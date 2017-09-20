圖片版權 KEVIN & MAIK

在社交媒體「臉書」上自稱「倫敦人妻先生」的Kevin（凱文）自小得悉自己的性取向後，便覺得自己走上一條荊棘之路。

躲在櫃子裏，在歧視、壓抑的環境下長大，他以為自己的人生將是這樣度過，完全意料不到，他會遇上了一個改變自己一輩子的德國男子 Maik（麥克），兩人於在德國小鎮的一座城堡，舉行了一場受到祝福而浪漫的婚禮，實現一個在香港不可能達成的願望。

Kevin 亦是臉書「倫敦人妻先生」專頁的版主，此前他從未接受訪問，今次接受BBC中文訪問，是首度披露他的「愛情故事」和公開他們的婚照。Kevin 坦言，原本計劃婚後在香港居住，但因為香港政局、雨傘運動令他對香港前途失望，令他覺得離開是唯一的出路，目前與丈夫定居倫敦。

沒有鑽戒、鮮花的求婚

Kevin 與 Maik 五年前於網上認識，Kevin 剛開始看到 Maik 的照片時，覺得他並不帥，並沒有打算與他見面，成為了網友半年，才相約見面，但見面後才發現「真人比照片好看」，此後便每逢星期六見面。

他們每次的活動，都是駕車四出尋找有特色的香港茶樓「飲茶、吃點心」。

「我和父母也沒有經常去飲茶，但我和他一年之間，好像已超越我之前廿多年與父母飲茶的次數。」 Kevin 笑說，Maik 最喜歡吃小籠包，但就接受不了內臟、鳳爪和排骨（肉排）: 「因為老外都不會吃有骨頭的食物，他們的舌頭完全不能夠把肉和骨分離。」

Kevin 形容丈夫求婚的情節「十分有趣」，當時兩人在台北旅行，Maik 在整趟旅程都默默尋找機會求婚，一度提出參觀故宮花園和101大樓，但 Kevin 覺得這些地方人多沒趣而拒絶，當時他並不知道 Maik 計劃求婚。

最後 Maik 找不到機會在台北求婚，最終的求婚地點竟然是在飛機的機艙中。

兩人坐在飛機的商務客位，沒有鑽戒、沒有鮮花下，Maik 認真地握著他的手，在昏暗的機艙中向他求婚。

「求婚過程很簡單，只是我們兩個人，這是我喜歡的求婚方法，我不喜歡有一班人，幹嗎，又不是啦啦隊。」Kevin 說。

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30歲的Kevin 形容41歲的 Maik 是一個「有德國人的浪漫」的人，甜言蜜語不多，十分務實，細心照顧及打理日常生活的細節。

「你替我把清潔地板、洗碗、折衣服，我寧願他這樣做，也好過送我一束鮮花。」Kevin 承認自己是被丈夫寵壞，所有家務都是由 Maik 去做，Kevin 解釋這是因為「德國人對家居清潔的要求較高」。

雙方在語言、文化上都有著不同的衝突，Kevin 不會德語、Maik 不會中文，兩人主要用英文溝通。

「所以我們吵架多是不出聲的，反而可以冷靜過後大家平心靜氣溝通。」他透露雙方另一有分歧的地方，是對金錢的態度，他個人比較會管財政，但丈夫則比較愛亂花錢，偶爾也會為此吵架。

他強調，現在和 Maik 相處之道是有很多身體接觸：「經常親一親、抱一抱，這些肢體語言的溝通很重要，我覺得中國人的婚姻很有距離感，相敬如賓下像室友多於伴侶。」

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「迪士尼般的婚禮」

求婚後半年，他們便前往德國結婚。德國自2001年起給予同志伴侶民事結合權利，今年6月，德國聯邦議會正式通過同性婚姻法，讓同性婚姻和異性婚姻享有同等權利和福利。

Kevin 及 Maik 結婚的方式，是以民事結合方式進行。Kevin 說和一般人結婚沒有差別，程序是先向市政廳登記，提交所需資料，並擇日宣誓。

Kevin 形容自己的婚禮「很誇張」，兩人是在德國西北部 Maik 的家鄉奧斯納布呂克市結婚，Kevin 說在這個人口不足一萬人的小鎮上結婚，新人們都會在當地報章刊登告示。

