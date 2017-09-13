分析：羅興亞問題背後的話語權之戰

圖片版權 Getty Images Image caption 衝突再起至今，大批羅興亞難民湧入孟加拉

討論緬甸的羅興亞問題，用字上的選擇十分關鍵——隨著若開邦的衝突再度成為國際焦點，各方在加緊行動的同時，也在搶奪事件的話語權。

在事件中心的族群自稱「羅興亞人」，但緬甸政府及當地媒體並無使用這個名稱，他們喚這群人作「孟加拉人」。

「少數民族」

緬甸執政黨「全國民主聯盟」發言人年溫（Nyan Win），今年八月底接受自由亞洲電台訪問時表示：「我覺得使用什麼名稱是個重大問題。他們形容『羅興亞』為一個種族，但這是完全錯誤的。」

年溫指，目前沒有羅興亞人存在於緬甸的「歷史記錄」，將其稱為種族「是對緬甸主權的侵犯」。

你的器材不支持播放多媒體材料 世上「最受迫害」的族群：羅興亞人現身說法

但說沒有任何證據顯示羅興亞人世代居於緬甸，並不全然凖確。

雖然該族群於1950年代才開始使用「羅興亞人」一詞，但南亞人及穆斯林在若開邦聚居已有幾百年。該地區曾經是獨立的「阿拉幹王國」（Arakan kingdom）。

之後，不斷有南亞人遷移至該地區定居，包括英治時期的（1824-1948）的南亞工人。

「非法移民」

緬甸當地民眾究竟如何看待這個族群？有論者認為，國際社會並無理解當中的複雜性。

緬甸1982年實施的公民法，並不承認英治時期移民的公民權，但前英國駐緬甸大使湯金（Derek Tonkin）則指，與媒體所描述的不同，緬甸政府將現居若開邦、於1948年後非法入境的民眾視為羅興亞人，這群人佔目前若開人口中的三成。

緬甸政府認為，羅興亞一詞「源自巴基斯坦或孟加拉的聖戰組織」。

圖片版權 Getty Images Image caption 在緬甸不少人眼中，「羅興亞人「並不存在，有的只是孟加拉非法移民

「羅興亞不是一個種族，而是一個政治建構出來的概念，這是很清楚的。」外交雜誌《外交家》（The Diplomat）一名評論家寫道。

「國際社會使用『羅興亞人』一詞，以確立若開邦穆斯林族群存在的論述。然而，研究羅興亞史的學者並不認為這是事實唯一的版本。」

「這是非常重要的合法性問題，但國際社會卻沒有嘗試了解當中的複雜性。這令若開邦的佛教徒越來越感到不被理解、被針對。」

「孟加拉恐怖份子」

緬甸政府目前對羅興亞問題的取態，亦側面證實了這個觀點。

早前土耳其副總理在推特上，分享了一批聲稱是羅興亞衝突的照片、結果被證實並非攝於今次衝突。緬甸政府實際掌權者、國務資政昂山素季首次回應羅興亞衝突時，就提到這件事。

「土耳其副總理分享的這些假消息，只是眾多虛假消息的冰山一角。這些經過計算放出的假消息，意在挑起不同族群間的紛爭，協助推動恐怖份子的議程。」昂山素季的辦公室表示。

圖片版權 Reuters Image caption 外界對昂山素季寄予很高的期望，以為她有化解國內問題的權威和能力。

今次暴力衝突的觸發點，是「若開羅興亞救世軍」於8月25日攻擊若開邦的數個警崗。

緬甸政府指控，該組織有意在緬甸建立伊斯蘭國度，併發動「反恐」軍事行動。

據聯合國估計，衝突再起至今已經有超過1000人喪生，逾30萬人由緬甸逃亡至孟加拉。

國際人權組織「人權觀察」引述目擊者指，一些羅興亞民居被軍隊用軍用直升機、迫擊炮等破壞、焚毀。該組織利用衛星圖像，確認到21個發生大型火災的地點。

你的器材不支持播放多媒體材料 羅興亞村莊被縱火焚燒

面對這樣的形勢，緬甸當局對用詞十分謹慎。政府警告媒體必須使用所謂的「恐怖份子」一詞——連使用略為溫和的「叛亂份子」也不可以——否則將面臨整肅。

當地新聞網站Mizzima引述昂山素季辦公室的官方聲明表示：「不以『孟加拉恐怖份子』稱呼若開邦的施暴者，就暗示該媒體支持極端恐怖主義及若開羅興亞救世軍。 」

社交媒體上的輿論戰

與緬甸政府立場相似的言論，正在透過推特廣泛傳播，尤其在就事件發聲的國際名人的推特留言下更是常見。

非政府人權組織Fortify Rights總監史密斯（Matthew Smith）就批評，土耳其副總理在評論時事件轉發虛假圖像，是一次「無助於解決問題」的介入方式。

雖然史密斯是在批評這些虛假圖像，但在他的發言下方，大批以緬甸名字註冊的推特用戶，仍然狠批他正在傳播這些處假圖像。

有推特用戶更上載一些血腥的屍體圖片，指他們是「被孟加拉恐怖份子殺害」的受害者。另有網民傳播一些卡通，當中描繪羅興亞人一邊尋求國際人道援助，一邊暗地裏殺害緬甸平民。

其他發言支持羅興亞人的國際名人，包括諾貝爾和平獎得主馬拉拉、以及人權觀察執行主席羅斯（Ken Roth）的推特下方，亦有不少這樣的留言。

周邊地區支持哪一方？

東南亞地區一些其他國家的政府，也附和著緬甸當局對事件的定性。

9月5日，泰國政府宣佈應緬甸政府請求，會將羅興亞人稱作「孟加拉人」，並要求該國傳媒跟從。

印度總理莫迪9月7日會見昂山素季時，則表示他「對若開邦的極端主義暴力、針對安全部隊的暴力，以及對當地無辜平民的影響感到憂慮」，因此招來迴避爭議的指責。

然而，支持羅興亞人的勢力亦在爭取話語權，當中除了政治領袖，還有伊斯教及聖戰組織。

阿爾蓋達的也門分支及阿富汗塔利班組織，均呼籲穆斯林聲援羅興亞人，一些支持伊斯蘭國的即時通訊群組亦在傳播同樣的訊息。敘利亞新興武裝組織「沙姆解放聯盟」（Hayat Tahrir al-Sham ）也曾就事件發言。

雅加達「衝突政策與政治分析研究所」（Institute for Policy Analysis of Conflict）就警告，一些東南亞人有強烈意向加入若開羅興亞救世軍。

圖片版權 AFP Image caption 若開邦的警察部隊受到了羅興亞武裝分子的襲擊。

該研究所的總監鐘斯（Sidney Jones）指出，印尼強硬派穆斯林組織「伊斯蘭防衛者陣線」（ Islamic Defenders Front）近日規模大增，有數以千計的人登記成為義工，前往向羅興亞人提供援助。

東南亞地區已有數個活躍的聖戰組織，包括菲律賓南部的「毛特組織」（Mautes）及印尼的「神權游擊隊」（Jemaah Ansharut Daulah）。上述兩個組織均於中東的伊斯蘭國組織有關聯。

分析人士均認為，恐怖主義組織正在支持甚至滲透若開羅興亞救亞軍，但該組織強調其首要目標是保護羅興亞人，免受緬甸政府的「壓迫」，否認與其他聖戰組織有聯繫。