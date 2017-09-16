金正恩：朝鮮將很快實現核武器目標

圖片版權 Reuters Image caption 金正恩觀看導彈發射。

據朝鮮國家媒體報道，朝鮮領導人金正恩已發誓要實現該國的核目標。

朝鮮中央通訊社（KCNA）引用金正恩的話稱，目的是建立與美國 "均衡"的軍事力量。

本周朝鮮向日本上空發射了被形容為射程最遠的導彈。

這一舉動分裂了幾天前剛聯合起來的支持聯合國對朝鮮制裁的世界大國。

朝中社引述金正恩稱："我們應該清楚地向世界大國的沙文主義者表明，儘管有無止盡的制裁和封鎖，我們的國家也能完成核目標。"

他還說，朝鮮的目標是"真正建立與美國均衡的軍事力量，使美國統治者不敢再談論朝鮮的軍事行動"。

本周五金正恩觀看了一枚火星系列導彈（Hwasong）的發射過程。

世界各國如何反應？

聯合國安理會召開了緊急會議，成員國一致譴責稱，這與9月3日平壤的核彈試驗一樣是"高度挑釁"的。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國外長王毅：對付朝鮮必須在安理會框架之下。

美國總統特朗普說，朝鮮"再次表現出對鄰國和整個國際社會的蔑視"，如果需要軍事行動，他比以往任何時候都更有信心。美國凖備好了。

但俄羅斯駐聯合國大使瓦西里·內斯蒂亞（Vasiliy Nebenzia）警告說："我們認為互相威脅和（武器）試驗都應該停止，應該進行有意義的談判。"

韓國軍方說，這枚導彈達到了約770千米（478英里）的高度，射程3700公里，飛越了日本北海道最北端的島嶼Hokkaido。

該導彈有能力到達美國領土的關島。專家們認為，這是迄今為止朝鮮所有彈道導彈中射程最遠的導彈。

中國指責美國推卸責任。

路透社引用中國駐美國大使崔天凱稱："說實話，我認為美國應該比現在承擔更多，才能確保在這個議題上有真正的國際合作。"

"他們應該避免發出更多的威脅信號，要多做一些能找到有效途徑恢復對話和談判的努力。"

安理會的會議上沒有宣佈任何新的制裁。

朝鮮的導彈計劃

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