昂山素季因未能保護羅興亞族群，受到國際輿論譴責。

但羅興亞人是緬甸主流輿論極不待見的群體。周日，緬甸中部地區馬圭省（Magway）一名穆斯林肉販的寓所受襲，警方需發射橡膠子彈驅散施襲者。一名示威者向法新社表示，此次行動是針對若開衝突的回應。