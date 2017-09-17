圖片版權 Reuters Image caption 《巴黎氣候協定》規定，美國和其他187個國家將保持全球氣溫的上升"遠低於"工業化以前的水平，並將氣溫升高限制在2度。

儘管有報道稱美國可能軟化立場，但美國一直堅持要退出《巴黎氣候協議》。

本周六（9月16日）有報道稱，見過白宮代表的美國官員表示，美國今後將留在2015年的《巴黎氣候協議》中或改變其做法。

但白宮說，"除非有更利於我們國家的條款"（出現），美國的立場"沒有變化"。

美國總統特朗普六月份表示，他希望為美國提供一個新的"公平"交易。

他補充說，這項新協議不會對美國企業造成不利影響，但反對者則表示退出協議是美國領導層對全球重大挑戰領導權的放棄。

《巴黎氣候協議》規定，美國和其他187個國家將保持全球氣溫的上升"遠低於"工業化以前的水平，並將氣溫升高控制在2度。

只有敘利亞和尼加拉瓜沒有簽署這項協議。

特朗普六月宣佈了什麼？

特朗普在白宮的玫瑰園中曾把《巴黎氣候協議》定義為一項旨在淘汰、對美國不利和使美國貧窮的協議。

他聲稱這個協議將讓美國花費650萬美元的就業機會和3萬億美元的國內生產總值損失。他還認為，協議對象中國和印度這樣的對手的經濟體更為有利。

他說： "為了履行我保護美國及其公民的莊嚴義務，美國將退出《巴黎氣候協議》。但如果有對美國公平的條款，將會進行重入《巴黎氣候協議》的談判或者其它全新的協定。 "

然而，在七月訪問法國期間，特朗普暗示說美國可以調整這一交易的立場 - 但又未詳細說明。

特朗普說："巴黎協議可能會發生什麼？......我們走著瞧。"

圖片版權 EPA Image caption 儘管特朗普總統退出《巴黎協議》，預計美國碳排放量會繼續下跌。

現在媒體報道了些什麼？

周六《華爾街日報》援引歐盟能源高級官員稱，美國總統特朗普行政團隊的官員表示，美國將不會退出《巴黎氣候協議》，並在考慮重新建立一套新的應對氣候變化的國際機制。

華爾街日報稱，美國該立場的轉變源於日前30個國家的部長在加拿大蒙特利爾的會晤。

但白宮在周六稍後的一份聲明中表示："美國在《巴黎氣候協議》中的立場不變"。

"總統的立場很明確，除非有對美國更有利的條款出現，美國將退出該協定。"