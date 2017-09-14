為何特朗普阻中資公司收購美國晶片公司？

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美國總統特朗普周三簽署行政命令，禁止一間背後有中國支持的私募基金公司收購美國晶片製造商，理由是「對國家安全構成威脅」，並要求30日內全面永久中止交易。

這家中方支持的公司Canyon Bridge Capital Partners，在去年11月提出要以13億美元收購萊迪思半導體製造商 。兩間公司對此感到失望，但已終止有關交易。

中國商務部對美方做法表示關切，並指有關審查不應成為「保護主義」的工具。

特朗普上個月才簽署備忘錄，指示有關當決定是否就中國涉嫌侵犯知識產權的行為展開調查。美國政界和軍方都促請政府要審視中國在美國的投資，特別是關乎科技行業。

圖片版權 AFP Image caption 中方對事件表示關切，批評做法是保護主義。

與中國太空計劃有關？

美國財政部聲明稱，美國海外投資委員會和總統審視了有關交易，認為交易「對國家安全構成威脅」。聲明並指出有關風險是涉及知識產權的轉移，質疑中國政府有份支持這宗交易。

據路透社去年11月報道，本部位於加州的Canyon Bridge在去年成立，業務重心在科技投資領域，部分資金來源來自中國政府，並且與其太空計劃有間接關係。

報道曝光之後，美國加強了監管審查，國防官員亦就這宗收購表示關注。

據白宮網站所列出的行政命令內容，Canyon Bridge的有限合伙企業，包括一間在香港註冊的奕泰資本有限公司（Yitai Capital Limited），此公司於2016年10月在香港登記，其母公司為China Venture Capital Fund Corporation Limited。

萊迪思是美國少數可生產編程邏輯晶片的廠商，其生產的半導體，可以為企業把軟件放進晶片，公司約三分之一的收入來自中國，但在2015年至2016年都錄得虧損。

萊迪思稱已沒有和美國軍方有交易，所以不認為會構成安全風險。但美國政府今次的聲明中，提到美國政府亦有用萊迪思的產品。

Canyon Bridge稱這本來是一宗「很棒的交易」，表示會繼續其他投資，但沒有回應國家安全的指控。據路透社消息，Canyon Bridge有意收購一間英國半導體公司，但同樣地，相關交易需要經過美國海外投資委員會審批。

直接游說失敗

一般而言，美國總統會按海外投資委員會的建議作出有關決定，不過在今次審批，涉事公司嘗試繞過委員會，直接游說特朗普，做法罕見。

在游說過程中，公司聲稱可以為萊迪思招聘多一倍員工，以討好特朗普的「美國優先」、「增加國內就業」的政策。

不過最終特朗普仍然根據海外投資委員會的決定。

路透社分析認為，特朗普今次叫停這宗交易是發出明確信號，強調美國反對涉及潛在軍事技術的併購交易。

翻查資料，今次是27年來第4次，美國總統以國家安全為由阻撓企業交易，全部均涉及與中國有關連的企業。

圖片版權 Reuters Image caption 新華社在4月已表示特朗普已接受習近平邀請，將於今年對中國進行國事訪問，外界估計在十九大後，即11月成事。

「保護主義」

中國商務部發言人高峰表示，中方對事件表示關切。他說，對敏感領域的投資進行安全審查，是一個國家的合法權利，但不應該成為推行「保護主義」的工具。

高峰表示，中國企業在境外收購國外的公司，是企業自主決策的市場行為，「希望有關國家能夠客觀、公正地看待中國企業的境外收購，對這種正常的商業行為給予公平的待遇，為其創造合理、透明的經營環境，避免對投資者信心產生影響。」

早前有報道指，特朗普會在中國十九大後訪華，外界關注美國會否有更多影響兩國貿易的舉動。