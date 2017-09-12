袋鼠太多了　澳洲人提倡用「吃」解決？

圖片版權 AFP Image caption 袋鼠是澳大利亞的象徵，但同時也令當局很頭疼

由於野生袋鼠數量越來越多，影響環境可持續發展，澳大利亞一些土地持有人及生態學家呼籲，澳洲人應考慮多吃袋鼠力。

澳洲政府2016年的統計數字顯示，全澳共有4500萬隻袋鼠，數量幾乎是澳洲人口的兩倍。

2010年，袋鼠數量僅2700萬。分析指袋鼠數量急增，與當地雨量增多導致食物產量同步增長有關。

澳洲有嚴謹的人道屠宰動物政策，每個省份均有根據不同物種的可持續性，訂定嚴格的商業獵牌限額，以及物種數量控制。

當地傳媒報道，由於需求不大、利潤不高，大部份省份發出的商業獵牌數目均未達上限。

以控制數量為目的袋鼠清理行動，在澳洲一直備受爭議，批評者認為目前沒有證據顯示，控制袋鼠數量有助保護環境。

根據澳政環境部門的網站所述，被獵殺動物的皮毛將會成為出口商品，但它們的肉一般而言會被丟棄，因為市場沒有需求。

袋鼠是澳洲的象徵，當地人一直頗為抗拒進食袋鼠肉。

圖片版權 Reuters Image caption 袋鼠在澳洲內陸地區與市區住宅區均很常見

但也有澳洲人認為，一些訪澳遊客喜歡嘗試澳洲特有肉類，袋鼠可成為鴯鶓（一種大型鳥類）及鱷魚以外的又一款新奇菜式。

提倡食用袋鼠肉的一方指，袋鼠肉脂肪量低，亦較養殖動物生產更少甲烷，因此較為環境。

阿德萊德大學教授柏頓（David Paton）向澳大利亞廣播公司示，澳洲社會應該支持「袋鼠清理計劃」控制袋鼠數量，以保護澳洲其他地區的生態環境，否則澳洲的生物多樣性將大大減少。

「數量過多並不是袋鼠的錯，可能是因為我們過於抗拒向它們動手，將它們自生態系統中移除，以防止造成的損害。」

「我們要採用人道的手段控制其數量，也要好好想想如何『善用』因而被獵殺的袋鼠。 」