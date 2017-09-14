圖片版權 Bank of England Image caption 奧斯汀肖像下面印有《傲慢與偏見》中的名句。

新版印有女作家簡·奧斯汀（Jane Austen）的英鎊10元貨幣周四（9月14日）正式上市流通。這標誌著英女王之外的女性頭像重新回到英國央行（Bank of England）發行的英鎊中。

上一位出現在英鎊上的女性歷史人物是19世紀英國社會改革家和慈善家伊麗莎白·弗萊（Elizabeth Fry）。

5英鎊上的弗萊頭像最近被前英國首相丘吉爾頭像所取代。

被簡·奧斯汀"取代"的是著名自然學家查爾斯·達爾文。

圖片版權 Bank of England Image caption 新的10鎊鈔票上市。

英國央行行長馬克·卡尼（Mark Carney）說，"我們的貨幣代表著共同的記憶，這是一座知識庫，讓大家認識英國輝煌的歷史，並展示那些偉大的英國公民所作出的貢獻，"

"新的10元英鎊讚美了簡·奧斯汀的作品。她的小說享譽全球，直至今日仍然和剛發表的時候一樣有影響力，" 馬克·卡尼說。

在蘇格蘭，多家銀行擁有印鈔權。它們將在未來幾周發行新的十元英鎊。

蘇格蘭發行的英鎊上將繼續保有女性代表形像。登上蘇格蘭英鎊的是婦女參政論者艾爾西·英格麗斯（Elsie Inglis）。她的面孔出現在蘇格蘭克萊茲代爾銀行（Clydesdale Bank）發行的50英鎊上。

英鎊上的女性

圖片版權 Bank of England

作為君主立憲制國家，英國法定貨幣正面一直印有現任君王的肖像畫。因此，英女王伊麗莎白二世的肖像最近幾十年始終位列各幣值英鎊紙幣的正面上。英國自1950年代發行的"B系列"英鎊以來，各幣值英鎊紙幣背面圖案一改以往的獅子形像，改以英國歷史上著名人物肖像。

除了伊麗莎白二世女王之外，已經有三位女性肖像出現在英鎊上。

南丁格爾

1975年，10英磅紙幣的背面印上了南丁格爾這為傑出護士的畫像和她搶救病患的場景。

伊麗莎白·弗萊

2002年，5英鎊紙幣。弗萊是19世紀英國社會改革家，推動了監獄改良運動。1817年，她建立了女囚改革協會，隨後引發了英國的女囚改革。由於對推動更加人道地對待囚犯做出的貢獻，弗萊被稱為"監獄天使"。

2013年，英國央行決定在2016年更換5英鎊紙幣時，以前首相溫斯頓•丘吉爾頭像來取代伊麗莎白•弗萊。當時的英國輿論曾經爆發過長時間的爭論和抗議，抗議者認為除了英國女王以外，紙幣上必須保留有至少一位女性形像。

簡·奧斯汀

最新登上英鎊的簡·奧斯汀同樣活躍在19世紀，其知名作品包括《傲慢與偏見》、《愛瑪》、《勸導》和《理智與情感》。

在一項"千年作家評選"中，簡·奧斯汀被評為僅次於莎士比亞的十大作家之一。奧斯汀最出名的小說《傲慢與偏見》總計銷售已超過2000萬冊。

新版10英鎊正面除了英女王伊麗莎白二世的肖像外，還有奧斯汀安葬處溫徹斯特大教堂（Winchester Cathedral）。

鈔票背面則印有奧斯汀的肖像，底部印上了《傲慢與偏見》中的一句話："我敢說，所有事情沒有比讀書更令人愉悅的。" 這句話出自《傲慢與偏見》中的女性人物卡羅琳·賓利（Caroline Bingley）。她事實上對書毫無興趣，只是試圖用語言來打動可能的追求者達西先生。

圖片版權 Reuters Image caption 幾位英國女性在奧斯汀安葬處溫徹斯特大教堂慶祝帶有其肖像的鈔票面世。

亞洲鈔票上的女性

在亞洲，也有一些女性人物出現在鈔票上。據不完全統計，這些女性包括：日本明治時期的女作家樋口一葉的肖像被印製在5000日元的紙幣上；土耳其50土耳其裏拉背面印製有該國著名小說家和婦女權利領袖法特瑪·托普茲的肖像；韓國畫家申師任堂的肖像出現在50000韓元紙幣上。

中國現在流通的第五套人民幣除了少數小面值貨幣外，1元以上鈔票正面全部是中共領導人毛澤東頭像，背面則是風景和建築。

逐漸退市的第四套人民幣中，兩元紙幣正面由右到左依次為維吾爾族、彝族人物頭像，兩個頭像均為女性。一元紙幣正面由右到左依次為侗族、瑤族人物頭像，均為女性。還有一些不同民族的女性頭像出現在各種幣值的鈔票上，但基本都以顯著的服飾代表所在民族，不是一位具體的歷史人物。

已退出流通的第三套人民幣上出現的人物形像特點是代表"各行各業"。1元紙幣正面單獨出現一位女拖拉機手。其他幣值上還出現了紡織工人、教師等女性形像，但都不是某位具體人物。

目前在澳門使用的澳門幣紙幣上沒有出現人物形像，大部分形像是標誌建築。香港紙幣上也沒有出現人物形像。

台灣使用的新台幣單獨出現的人物肖像沒有單獨的女性歷史人物，只有孫中山、蔣介石等政治領袖。

塑膠爭議

10億張印有簡·奧斯汀頭像的塑膠貨幣已經進入流通。英國央行稱，使用塑膠的還包括5英鎊貨幣。新貨幣將比以前的紙幣更乾淨更耐用。

有宗教和素食團體抗議塑膠貨幣製作過程使用了動物油脂。但英國央行在調查之後表示將繼續採用該工藝。

英國央行說，作出這一決定是審慎的。

央行稱評估了能否採用棕櫚油或椰子油代替動物油脂，但結論是這些原材料的供應可能缺乏可持續性，同時改變製作工藝會給納稅人帶來可觀的負擔。