兩人早上坐著老爺古董車，領著車隊在市內巡遊，沿途不斷按喇叭，並與途人揮手，猶如「迪士尼花車巡遊」。

婚禮在一座城堡中舉行，約一百人包括市長、親朋好友和鄰居到場見證，Kevin 的母親和兩個朋友也專程從香港飛來德國祝賀。

雖然婚禮以西式進行，但也加入中國原素，安排了一個向雙方家長「敬茶」環節，接受長輩的祝福。

眾人一邊吃著以當地食材製作的傳統德國菜、又有同志樂師演奏下，觥籌交錯、載歌載舞下，度過了一個最難忘的晚上，正式結為「夫夫」。兩人自此互稱「丈夫」，Kevin 偶爾也會自稱「嫁出去的人妻」。

「小時候，我絶對沒有想像過有這一幕，因為同志結婚在香港是近乎不可行。」他說。

圖片版權 Getty Images Image caption 在香港，仍然有不少「家庭組織」及「宗教團體」反對同性戀。

出櫃的難處

Kevin 是家中的獨子，和不少同志一樣，自小為自己的性向感到煩惱。

他回憶說，中學時得悉自己性取向後覺得很孤單。他歸咎香港的電視劇集醜化同志，把同志塑造成奇怪、女性化、變態的形像，令他當時覺得同志「很恐怖」。

在男校中，他用「完美的演技」掩飾自己，試過與同班同學拍拖時，遭恐同同學扔東西，經歷並不愉快。

直至宣佈結婚，他才正式向母親出櫃，告知其「沒有新娘的婚訊」時，母親一度哭起來。

「當時，我媽對我說覺得我很苦，對，是用『苦』這個字，她自責地問為何不早一點知道我是同志，那麼我就不用演繹另一個人生……但其實沒所謂了，她接受對我來說是很幸福的了，以前辛苦，但都過去了。」

母親接納，父親卻是遺憾。

由於 Kevin 的父親有心臟病，擔心病情受影響，所以 Kevin 一直是以赴英倫工作為借口，從來沒有告知真相，父親對自己的兒子結婚一事，是毫不知情。

「有些時候真相未必是令到對方開心的一個解決方法，所以與其我自己難過還是他難過，那倒不如我自己難過。」

傳宗接代怎麼辦？

Kevin 和 Maik 結婚兩年多，移居英國後，Kevin 從事市場營銷工作，Maik 就創業經營網站。

Kevin 透露，他和丈夫計劃十年後以代母生育小孩，不過他說，目前全球合法尋找代母的地方甚少，而且牽涉許多問題和價錢昂貴。

他舉例說，如果在美國尋找代母，估計要花十萬英鎊才能聘用代母，法律上未必能夠順利入籍德國或香港。

他留意到目前有技術可以讓嬰兒有三個人的基因DNA，他希望技術發展成熟後，可以誕下一個有他和 Maik 血脈的小孩。這技術原意是為了避免孩子有遺傳病，實行時已引起很大爭議，仍需一段時間才能普及。

圖片版權 PA Image caption Kevin 在倫敦同志遊行時，偶爾會替香港媒體作現場報道。

香港戀愛的「物質化」

儘管台灣將成為亞洲第一個同性婚姻合法化的地方，Kevin 認為華人社會，明顯不及歐洲的開放、多元，大部分父母對同志態度是「別人兒女可以是同志，但最緊要我兒女不是同志」。

這導致香港同志談戀愛也很忌諱。「大家一起逛街，不會走得很近或是牽手，香港始終不接受同志，行為表現是比較有距離，來到歐洲，大部分人也很接受，不會投下奇怪的目光。」

談到華人與外國人的同志圈的分別，Kevin 也別有一番體會，他認為「外貌協會」（意旨擇偶時只看外表）的問題比外國嚴重，又指香港人工作太忙，沒有時間發展興趣和培養內涵，剩下金錢和外表，使感情變得十分「物質化」。

