日本為什麼不攔截朝鮮的導彈？

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是不為、還是不能為？撇開政治和外交層面的考慮，日本有多長時間防衛自己？目前反導系統能做些什麼？以後可以作何考慮？

二戰結束70多年，日本列島再次響起防空警報。北海道上空，15天之內就有兩次警報。

這不是演習，而是真實的威脅：朝鮮先後發射兩枚彈道導彈，飛越北海道上空後墜入大海。

9月15日那一次，日本國防部說，導彈是在日本時間06:57分發射的。日本人在07:00收到政府短信，警告朝鮮發射了導彈、建議人們在室內或地下防空洞躲避。

07：04到07:06，導彈飛越北海道，最後於07:16墜入日本東部的太平洋海域。

換句話說，如果導彈是針對日本目標的，日本人從預警到被擊中的時間最短可能只有4分鐘。

圖片版權 Web Image caption 日本的緊急預警

這實在很短，可能根本無法抵達安全藏身地。再說，人們是否會立刻看到警報短信呢？

至於之前8月29日那一次，日本人保護自己的的時間就更短了：他們收到預警是在06:02，三分鐘後、也就是06:05朝鮮導彈就到了北海道上空。

對日本來說，防禦顯然相當重要。

日本防衛大臣小野寺五典（Hisunori Onodera）說，日本從導彈發射到墜海一直跟蹤監測，政府迅速判斷，導彈的目標不是日本。

但是，在東京西北部前橋（Maebashi）地區居住的醫學系學生藤本一郎告訴BBC，"我們沒有疏散的經驗，我們不知道該怎麼辦，日本70多年沒有打過仗了。通常，日本是一個很安全的地方。但是，我們不知道這些導彈多厲害，也不知道會落在哪兒。就這，足以讓不少人害怕。"

不少人不禁會問：為什麼日本不攔截朝鮮的導彈呢？

圖片版權 AFP Image caption 東京的美軍橫田空軍基地檢測愛國者Pac-3防空導彈

目前日本的導彈防禦體系分為兩個平台。

首先，日本海上自衛隊有神盾彈道導彈防禦系統（Aegis），目前部署在該地區日本、美國和韓國軍艦上。神盾可在導彈發射之初和飛行中、也就是上升段予以攔截。

第二，日本航空自衛隊還有短程愛國者PAC-3型防空導彈，提供末端低層防護，也就是說，在導彈開始朝著目標降落時攔截。

以上這兩個選項加在一起效果不錯，但是，神盾是海基反導系統，使用前提是軍艦要在正確的時間、停在正確的地點，這需要凖確的情報和預警。

愛國者確實可以有效防衛某個確切的地點，但是對更廣大的區域，保護效果就更差一些。

圖片版權 Getty Images Image caption 日本防衛大臣說：一直密切監測朝鮮導彈

日本今後可以考慮其他一些選擇，不過，這些選擇代價昂貴、部署需要時間。

比如，日本可以投資部署地基的神盾系統，提升防衛能力；日本也可以考慮再增加一層防衛措施，比如部署薩德。

但是，值得注意的是，薩德還沒有經歷過實戰檢測。而且，如同韓國的經歷一樣，日本考慮此類部署，預計也將引發和中國的關係緊張。

圖片版權 AFP/GETTY IMAGES Image caption 韓國部署薩德導致韓中關係緊張

問題是，以上任何一種防禦體系都無法抵擋住一大堆、在沒有任何情報和預警的情況下發射來的導彈，從而確保日本人的安全。

因此，日本軍界也在辯論，是否應該擁有更先進的、可以在發射一刻攔截、甚至提前摧毀朝鮮導彈的裝備。

現在東京"日本國際關係研究所"做訪問學者的東北亞安全防衛問題專家J B Miller說，日本可以購買戰斧巡航導彈、或者用已經承諾在今後購買的F-35A戰鬥機打擊朝鮮目標。

但是，日本的《和平憲法》允許這樣做嗎？二戰之後，日本把放棄戰爭的條款寫進了憲法。不過，隨著地區威脅日益嚴峻，日本首相安倍晉三已多次要求修改憲法，讓日本擴大軍事能力。

朝鮮發射的導彈在太平洋墜落，並未給日本造成危害，但安倍說這是"前所未有的威脅"。