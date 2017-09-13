圖片版權 AFP Image caption 丹東銀行已被美國財政部列入黑名單。

中國大型銀行正默默地脫離朝鮮資金，並非因為其麻煩的近鄰，而是害怕美國的反彈。

在中國鄰近朝鮮邊境的銀行分行對BBC說，他們被下令不能夠為朝鮮的人民和企業開任何新的帳戶。

這並非聯合國制裁的內容，而是為了應對美國針對中國境內被指與朝鮮有關的銀行所採取的措施。

除了聯合國的制裁，美國財政部亦有制定制裁方案，把一些被指協助朝鮮研發核武的企業和人士列入黑名單。

美國（甚至外國）企業如果與黑名單中的任何人士或企業有貿易來往，可能會在美國受到嚴厲的懲處。

「管道」

中國金融機構被指控洗錢、支援朝鮮洲際彈道導彈及核彈頭髮展。

平壤政府被指利用掩護公司，透過中國的銀行在世界各地轉移資金。

有見及此，美國官員要脅或會把中國大型銀行放進黑名單。如果國際社會制裁這些大型機構，或會震撼全球經濟。

美國實際上已發出了警告訊號。

早前，相對較小的丹東銀行已被列入黑名單，美國人或企業不能夠再與丹東銀行有生意來往。

美國財政部表示：「丹東銀行成為朝鮮進入美國及國際金融體系的管道，包括轉移數以百萬計資金予與朝鮮大殺傷力武器及彈道導彈計劃相關的企業。」

央行指示？

中國的大型銀行不能夠承擔美國這種舉措的風險。

至少七間中國銀行及工商銀行分行職員向BBC證實，暫不再開設新的朝鮮帳戶，並稱有關規定在數個月前經已實施。

一名工商銀行職員說，規定是依據中國人民銀行的指示。

BBC 向中國人民銀行所作出的電話及傳真查詢也未有得到回復。

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一袋現金

在吉林省長春，一名中國銀行職員指，所有有關朝鮮的一切銀行活動目前已經暫停，因為朝鮮目前被制裁。

不過也有方法去解決這個問題。

朝鮮官員可以攜帶一袋現金經過圖們江，並找一名中國公民作為中間人，以其名義開設帳戶。

目前仍然未知道現有朝鮮帳戶是否還能夠運作，或是有可能被強迫暫停。

割席？

當BBC問中國外交部發言人耿爽有關朝鮮銀行帳戶的事宜，耿爽回答說：「你剛才提到的具體情況，我不了解。我想強調的是，中方反對在聯合國安理會框架之外實施單邊制裁，尤其反對其他任何國家根據自己的國內法對中方的實體或個人實施所謂的『長臂管轄『。」

『中國可能反對美國的「長臂管轄」，但亦傾向與一些朝鮮人割席以避免經濟受損。

根據美國政府，美中兩國貨品及服務貿易金額去年超過600億美元。

中國的大型銀行對此有利，難以想像美國想危害到兩國貿易。

當然，除了全面制裁，仍然有一些較輕的制裁措施可以推行。

但中國並不樂見，任何醜聞令國內的大型金融機構形像受損。

所以北京願意放棄與朝鮮「數以百萬」計的貿易往來，以抓緊與美國「數以億」計的生意。