「在香港，談戀愛就是要在昂貴的餐廳吃飯、不斷收禮物和營造浪漫，然後拍照放到網上炫耀，拍拖猶如一場給別人看的表演，這很辛苦吧！」他說，與外國人拍拖比較低調輕鬆，在草地上野餐便過一天，但香港因為土地問題，要尋找到一個比較沒有那麼擠擁的地方，也十分困難。

「不論是否同志與否，只要有樓房，在求偶就會成為優勢。」他慨嘆說，同志擇偶時也希望，即使城市中沒有一個地方容納他們，也能「躲在家中一起煮飯」。

土地問題也是同志出櫃的障礙。Kevin 說，香港大部分年輕人，都沒有足夠金錢自住，「一間細小的劏房也月租數千元」，因此要和家人同住，部分人因為害怕被家人趕出家門，「在寄人籬下的情況下只有忍」。

「我很幸運，真的很幸運。」生於中產家庭的Kevin 說。

圖片版權 Getty Images Image caption Kevin 說，他十分投入2014年的雨傘運動，每天下班也會到佔領區幫忙派發物資。

「雨傘運動後，我失望地移民」

Kevin 和 Maik 本來在香港各有相當不錯的職業，坦言「並不憂柴憂米」。Kevin 當時在一間拍賣行從事市場營銷，Maik 則是銀行高層。

兩人本來並沒有打算結婚後移居歐洲。

「但經過雨傘運動後，我對這個城市太失望，那我就對丈夫說，不如離開這兒，那時候有一種難民的感覺。」

他形容自己在雨傘運動「走到很前」，在學生衝入政府總部前地「公民廣場」時，他是第一批現身聲援的人，並在大埔買了多箱水和手推車，協助學生。

「那時候我覺得香港有救了，因為年輕人們都很努力。」之後他親歷催淚彈的一幕，並展開長達兩個多月的佔領運動。

那時候他每天下班，便立刻到金鐘幫忙分發物資。他回憶說，當時他的老闆並不支持雨傘運動，老闆開宗明義地對員工說，會解僱支持雨傘運動的員工。

「那時候我便對老闆說，我不幹了。」結果，他辭工了。

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後來他看著運動朝向「失敗」的方向告終，清場當天，他身在外國，在新聞得悉示威者沒有作很大反抗地任由警方拘捕，「生氣得把電話扔掉」。

「當初我們覺得普通遊行示威都不可行才佔據道路，為甚麼會輕易放棄？」

傘運後社會走向兩極化，他說，示威者想不到如何再把行動升級，香港政府依然「完全不理會市民的聲音」，這個城市已經「沒希望」。

香港高院早前就「衝擊公民廣場」案，把三名學生領袖黃之鋒、羅冠聰和周永康改判監禁。而佔中發起人之一、香港大學法律系副教授戴耀廷等9人亦因佔領運動被控公眾妨擾罪等。

他意識到：「如果你真的想要自由、為下一代著想，想要有一個美好的生活，真的要離開香港，出盡全力，向外面走為目標。」

傘運後，他們正式結婚，並移居英國。

「移民，仍然是港人」

他說，身邊很多人嚷著要移民，他化身移民顧問，向他們講解在歐洲的生活。根據香港保安局資料，香港人移民的數字近年有上升趨勢，2016年約有7600人移民，比2015年增加8.6%，不過美國、加拿大及澳洲佔多數。

雖然移居英國，他不時留意香港的時事，並在社交媒體分享他對香港的看法和見解。他在臉書設立了一個「倫敦人妻先生手記」專頁，以香港的視角，去觀望歐洲的世界。目前專頁已有一萬多人讚好。不少人都誤會了這個專頁是由女性撰寫，但事實上，背後是這位嫁到德國的男同志。

他形容自己是以「愛之心、責之切」的態度，希望一點點地為香港帶來一點正面的改變。

「就算多不喜歡香港的政治環境，我依然留戀香港的人與事，這份對香港的情懷，是很難去割捨的。」

「因為我是香港人。」他說。