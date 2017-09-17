觀眾圖輯：世界各地五彩繽紛的集市
BBC收到了許多由讀者發來的照片，展現世界各國市場的不同特色。這些地方你去過嗎？一起來看看。
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Matthew Warnett
來自瓦倫（Matthew Warnett）：「一名小販在泰國清邁瓦來路售賣烤香蕉，整條街道都是來購物、吃東西的人，也充滿著食物的香氣。」
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Richard Silva
來自席爾瓦（Richard Silva）的圖片：「汶萊晚市的沙嗲串燒，是當地十分受歡迎的街頭小吃，伴花生醬一起吃就行。」
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Steve Demeranville
由德梅瓦爾（Steve Dermanville）發送：「我在路上停了車，跟一位農夫買了一點他剛收割的向日葵。大家都互相信任，我在購買時，他繼續收割，沒有停下來。」
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Elaine Woodford
由伍德福德（Elaine Woodford）發送：「這些在越南會安市售賣的燈籠五光十色，目不暇給。」
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Melanie Baker
由貝克（Melanie Baker）發送：「我最喜歡綠色。這些在印度一個市場擺放出來的蔬菜十分吸引人。」
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Susan Russo Gelbart
由格爾巴特 （Susan Russo Gelbart）發送：「這個位於西非國家馬里首都巴馬科的市場供應的貨物應有盡有：從蔬菜，到工具到防蚊帳。」
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Susie Hill-Haimes
由哈伊姆（Susie Hill-Haimes）發送：「這是緬甸仰光一家店子售賣的鞋子。我曾在2016年到訪緬甸，覺得它的市場十分不可思議，售賣的貨物種類繁多。這家店子看起來十分厲害，不同尺碼的鞋子堆起來，供客人選購。」
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Elise Belle
由貝爾（Elise Belle）發送：「這是位於非洲國家多哥南部洛美市的一個市場，售賣傳統伏都教會用到的東西，包括猴子頭、狗頭、鳥類等。」
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Cathryn Gallacher
由加拉赫（Cathryn Gallacher）發送：「這是位於英國牛津一個市場售賣蔬果的一家店子，市場那天並不是太繁忙。」
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Gareth Bessant
由貝讚特（Gareth Bessant）發送：「一名賣花的女子，被自己的花圍繞著。」
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