觀眾圖輯：世界各地五彩繽紛的集市

  • 2017年 9月 17日

BBC收到了許多由讀者發來的照片，展現世界各國市場的不同特色。這些地方你去過嗎？一起來看看。

  • 在泰國清邁瓦來路的小販 Matthew Warnett

    來自瓦倫（Matthew Warnett）：「一名小販在泰國清邁瓦來路售賣烤香蕉，整條街道都是來購物、吃東西的人，也充滿著食物的香氣。」

  • 汶萊晚市的沙嗲串燒 Richard Silva

    來自席爾瓦（Richard Silva）的圖片：「汶萊晚市的沙嗲串燒，是當地十分受歡迎的街頭小吃，伴花生醬一起吃就行。」

  • 一輛載有向日葵的拖拉機 Steve Demeranville

    由德梅瓦爾（Steve Dermanville）發送：「我在路上停了車，跟一位農夫買了一點他剛收割的向日葵。大家都互相信任，我在購買時，他繼續收割，沒有停下來。」

  • 在越南會安市售賣的燈籠 Elaine Woodford

    由伍德福德（Elaine Woodford）發送：「這些在越南會安市售賣的燈籠五光十色，目不暇給。」

  • 蔬菜 Melanie Baker

    由貝克（Melanie Baker）發送：「我最喜歡綠色。這些在印度一個市場擺放出來的蔬菜十分吸引人。」

  • 位於西非國家馬里首都巴馬科的市場 Susan Russo Gelbart

    由格爾巴特 （Susan Russo Gelbart）發送：「這個位於西非國家馬里首都巴馬科的市場供應的貨物應有盡有：從蔬菜，到工具到防蚊帳。」

  • 一堆鞋子 Susie Hill-Haimes

    由哈伊姆（Susie Hill-Haimes）發送：「這是緬甸仰光一家店子售賣的鞋子。我曾在2016年到訪緬甸，覺得它的市場十分不可思議，售賣的貨物種類繁多。這家店子看起來十分厲害，不同尺碼的鞋子堆起來，供客人選購。」

  • 位於非洲國家多哥南部洛美市的一個市場 Elise Belle

    由貝爾（Elise Belle）發送：「這是位於非洲國家多哥南部洛美市的一個市場，售賣傳統伏都教會用到的東西，包括猴子頭、狗頭、鳥類等。」

  • 英國牛津一個市場售賣蔬果的一家店子 Cathryn Gallacher

    由加拉赫（Cathryn Gallacher）發送：「這是位於英國牛津一個市場售賣蔬果的一家店子，市場那天並不是太繁忙。」

  • 一名賣花的女子，身旁都被自己售賣的花圍繞著 Gareth Bessant

    由貝讚特（Gareth Bessant）發送：「一名賣花的女子，被自己的花圍繞著。」

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