特朗普：若美國被迫保衛自己 朝鮮將遭毀滅

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普在這次講話中把朝鮮領導人金正恩說成是"自尋死路的火箭男"。

周二（9月19日），美國總統特朗普在聯合國大會上發出警告稱，若美國被迫保衛自己，華盛頓除了徹底摧毀朝鮮外，將別無選擇。

他還在這次講話中把朝鮮領導人金正恩說成是"自尋死路的火箭男"。

儘管聯合國多次反對和加強制裁，朝鮮本月進行了新一次的核試驗。

在這次講話中，特朗普還攻擊了伊朗，說其是一個"腐敗獨裁"政權。他還說，伊朗試圖搞亂中東。

特朗普呼籲德黑蘭政府停止支持恐怖主義。他同時再次批評了奧巴馬時代的伊朗和協議，並把它描述成"令美國尷尬"。

一些分析指出，特朗普的這次講話，不僅向國際社會表明自己的外交立場，同時也對自己的選民發言。他在演講中再次重申，作為總統，他的決定都以"美國第一"為底線。

"邪惡軸心國"

圖片版權 Twitter Image caption BBC駐美國國務院的特派員芭芭拉·阿什說，這番講話的危險之處在於，朝鮮可能將此人定為特朗普想要與朝鮮開戰，而非防止戰爭。

平壤方面尚未對特朗普的威脅作出反應。但BBC駐美國國務院的特派員芭芭拉·阿什（Barbara Plett Usher）分析說，這番講話的危險之處在於，朝鮮可能將此人定為特朗普想要與朝鮮開戰，而非防止戰爭。

另一些分析人士將特朗普的次此講話與美國前共和黨總統小布什的"邪惡軸心國"作比較。2002年初，小布什在國情咨文演講中，把伊拉克、伊朗和朝鮮等列為"邪惡軸心國"。

當年10月，美國衛星監測發現，朝鮮正在秘密開戰核武計劃。這一進展違反了平壤此前與克林頓政府的協議。

朝鮮並為公開否認這一進展。不久之後，朝鮮驅逐了聯合國核檢查員，並退出了《不擴散核武器條約》。